Mercoledì 6 settembre troviamo sul piano astrologico la Luna sostare nel segno dei Gemelli, mentre Venere risiederà nel domicilio del Leone. Marte, intanto, proseguirà il transito in Bilancia, così come Giove assieme a Urano continueranno a occupare lo spazio zodiacale del Toro. Nettuno e Saturno, invece, permarranno nel segno dei Pesci come Plutone rimarrà stabile sui gradi del Capricorno. Il Nodo Nord, infine, resterà nel segno dell'Ariete, mentre Mercurio e il Sole stazioneranno in Vergine.

Oroscopo quotidiano favorevole per Leone e Capricorno, meno roseo per Pesci e Bilancia.

Sul podio

1° posto Capricorno: individualisti. La probabile scelta dei nati Capricorno, secondo l'oroscopo di mercoledì 6 settembre [VIDEO], di assumere un mood individualisti liberandosi con tenacia di zavorre relazionali d'un certo peso si rivelerà una mossa saggia nonché proficua.

2° posto Gemelli: inarrestabili. Un mix di tenacia e voglia di farsi valere pervaderà, c'è da scommetterci, gli animi dei nati Gemelli in questa giornata di fine stagione, col segno Mobile che verrà ben visto dai vertici aziendali e l'agognata promozione parrà sempre più vicina.

3° posto Leone: effetto polpetta. La polpetta nasce come piatto povero e svuota-frigo perché permette a chi la cucina di portare a tavola una pietanza anche se in casa non si hanno molti ingredienti a disposizione.

Sarà probabilmente un po' questo l'approccio che i nati Leone avranno verso questo mercoledì, ovvero cercare di valorizzare quel poco che hanno così da crearne una metaforica polpetta deliziosa.

I mezzani

4° posto Acquario: affabili. La possibile propensione dei nati Acquario, durante il 6 settembre, ad ammorbidire il loro carattere nella cerchia amicale darà buoni frutti, in quanto risultare più concilianti lasciandosi trasportare anche dalle proposte altrui sarà un atteggiamento ben gradito.

5° posto Toro: dritti al punto. Mercoledì dove i nati Toro sembreranno non avere tempo da perdere dietro a discorsi troppo fantasiosi o inconcludenti ai loro occhi, così decideranno di andare dritti al punto di ogni questione e i loro interlocutori non oseranno contraddirli perché si renderanno conto che avranno ragione.

6° posto Ariete: focus finanziario.

Questa giornata di fine estate potrebbe rappresentare una sorta di spartiacque per il fronte economico di casa Ariete, coi nativi che saranno chiamati a rinunciare a quel bottino messo da parte per una vacanza o per avviare un progetto così da poterlo utilizzare per facilitare il benessere di una persona cara.

7° posto Vergine: fatica a imporsi. Il sestile Luna-Venere avrà buone chance di rendere un po' intricata la situazione al lavoro per i nati Vergine, con quest'ultimi che proveranno in ogni modo a imporsi su colleghi e subalterni non riuscendoci minimamente. A fronte di ciò, il parterre astrale consiglierà al segno di Terra di concentrarsi esclusivamente sulle loro mansioni, bandendo il desiderio di primeggiare.

8° posto Sagittario: sospettosi. Complice qualche bega sul fronte lavorativo, i nati Sagittario questo mercoledì settembrino avranno buone possibilità di iniziare a sospettare che dietro i loro flop professionali ci sia lo zampino di qualche figura invidiosa.

9° posto Cancro: sfuggenti. Giornata di metà settimana dove i nati Cancro risulteranno, con buona probabilità, particolarmente sfuggenti nel ménage amoroso, forse per cercare di dribblare abilmente le molteplici accuse che giungerebbero dal partner.

Ultime posizioni

10° posto Pesci: azzardi. Il rischio che correranno, c'è da scommetterci, i nati Pesci questo 6 settembre sarà di fare il passo più lungo della gamba in termini economici, ad esempio cimentandosi in un investimento mentre le loro condizioni finanziarie non saranno così ridenti.

11° posto Scorpione: dietro le quinte. I riflettori astrali di questo mercoledì di settembre sembreranno non essere indirizzati verso i nati Scorpione, con quest'ultimi che faticheranno a mettersi in luce specialmente nelle nuove conoscenze affettive.

12° posto Bilancia: tirare la corda. Il 6 settembre i nati Bilancia potrebbero risultare inclini a tirare un po' troppo la corda in alcuni rapporti relazionali, provocando la controparte su una nota dolente oppure avanzando in maniera reiterata una richiesta già rispedita al mittente in più occasioni.