Sta per iniziare la prima settimana del mese di settembre per tutti i segni zodiacali. Di seguito le previsioni e l'oroscopo del 4 settembre 2023 con i cambiamenti e le novità che arriveranno in amore e nel lavoro dall'Ariete ai Pesci.

Ariete: Venere a favore vi aiuta in amore. Sul lavoro arriveranno momenti positivi ma siete sempre alla ricerca di maggiore sicurezza.

Toro: per i sentimenti Luna che entra nel segno e aiuta nelle relazioni, inizia ora un nuovo periodo favorevole per voi. Sul lavoro Giove nel segno porterà nuove occasioni.

Gemelli: a livello sentimentale con la Luna che entra nel segno sarete più disponibili al dialogo.

Ci sarà bisogno però di avere accanto persone fidate. Nel lavoro meglio non prendere tutto di petto, cercate di mediare laddove possibile.

Cancro: in amore momento positivo, se in passato ci sono stati dei problemi ora potrete affrontarli. A livello lavorativo potreste portare avanti dei progetti interessanti in vista del futuro.

Leone: per i nati sotto questo segno zodiacale in amore stelle interessanti per le coppie che da tempo sono in crisi e che ora potrebbero trovare un nuovo punto d'incontro. Nel lavoro attenzione alle proposte in arrivo, meglio non fare scelte azzardate.

Vergine: a livello amoroso Luna in buon aspetto ma dovrete essere pazienti nelle relazioni. Sul lavoro Mercurio potrebbe portare buone idee, siate però diplomatici e non eccessivi nel perseguirle.

Bilancia: per i sentimenti riuscirete a vivere qualcosa di interessante in questa giornata, pensate di più a voi e meno ai problemi in corso. Sul lavoro arrivano buone intuizioni, prende il via un progetto interessante.

Scorpione: a livello sentimentale le nuove storie non sono in discussione ma qualcosa accaduto in passato potrebbe darvi fastidio.

Sagittario: in amore dovreste programmare qualcosa di interessante con la persona che vi interessa. Sul lavoro novità positive in arrivo.

Capricorno: a livello amoroso vi sentirete più passionali e aperti al dialogo, la cosa vi porterà a fare dei progetti di coppia per il futuro. A livello lavorativo qualche piccola difficoltà.

Acquario: in campo sentimentale giornata stancante, ci vorrà molta pazienza. Nel lavoro periodo di grande novità.

Pesci: Mercurio in opposizione comporterà alcune dispute in amore. Sul lavoro non siate troppo superficiali e attendete il vostro momento, sono in arrivo importanti opportunità.