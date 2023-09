L'oroscopo della fortuna di venerdì 15 settembre 2023 vede il ritorno in vetta per il Capricorno, seguito a ruota dai Pesci. Anche per gli altri segni di Terra ci saranno delle belle novità.

A seguire le previsioni dell'Oroscopo per tutti i segni dello zodiaco per la fortuna.

L'oroscopo del 15 settembre: Toro fortunato

1° Capricorno: le soddisfazioni vi daranno degli sproni che potrebbero essere davvero molto fortunati per quei progetti che avete procrastinato e lasciato in sospeso. Ci potrebbero essere delle novità a carattere pecuniario che vi permetteranno di fare un po' di shopping.

2° Pesci: ora le idee che avete a disposizione saranno finalmente concretizzate e vi daranno anche dei risultati più che soddisfacenti. Secondo quanto riportato dall'oroscopo, la squadra di lavoro sarà più celere che mai nell'affrontare le sfide che si porranno davanti.

3° Toro: la fortuna vi darà una mano molto valida per poter concludere dei progetti che fino a qualche tempo fa erano davvero molto tosti da affrontare. Secondo l'oroscopo di venerdì 15 settembre 2023, potreste avere delle opportunità davvero favorevoli se siete alla ricerca di un impiego.

4° Vergine: la determinazione vi farà riemergere nella vostra carriera, portandovi molte novità sul piano professionale e finanziario. Ora più che mai l'atmosfera con la squadra potrebbe darvi delle emozioni, oltre che delle sorprese.

Idee per Gemelli

5° Gemelli: potreste avviare una serie di idee che faranno al caso vostro sul lavoro. Per il momento il lavoro procederà come sempre, ma a breve potrebbe rivelarsi l'inizio di qualcosa di nuovo e di più stimolante anche per la vostra mente.

6° Bilancia: avrete una giornata piuttosto soddisfacente che riguarderà il lavoro, mentre con qualche collega si aprirà qualche piccolo conflitto che però si risolverà in un batter d'occhio.

Secondo quanto riportato dall'oroscopo del 15 settembre, potreste fare un po' di shopping in tutta tranquillità.

7° Sagittario: prendere in dovere alcune commissioni ora sarà più faticoso del previsto, ma con l'aiuto di qualcuno che sappia cavarsela il gioco sarà fatto. Secondo l'oroscopo potreste avere qualche probabilità di lavoro che se presa al balzo potrebbe essere molto remunerativa in futuro.

8° Acquario: questa giornata non si potrà considerare né positiva né negativa. Potreste prendere un bel respiro e lanciarvi in una occasione che prevede tanto impegno, certo, ma anche dei risultati futuri di cui potreste sentirvi orgogliosi.

Sacrifici per Cancro

9° Cancro: dovrete pensare di sacrificare molto del vostro tempo per arrivare a qualche traguardo che vi siete prefissati, e di conseguenza anche qualche energia. Al momento le questioni finanziarie non saranno più rilevanti come prima, mentre darete molta importanza a qualche ostacolo di troppo.

10° Leone: ora questa situazione pecuniaria non vi permetterà di fare molto, e i sacrifici saranno dietro l'angolo. Avrete un po' di speranza che potrebbe protrarsi piuttosto a lungo nel corso di questa giornata, e in serata avere risolto ben poco.

Abbiate pazienza.

11° Ariete: i primi segni di cedimento energetico non saranno dei migliori, anzi. Potrebbero rallentarvi e di conseguenza anche i progetti a cui tenete potrebbero fermarsi. Il consiglio dell'oroscopo sarà quello di ricaricare le batterie e di far evolvere le vostre energie verso qualcosa di produttivo in futuro.

12° Scorpione: forse la parola 'affaticati' non renderà quanto le vostre riserve energetiche siano crollate in questo periodo. Sul piano pecuniario ci saranno delle perplessità che non avrete voglia di condividere con nessuno che non sia realmente affidabile, ma i soli sarete voi.