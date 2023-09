L'oroscopo del weekend del 30 settembre e 1° ottobre si chiede che cosa riservino le stelle in fatto di denaro e fortuna. Chi potrà contare sulla buona sorte? Chi dovrà stare attento alle spese? Scopriamo insieme l’Oroscopo e la classifica con voti a stellina per i dodici segni dello zodiaco.

I segni più fortunati

Sagittario (★★★★★): il vostro segno è il più fortunato del weekend. Potrete beneficiare di una buona intuizione e di una grande generosità che vi porteranno a fare delle scelte vincenti in ambito finanziario. Se avete in mente un investimento o una spesa importante, questo è il momento giusto per farlo.

Inoltre, potreste ricevere una sorpresa gradita da una persona cara o da un estraneo.

Bilancia (★★★★☆): avrete l’occasione di migliorare la vostra situazione economica grazie a delle opportunità che si presenteranno sul vostro cammino. Sarete abili a cogliere al volo le occasioni e a sfruttare le vostre doti diplomatiche e artistiche per ottenere ciò che volete. Potreste anche ricevere dei complimenti o dei regali che vi faranno sentire apprezzati.

Acquario (★★★★☆): avrete la possibilità di ampliare i vostri orizzonti e di scoprire nuove realtà che vi arricchiranno dal punto di vista culturale e spirituale. Potreste anche fare delle esperienze insolite o incontrare delle persone originali che vi stimoleranno a pensare fuori dagli schemi.

Questo vi aiuterà a trovare delle soluzioni creative ai vostri problemi economici.

I segni meno fortunati

Capricorno (★☆☆☆☆): il vostro segno è il meno fortunato del weekend. Dovrete fare i conti con delle difficoltà e delle limitazioni che vi impediranno di raggiungere i vostri obiettivi in ambito finanziario. Potreste anche subire delle perdite o dei ritardi che vi metteranno in crisi.

Dovrete essere prudenti e pazienti e non lasciarvi abbattere dallo sconforto. Cercate di essere flessibili e di adattarvi alle circostanze.

Toro (★★☆☆☆): dovrete affrontare delle sfide e delle prove che metteranno alla prova la vostra resistenza e la vostra determinazione in fatto di denaro e fortuna. Potreste anche avere dei contrasti o dei litigi con delle persone che non condividono le vostre idee o i vostri valori.

Dovrete essere forti e tenaci e non lasciarvi influenzare dalle critiche o dalle provocazioni.

Vergine (★★★☆☆): fate attenzione ai dettagli e alle piccole cose che potrebbero fare la differenza tra il successo e il fallimento in ambito economico. Potreste anche avere dei dubbi o delle incertezze che vi renderanno indecisi o ansiosi. Dovrete essere precisi e metodici e non lasciarvi distrarre dalle distrazioni o dalle tentazioni.

I restanti segni

Ariete (★★★☆☆): potrete contare sulla vostra energia e sul vostro coraggio per affrontare le sfide che si presenteranno sul vostro cammino. Potreste anche avere delle occasioni per dimostrare il vostro valore o per ottenere dei riconoscimenti. Dovrete essere audaci e iniziative e non lasciarvi intimidire dagli ostacoli o dai rivali.

Leone (★★★☆☆): contate sul vostro carisma e sulla vostra creatività per attirare l’attenzione e la simpatia di chi vi circonda. Potreste anche avere delle opportunità per esprimere il vostro talento o per divertirvi. Dovrete essere generosi e ottimisti e non lasciarvi scoraggiare dalle difficoltà o dalle delusioni.

Gemelli (★★★☆☆): potrete contare sulla vostra intelligenza e sulla vostra versatilità per adattarvi ai cambiamenti e alle novità che si verificheranno sul vostro cammino. Potreste anche avere delle possibilità per imparare qualcosa di nuovo o per comunicare con chi vi interessa. Dovrete essere curiosi e socievoli e non lasciarvi confondere dalle contraddizioni o dalle bugie.

Cancro (★★★☆☆): contate sulla vostra sensibilità e sulla vostra intuizione per capire le situazioni e le persone che incontrerete sul vostro cammino.

Potreste anche avere delle occasioni per consolidare i vostri legami affettivi o per ricevere delle dimostrazioni di affetto. Dovrete essere dolci e protettivi e non lasciarvi ferire dalle insicurezze o dalle paure.

Scorpione (★★★☆☆): il vostro segno avrà un weekend discreto in fatto di denaro e fortuna. Potrete contare sulla vostra passione e sulla vostra determinazione per perseguire i vostri obiettivi e per superare le prove che vi attendono sul vostro cammino. Potreste anche avere delle opportunità per approfondire i vostri interessi o per vivere delle emozioni intense. Dovrete essere profondi e trasformativi e non lasciarvi dominare dalle gelosie o dalle ossessioni.

Pesci (★★★☆☆): potrete contare sulla vostra fantasia e sulla vostra spiritualità per trovare delle soluzioni originali e creative ai vostri problemi economici.

Potreste anche avere delle possibilità per esprimere la vostra arte o per entrare in contatto con il vostro mondo interiore. Dovrete essere sognatori e compassionevoli e non lasciarvi ingannare dalle illusioni o dalle false speranze.

La classifica finale di tutti e 12 segni:

1. Sagittario (★★★★★)

2. Bilancia (★★★★☆)

3. Acquario (★★★★☆)

4. Ariete (★★★☆☆)

5. Leone (★★★☆☆)

6. Gemelli (★★★☆☆)

7. Cancro (★★★☆☆)

8. Scorpione (★★★☆☆)

9. Pesci (★★★☆☆)

10. Vergine (★★★☆☆)

11. Toro (★★☆☆☆)

12. Capricorno (★☆☆☆☆)