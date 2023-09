L’oroscopo del 24 settembre 2023 vi offre una panoramica delle vostre possibilità di successo in amore, lavoro, salute e fortuna. Scoprite quali sono i segni più fortunati e quelli che dovranno fare attenzione.

Di seguito la classifica e i voti dei 12 segni dello zodiaco.

Previsioni astrologiche del 24 settembre con classifica e voti: la Bilancia si piazza al primo posto

1° Bilancia (10/10): la bilancia è il segno top di questa giornata. Avete tutto quello che vi serve per essere felici: amore, armonia, creatività e opportunità. Approfittate di questa giornata per realizzare i vostri sogni e per farvi coccolare dai vostri cari.

Non lasciatevi sfuggire nessuna occasione di divertimento e di socialità.

2° Sagittario (9/10): la vostra energia è contagiosa e vi aiuta a conquistare nuove amicizie e simpatie. Siete pronti a lanciarvi in nuove avventure e a esplorare nuovi orizzonti. Il vostro entusiasmo vi rende irresistibili agli occhi degli altri. Fate attenzione solo a non esagerare con la spensieratezza e a non trascurare i vostri impegni.

3° Acquario (8.5/10): le vostre idee sono brillanti e innovative, e vi fanno spiccare nel vostro campo di lavoro o di studio. Siete anche molto socievoli e comunicativi, e sapete come coinvolgere gli altri nei vostri progetti. Non fatevi frenare da nessuno e seguite la vostra ispirazione.

4° Ariete (8/10): avete una forte determinazione e una grande capacità di iniziativa. Siete pronti a sfidare ogni ostacolo e a raggiungere i vostri obiettivi. Siete anche molto passionali e romantici, e sapete come rendere felice il vostro partner. Fate solo attenzione a non essere troppo impulsivi o aggressivi, e a non urtare la sensibilità degli altri.

5° Leone (8/10): Siete il segno più carismatico e affascinante dello zodiaco. Avete una grande fiducia in voi stessi e una forte personalità. Siete anche molto generosi e leali, e sapete come proteggere e sostenere i vostri amici. Il vostro punto debole è il vostro orgoglio, che a volte vi rende arroganti o presuntuosi. Siate più umili e tolleranti, e di non pretendere troppo dagli altri.

6° Gemelli (7.5/10): Possedete una mente agile e una grande capacità di adattamento. Siete anche molto comunicativi e divertenti, e sapete come intrattenere gli altri con la vostra simpatia e il vostro umorismo. Il vostro problema è la vostra instabilità, che vi rende incostanti o superficiali. Cercate di essere più concentrati e coerenti, e di non cambiare idea troppo spesso.

Previsioni zodiacali del 24 settembre con classifica e voti: Toro ultimo

7° Vergine (7/10): avete una grande capacità di analisi e una forte precisione. Siete anche molto diligenti e affidabili, e sapete come svolgere i vostri compiti con efficacia. Il vostro problema è il vostro perfezionismo, che vi rende critici o ansiosi.

Siate più tolleranti e rilassati, e di non esigere troppo da voi stessi o dagli altri.

8° Scorpione (7/10): vi sentite una grande profondità emotiva e una forte passione. Siete anche molto intelligenti e intuitivi, e sapete come scoprire i segreti degli altri. Il vostro lato oscuro è la vostra gelosia, che vi rende possessivi o vendicativi. Cercate di essere più fiduciosi e aperti, e di non lasciarvi dominare dalle vostre emozioni negative.

9° Pesci (6.5/10): possedete una grande sensibilità e una forte connessione con il mondo invisibile. Siete anche molto artistici e creativi, e sapete come trasformare i vostri sogni in realtà. Il vostro punto debole è la vostra confusione, che vi rende disordinati o illusi.

Siate più chiari e concreti, e di non perdervi nella vostra fantasia.

10° Capricorno (6/10): una grande capacità di lavoro e una forte volontà vi caratterizzano. Siete anche molto prudenti e realistici, e sapete come pianificare i vostri obiettivi a lungo termine. Il vostro limite è la vostra rigidità, che vi rende troppo severi o pessimisti. Cercate di essere più flessibili e ottimisti, e di concedervi qualche momento di relax e di divertimento.

11° Cancro (6/10): possedete un grande cuore e una forte empatia. Siete anche molto creativi e fantasiosi, e sapete come esprimere i vostri sentimenti. Il vostro punto debole è la vostra insicurezza, che vi rende timidi o dipendenti. Siate più sicuri di voi stessi e indipendenti, e di non lasciarvi influenzare troppo dagli altri.

12° Toro (5.5/10): avete una grande forza interiore e una forte resistenza. Siete anche molto sensuali e romantici, e sapete come godervi i piaceri della vita. Il vostro difetto è la vostra testardaggine, che vi rende ostinati o conservatori. Cercate di essere più aperti al cambiamento e alla novità, e di non attaccarvi troppo alle vostre abitudini.