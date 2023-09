Una nuova settimana sta per iniziare con l'Oroscopo di lunedì 4 settembre ad avere in serbo tante novità. I pianeti, con la loro influenza, sono in grado di guidare la vita lavorativa, sentimentale e sociale dei segni zodiacali. Alcuni di loro andranno incontro a grandi sorprese, mentre altri saranno costretti a fare i conti con questioni ancora irrisolte.

Ecco tutti i dettagli dell'oroscopo del 4 settembre 2023.

Oroscopo del 4 settembre: la classifica dei segni più fortunati

Cancro (1° posto): questa giornata sarà piuttosto fortunata. La relazione di coppia andrà a gonfie vele, così come i risultati sul posto di lavoro.

Potrete essere fieri di voi stessi, soprattutto a seguito dei numerosi sforzi profusi.

Pesci (2° posto): avrete un ottimo rapporto con la persona amata. L'ascolterete con pazienza, cercando di contribuire al suo benessere personale. Dal vostro punto di vista, ogni problema sarà risolvibile.

Capricorno (3° posto): non vi farete abbattere dalle piccole difficoltà quotidiane. Al contrario, le userete come spunto per raggiungere importanti traguardi. La motivazione, di certo, non vi mancherà.

Gemelli (4° posto): il desiderio di migliorare la vostra situazione economica potrebbe scontrarsi con le necessità quotidiane. Unendo entrambe le cose, però, avrete molte più risorse a disposizione.

Bilancia (5° posto): osserverete il partner con grande curiosità.

Vorrete conoscerlo meglio in modo da poter creare una relazione sentimentale stabile e duratura. Non sottovaluterete alcun aspetto del suo comportamento.

Vergine (6° posto): non cambierete idea facilmente. Rimarrete fermi sulle vostre posizioni, inseguendo la strada maestra. Vi avvicinerete sempre di più all'obiettivo, anche se ci saranno alcuni aspetti da sistemare.

Previsioni astrologiche del 4 settembre: gli ultimi posti della classifica

Ariete (7° posto): non riuscirete a liberarvi di alcune persone. Tenderete a perdonarle costantemente, rovinandovi le giornate. L'oroscopo di oggi vi consiglia di prendere una decisione definita e di non tornare indietro.

Leone (8° posto): non avrete alcuna intenzione di intraprendere una nuova relazione sentimentale.

Il vostro punto di vista verrà compreso da poche persone, ma non vi importerà. Sarete felici in questo modo.

Sagittario (9° posto): tenderete a intraprendere una strada completamente diversa. Per cominciare tutto da capo, però, avrete bisogno di determinate risorse. Sarà importante non affrettare i tempi.

Scorpione (10° posto): la relazione di coppia porrà diverse difficoltà. Non vi sentirete a vostro agio con il partner per via di alcuni suoi atteggiamenti. Preferirete prendere le distanze e pensare solo a voi stessi.

Acquario (11° posto): la vita in famiglia apparirà molto turbolenta. Potrebbe non esserci modo per recuperare le cose. L'oroscopo di oggi vi consiglia di non tirare troppo la corda.

Sarà meglio non esagerare con le richieste.

Toro (12° posto): non sarete affatto contenti di iniziare questa nuova settimana. Apparirete stanchi, poco motivati e decisamente apatici. Avrete bisogno di un repentino cambio di rotta per stare meglio.