L’oroscopo di ottobre è pronto a svelare le previsioni per i 12 segni dello zodiaco. Approfondiamo ora cosa ci dicono gli astri con questo articolo sull’Oroscopo di ottobre.

Previsioni astrali con voti e classifica mese di ottobre: dall'Ariete al Cancro

Ariete (21 marzo - 20 aprile): il mese inizierà con energia e determinazione, grazie al sostegno di Marte nel segno fino al giorno 15. Questo è un periodo favorevole per iniziare nuovi progetti, affermare la propria personalità e risolvere eventuali conflitti. Dal 16, però, Marte entra in Toro e rende l’Ariete più prudente e riflessivo, ma anche più testardo e possessivo.

Il consiglio è di non esagerare con la gelosia e di essere flessibili nei confronti degli altri. Il voto per l’Ariete è 8.

Toro (21 aprile - 20 maggio): è un mese contrastato, in cui si deve fare i conti con le opposizioni di Giove e Saturno in Scorpione. Questi pianeti mettono alla prova la pazienza e la resistenza del Toro, che può incontrare ostacoli e ritardi nei suoi piani. Il Toro deve essere cauto nelle questioni legali, finanziarie e sentimentali, evitando di fidarsi troppo o di spendere troppo. Dal 16, però, il Toro riceve il supporto di Marte nel segno, che gli dona forza, coraggio e passione. Il voto per il Toro è 6.

Gemelli (21 maggio - 21 giugno): è un mese brillante, in cui si può contare sul favore di Mercurio, che transita nel segno fino al 10.

Questo è un periodo ottimo per comunicare, studiare, viaggiare e fare nuove conoscenze. Il Gemelli può esprimere al meglio la sua intelligenza, la sua curiosità e il suo umorismo, conquistando simpatie e consensi. Dal 11, Mercurio entra in Cancro e stimola la creatività e la fantasia del Gemelli, che può dedicarsi a attività artistiche o spirituali.

Il voto per il Gemelli è 9.

Cancro (22 giugno - 22 luglio): è un mese intenso, in cui si devono fare i conti con le quadrature di Urano e Plutone in Ariete e Capricorno. Questi pianeti provocano cambiamenti improvvisi e profondi nella vita del Cancro, che può sentirsi insicuro e vulnerabile. Il Cancro deve essere pronto ad adattarsi alle novità e a lasciare andare ciò che non serve più.

Dal 11, però, il Cancro riceve il sostegno di Mercurio nel segno, che gli dona lucidità mentale e capacità di dialogo. Il voto per il Cancro è 7.

Previsioni zodiacali con voti e classifica mese di ottobre: dal Leone allo Scorpione

Leone (23 luglio - 23 agosto): sarà un mese splendido, in cui si può contare sul favore del Sole, che transita nel segno fino al 22. Questo è un periodo eccellente per mettersi in mostra, esprimere il proprio talento e la propria generosità, ottenere successi e riconoscimenti. Il Leone può godere della vita sociale, dell’amore e del divertimento, senza trascurare i suoi doveri. Dal 23, il Sole entra in Vergine e rende il Leone più attento ai dettagli e alla salute. Il voto per il Leone è 10.

Vergine (24 agosto - 22 settembre): è un mese discreto, in cui si deve fare i conti con le opposizioni di Nettuno in Pesci. Questo pianeta crea confusione e illusione nella vita della Vergine, che può perdere il senso della realtà o essere vittima di inganni o autoinganni. La Vergine deve essere cauta nelle questioni professionali, sanitarie e sentimentali, evitando di idealizzare troppo o di farsi trascinare da emozioni negative. Dal 23, però, la Vergine riceve il sostegno del Sole nel segno, che le dona vitalità, fiducia e ottimismo. Il voto per la Vergine è 6.

Bilancia (23 settembre - 22 ottobre): è un mese sereno, in cui si può contare sul favore di Venere, che transita nel segno fino al 19.

Questo è un periodo armonioso e piacevole per la Bilancia, che può godere della bellezza, dell’arte, dell’amore e dell’amicizia. La Bilancia può esprimere al meglio la sua eleganza, la sua diplomazia e il suo equilibrio, attirando simpatie e opportunità. Dal 20, Venere entra in Scorpione e rende la Bilancia più appassionata e magnetica, ma anche più gelosa e possessiva. Il voto per la Bilancia è 8.

Scorpione (23 ottobre - 22 novembre): questo è un mese potente, in cui si può contare sul favore di Giove e Saturno nel segno. Questi pianeti conferiscono allo Scorpione forza, saggezza e ambizione, che può usare per realizzare i suoi obiettivi e superare le sfide. Lo Scorpione può trasformare la sua vita in meglio, sfruttando le sue risorse nascoste e la sua volontà di ferro.

Dal 20, però, lo Scorpione deve fare i conti con l’arrivo di Venere nel segno, che gli dona fascino e sensualità, ma anche problemi e tensioni in amore. Il voto per lo Scorpione è 9.

Previsioni cosmiche con voti e classifica mese di ottobre: dal Sagittario ai Pesci

Sagittario (23 novembre - 21 dicembre): sarà un mese avventuroso, in cui si può contare sul favore di Urano in Ariete. Questo pianeta stimola il desiderio di libertà, di novità e di esperienze insolite del Sagittario, che può viaggiare, studiare, conoscere persone diverse e ampliare i suoi orizzonti. Il Sagittario può esprimere al meglio il suo spirito aperto, curioso e ottimista, senza temere i cambiamenti o le sorprese. Il voto per il Sagittario è 8.

Capricorno (22 dicembre - 20 gennaio): è un mese difficile, in cui fare i conti con le quadrature di Urano e Plutone in Ariete e Cancro. Questi pianeti provocano crisi e trasformazioni nella vita del Capricorno, che può sentirsi sotto pressione e stressato. Il Capricorno deve essere pronto a rinnovarsi e a lasciare andare ciò che non funziona più. Il Capricorno deve essere cauto nelle questioni familiari, lavorative e affettive, evitando di essere troppo rigido o autoritario. Il voto per il Capricorno è 5.

Acquario (21 gennaio - 19 febbraio): è un mese positivo, in cui si può contare sul favore di Urano, il suo pianeta guida, che transita in Ariete. Questo è un periodo stimolante e innovativo per l’Acquario, che può sperimentare nuove idee, nuove tecnologie e nuovi modi di vivere.

L’Acquario può esprimere al meglio la sua originalità, la sua inventiva e la sua indipendenza, senza temere il giudizio degli altri. L’Acquario può godere della vita sociale, dell’amicizia e della solidarietà. Il voto per l’Acquario è 9.

Pesci (20 febbraio - 20 marzo): è un mese dolce, in cui i Pesci possono contare sul favore di Nettuno nel segno. Questo è un periodo magico e romantico per i Pesci, che possono vivere emozioni intense, sogni premonitori e intuizioni geniali. I Pesci possono esprimere al meglio la loro sensibilità, la loro fantasia e la loro compassione, senza perdere il contatto con la realtà. I Pesci possono godere dell’amore, dell’arte e della spiritualità. Il voto per i Pesci è 9.

Classifica dei segni zodiacali per ottobre 2023

In base ai voti assegnati, ecco la classifica dei segni zodiacali per ottobre 2023: