Secondo l'oroscopo del 19 settembre la giornata è ricca di sorprese e di opportunità per i dodici segni zodiacali. L'Oroscopo vi svela cosa vi aspetta in amore, lavoro e salute. Chi sarà il segno più favorito dalle stelle e chi invece dovrà affrontare qualche ostacolo? La Bilancia si piazza al secondo posto con un 9, mentre lo Scorpione si deve accontentare di un 6. E gli altri segni? Di seguito l'oroscopo completo.

Predizioni astrologiche del 19 settembre 2023 con voti e classifica

1° Acquario: attraverserete una fase di cambiamento e di rinnovamento.

Rompete gli schemi e di esprimere la vostra originalità. Siate aperti al nuovo e alle sorprese che vi riserva la vita. In amore, siete innovativi e sorprendenti, ma cercate di non essere troppo imprevedibili e instabili. Voto: 10

2° Bilancia: siete in una fase di grande creatività e voglia di fare. Avete molte idee da realizzare e potete contare sul sostegno di persone importanti. In amore, siete affascinanti e seducenti, ma non esagerate con la gelosia. Voto: 9

3° Cancro: siete in una fase di protezione e di accudimento. Prendetevi cura delle persone che amate e di creare un ambiente familiare e accogliente. Siate sensibili e premurosi, ma non opprimenti e invadenti. In amore, siete teneri e devoti, ma fate attenzione a non essere troppo insicuri e dipendenti.

Voto: 8.5

4° Sagittario: vi sentite in ottima forma fisica e mentale. Affrontate le sfide con entusiasmo e ottimismo. Siete pronti a viaggiare, a conoscere nuove persone e a imparare nuove cose. In amore, siete generosi e divertenti, ma cercate di non trascurare il partner. Voto: 8

5° Capricorno: attraverserete una fase di riflessione e di bilancio.

Valutate i vostri risultati e i vostri obiettivi. Siate realistici e pragmatici, ma non rinunciate ai vostri sogni. In amore, siete fedeli e responsabili, ma fate attenzione a non essere troppo rigidi e severi. Voto: 7.5

6° Pesci: vi sentite molto sensibili ed emotivi. Ascoltate il vostro cuore e la vostra intuizione. Fatevi guidare dai vostri sentimenti e dalla vostra fantasia.

In amore, siete dolci e romantici, ma fate attenzione a non essere troppo fragili e dipendenti. Voto: 7.5

7° Ariete: attraverserete una fase di azione e di iniziativa. Avete voglia di mettervi in gioco e di dimostrare il vostro valore. Siate coraggiosi e determinati, ma non aggressivi e impulsivi. In amore, siete appassionati e sinceri, ma fate attenzione a non essere troppo egoisti e possessivi. Voto: 7

8° Toro: siete in una fase di stabilità e di sicurezza. Avete voglia di consolidare le vostre conquiste e di godervi i vostri piaceri. Cercate di essere pazienti e costanti, ma non pigri e ostinati. In amore, siete affettuosi e fedeli, ma cercate anche di non essere troppo gelosi e materialisti.

Voto: 7

9° Gemelli: vivrete una fase di comunicazione e di socialità. Avete voglia di parlare, di ascoltare, di scambiare idee e opinioni. Cercate di essere curiosi e versatili, ma non superficiali e inconsistenti. In amore, siete simpatici e intelligenti, ma cercate anche di non essere troppo volubili e infedeli. Voto: 6.5

10° Scorpione: vi sentite un po’ stanchi e demotivati. Avete bisogno di ritrovare la vostra energia e la vostra passione. Fatevi aiutare da chi vi vuole bene e non chiudetevi in voi stessi. In amore, siete un po’ freddi e distaccati, ma potete recuperare con un gesto romantico. Voto: 6

11° Leone: attraverserete una fase di espressione e di leadership. Avete voglia di mostrare il vostro talento e di conquistare il rispetto e l’ammirazione degli altri.

Siate generosi e magnanimi, ma non arroganti e presuntuosi. In amore, siete calorosi e leali, ma fate attenzione a non essere troppo orgogliosi e dominanti. Voto: 5.5

12° Vergine: vi trovate fase di organizzazione e di perfezionamento. Avete voglia di mettere ordine nella vostra vita e di migliorare voi stessi e gli altri. Siate meticolosi e precisi, ma non pignoli e critici. In amore, siete discreti e affidabili, ma cercate anche di non essere troppo timidi ed esigenti. Voto: 5