Martedì 12 settembre troviamo sul piano astrale Venere assieme alla Luna transitare nel segno del Leone, mentre Marte risiederà nell'orbita della Bilancia. Il Sole insieme a Mercurio, intanto, resteranno stabili in Vergine, così come Plutone permarrà nel domicilio del Capricorno. Il Nodo Nord, invece, continuerà la sosta in Ariete come Nettuno insieme a Saturno proseguiranno il moto in Pesci. Giove e Urano, inoltre, stazioneranno in Toro.

Oroscopo quotidiano favorevole per Sagittario e Bilancia, meno benevolo per Capricorno e Scorpione.

Sul podio

1° posto Bilancia: in prima fila. Secondo l'oroscopo di martedì 12 settembre, i nati Bilancia parranno ricevere un trattamento di favore o un'agevolazione ovunque andranno, specialmente la prima decade che si sentirà di vivere in prima fila la sua esistenza.

2° posto Sagittario: aggiustamenti. Martedì settembrino che potrebbe risultare ideale in casa Sagittario per raddrizzare il tiro in materia di attività pratiche, ad esempio trovando la soluzione adatta per una bega strutturale nel soggiorno del loro appartamento.

3° posto Gemelli: lasciar andare. Grazie al supporto marziale e venusiano, i nati Gemelli nelle ventiquattro ore in questione avranno buone chance di non crucciarsi troppo se gli eventi non andranno come desidereranno, preferendo lasciar procedere ogni circostanza senza intromettersi.

I mezzani

4° posto Leone: spiragli. Giornata di metà mese che regalerà, c'è da scommetterci, ai nati Leone la possibilità di scorgere qualche interessante spiraglio professionale stagliarsi all'orizzonte, barlumi di novità che fungeranno da apripista, specialmente da fine settembre, per nuovi sentieri da imboccare.

5° posto Acquario: più qualità.

I nati Acquario, nel corso del 12 settembre, potrebbero rendersi conto che sbattersi a destra e a manca per sbarcare il lunario non sarà una mossa saggia. A fronte di ciò, il segno d'Aria prediligerà un mood decisamente più improntato sulla qualità che sulla quantità, cambio di rotta che si rivelerà proficuo.

6° posto Ariete: voglia di coccole.

Sebbene faranno presumibilmente un po' di fatica a dirlo apertamente, causa pianeta rosso in settima casa, i nati Ariete avranno buone possibilità di necessitare di qualche coccola in più questo martedì per affrontare la giornata nel migliore dei modi.

7° posto Vergine: routine. Giorno di fine estate che sarà probabilmente senza infamia né lode per i nati Vergine, i quali saranno chiamati ad adempiere alle loro attività personali in programma non aspettandosi clamorose novità di sorta.

8° posto Toro: sacrifici. Sarà ora questo martedì, con buona probabilità, che i nati Toro provino a mettersi in secondo piano a favore di una persona cara, aiutando la stessa con una tappa fondamentale del suo percorso.

Sacrificio che, se ben attuato, non dovrebbe pesare più di tanto per il segno Fisso, anzi renderlo parecchio soddisfatto di sé stesso.

9° posto Cancro: dimenticanze. Nonostante le promesse o gli accordi tenuti in precedenza, questo giorno di settembre i nati Cancro potrebbero essere vittima di qualche dimenticanza in tal senso, ad esempio non presenziando alla partita di calcetto di loro figlio o non recandosi al corso d'aggiornamento professionale.

Ultime posizioni

10° posto Capricorno: a gamba tesa. Malgrado la possibile propensione dei nati Capricorno questo martedì sarà di trascorrere una giornata serena, qualche evento improvviso avrà buone chance di urtare tale armonia anelata entrando a gamba tesa nel ruolino di marcia del segno Cardinale.

11° posto Pesci: deficit di giudizio. Sarà oltremodo probabile nelle ventiquattro ore in questione per i nati Pesci dare un giudizio affrettato circa una persona conosciuta da poco oppure mutare in negativo un'opinione su un'amica storica. Considerando che la fluidità mentale nativa non sarà ai soliti standard, sarebbe meglio che gli stessi rinviassero qualsiasi giudizio.

12° posto Scorpione: fuori contesto. La sgradevole sensazione che potrebbero avvertire i nati Scorpione, ancor più il terzo decano, in questa giornata di fine stagione sarà di sentirsi fuori tema quando parleranno e fuori luogo negli ambienti nei quali andranno. Facile intuire come tale errata percezione li metterà un po' a disagio.