L'oroscopo dell'amore del weekend 23 e 24 settembre 2023 vede il segno dello Scorpione e il segno del Sagittario in cima alla classifica, ma le cose andranno bene anche per i Pesci e i Gemelli.

A seguire, le previsioni dell'Oroscopo per tutti i segni dello zodiaco per l'amore.

L'oroscopo dell'amore del fine settimana: Sagittario passionale

1° Scorpione: ci saranno incontri che potrebbero decretare lo splendido inizio di una relazione amorosa. L'armonia in questo momento potrebbe essere a portata di mano, mentre ci saranno dei momenti di svago nelle due serate del weekend che si prospettano molto significative per stringere amicizie.

2° Sagittario: la passione che si accenderà nella coppia in questo weekend potrebbe prendervi un po' alla sprovvista, ma con il trascorrere delle ore potrebbe diventare sempre più audace e al tempo stesso appagante come non mai. Secondo l'oroscopo avrete anche qualche incontro davvero eccezionale, soprattutto se siete single.

3° Pesci: avrete una riconciliazione in famiglia che molto probabilmente attendevate da molto tempo a questa parte, per cui ogni attenzione sarà concentrata su un numero limitato di persone. Con il partner potreste arrivare ad avere una bellissima intesa passionale.

4° Gemelli: avrete una bellissima atmosfera di serenità e pace che potrebbe essere anche un punto di svolta per alcune situazioni di stallo in alcune coppie.

Avete delle amicizie che vi porteranno in qualche avventura fuori dall'ordinario e che forse vi farà anche trovare l'amore che state cercando.

Problematiche per Cancro

5° Capricorno: rendere la vostra storia d'amore sempre più unita e affiatata potrebbe essere un ulteriore passo in avanti che avete sempre omesso di fare nelle settimane precedenti.

Ora più che mai sentirete l'esigenza di trascorrere del tempo con il partner, ma anche con la famiglia, soprattutto quella di origine.

6° Leone: questo fine settimana segnerà l'arrivo di nuove forme di divertimento con le amicizie, mentre avrete una stabilità di coppia che potrebbe portarvi a fare qualche scelta nel corso del weekend.

In famiglia si creeranno i presupposti per stare insieme e fare qualcosa di inedito per tutti.

7° Cancro: qualche discussione potrebbe volgere al termine prima che ve ne rendiate conto, mentre in famiglia ci saranno delle problematiche che dovranno essere risolte da tutti i membri, e non soltanto da chi ha preso le redini della famiglia. Secondo l'oroscopo vi sentirete a vostro agio con qualche amicizia nuova.

8° Ariete: largo alle amicizie. Se l'amore sta attraversando un periodo di instabilità, anche dal punto di vista passionale e romantico, con le amicizie invece troverete una bella solidarietà e una forte propensione a collaborare insieme e a rendere questo fine settimana abbastanza appetibile per qualche gita fuori porta.

Malumori per Toro

9° Toro: dovrete fare i conti con dei malumori che aleggiano fra le persone più vicine e dare il vostro contributo affinché l'umore risalga senza lasciare nulla in sospeso. Da parte vostra sarà difficile parlare a cuore aperto, soprattutto in questo periodo, però qualcosa potrebbe portare a qualche piccola sorpresa inaspettata.

10° Bilancia: qualche bella amicizia cancellerà una delusione che finora si è dimostrata essere fin troppo cocente per i vostri gusti. Sarà il momento di voltare pagina, nonostante in questo fine settimana vi ostiniate a rimanere sempre sulle vostre posizioni. Ci saranno situazioni conflittuali in famiglia, forse fino alla domenica.

11° Acquario: potreste non avere sufficientemente punti a vostro favore per poter mandare avanti una relazione, al momento.

Secondo l'oroscopo nelle amicizie potrebbero slittare dei momenti di incomprensione che non faranno che peggiorare con il trascorrere del fine settimana.

12° Vergine: voi e i sentimenti sarete ai poli opposti. Secondo l'oroscopo ora l'amore non vorreste vederlo nemmeno con il binocolo, forse a causa di qualche delusione oppure per semplice apprezzamento della solitudine che avete conquistato. Forse ci saranno incomprensioni con la famiglia.