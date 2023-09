Le previsioni dell'oroscopo del 19 settembre invitano i Cancro a credere in se stessi. I Gemelli, invece, sono un po' troppo impazienti.

Oroscopo degli ultimi quattro segni

12° in classifica, Gemelli: non siate impazienti e cercate di lasciare che gli altri agiscano seguendo i loro spazi e le loro esigenze. Non bisogna mettere fretta, soprattutto per quanto riguarda le faccende sentimentali.

11° Vergine: l'Oroscopo del 19 settembre vi invita alla cautela. In questo momento siete piuttosto vulnerabili, quindi potreste prendere decisioni in maniera eccessivamente frettolosa.

10° Ariete: se avete cominciato da poco una nuova attività, allora dovete insistere. Questo è un buon momento per quanto riguarda i nuovi inizi, ma è anche la fase più delicata, quindi, ci vuole concentrazione.

9° Acquario: bisogna essere decisi se si vuole arrivare a raggiungere gli obiettivi prefissati. Talvolta provarci non basta, bisogna incassare i colpi ed essere pronti a rimettersi in gioco dal principio.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° in classifica, Pesci: secondo l'oroscopo del 19 settembre i nati sotto questo segno dovrebbero pensare un po' di più alla vita sentimentale. Spesso vi lasciate prendere troppo dagli impegni, trascurando tutto il resto.

7° Scorpione: le stelle sono abbastanza statiche in questo periodo.

Non ci saranno particolari cambiamenti o colpi di scena, quindi, sarà opportuno darsi da fare per movimentare un po' la situazione.

6° Sagittario: siate lungimiranti, cosa che non vi viene molto facile. Di solito preferite pensare al presente, e curarvi del futuro solo quando arriva. In certi casi, però, sarebbe opportuno pianificare.

5° Toro: buon momento per l'amore. Soprattutto coloro i quali sono single potrebbero vivere qualche momento molto passionale e degno di nota. In ambito professionale non ci saranno grossi intoppi.

Oroscopo segni fortunati del 19 settembre

4° in classifica, Cancro: le stelle vi esortano a puntare di più su voi stessi. Ricordate che chi insiste, alla fine riesce sempre a conquistare.

Giornata piuttosto proficua sul lavoro.

3° Leone: nella vita è necessario lottare per inseguire gli obiettivi che ci si è prefissati, e questa è una cosa che voi conoscete benissimo. Non siete soliti arrendervi e dare cose per scontate.

2° Bilancia: le previsioni dell'oroscopo del 19 settembre vi esortano a essere sempre sul pezzo, soprattutto dal punto di vista professionale. In amore curatevi di più delle esigenze del partner.

1° Capricorno: Venere favorevole renderà la vostra giornata particolarmente intrigante. Ci potrebbero essere degli incontri interessanti, quindi, tenete gli occhi ben aperti.