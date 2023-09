L’Oroscopo del giorno è pronto a svelare le previsioni zodiacali del 29 settembre. Oggetto delle attuali analisi astrologiche i segni della seconda sestina zodiacale. Attenzione e curiosità rivolte in esclusiva per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Curiosi di conoscere il responso rilasciato dall'Astrologia per la giornata di venerdì?

Iniziamo a togliere il velo all'oroscopo del giorno 29 settembre consultando il responso delle stelle in merito alle attività di lavoro e nei sentimenti.

Previsioni zodiacali del 29 settembre, l'oroscopo da Bilancia a Sagittario

Bilancia: ★★★★. La giornata si prospetta all'insegna della solita routine. Per quanto riguarda i sentimenti, alcune coppie avranno l'opportunità di godersi dei piccoli momenti di relax e tranquillità insieme, che potrebbero aiutare a ritrovare l'armonia e la sintonia eventualmente perdute. Con Venere dalla vostra parte, questa sarà una giornata tranquilla in generale, e ci saranno prospettive interessanti per realizzare piccoli desideri che talvolta potrebbero apparire irraggiungibili. Avrete successo nel raggiungere i vostri obiettivi, mostrando passione e coinvolgendo il vostro partner nei vostri piani presenti e futuri.

Per i single, questo venerdì prima del nuovo weekend, non sarà affatto male: potrete contare su buone idee e la determinazione necessaria per metterle in pratica ci sarà tutta. Tuttavia, è importante tenere a mente di sfruttare le vostre notevoli risorse e non lasciarsi distrarre dai soliti ostacoli. Nel lavoro, le stelle vi renderanno particolarmente precisi e attenti ai dettagli.

Scorpione: ★★★★★. La giornata di venerdì, anticipando l'inizio del nuovo weekend, si preannuncia piacevole e dinamica. Con la Luna transitante nell'Ariete, sarete pronti ad accettare senza esitazioni una sfida lanciata da una persona amica o da un parente stretto. Dimostrerete di avere il coraggio e l'intelligenza necessari per affrontarla e vincerla a tutti i costi.

Potreste avere l'opportunità di risolvere questioni in sospeso o di condividere momenti di gioia insieme ai vostri cari. È un buon momento per dedicare tempo e attenzione alla vostra famiglia. Se avete affrontato difficoltà sul fronte lavorativo, tenete presente che il successo della vostra attività dipende in gran parte dal modo in cui vi relazionerete con colleghi e superiori. Sarebbe saggio farvi conoscere per chi siete realmente. Nel campo dell'amore, l'intesa sarà perfetta per le coppie. Per i single, potrebbe sorgere un equivoco con una persona che interessa: la situazione si risolverà rapidamente. Seguite quel vostro desiderio di nuovi hobby e amicizie.

Sagittario: ★★★★★. L'oroscopo del 29 settembre prevede una giornata avvincente, pronta a incanalare l'energia in nuove direzioni.

In ambito sentimentale, le stelle sorridono alla relazione, creando un'atmosfera di intesa e collaborazione con il partner. Questo è il momento ideale per esprimere i veri sentimenti o per rafforzare il legame che avete a fatica costruito nel tempo. La passione sarà al centro della scena: presto potrete riscoprire la magia dell'amore. Per i single, questa giornata offre opportunità uniche per conoscere nuove persone e avviare amicizie che potrebbero evolversi in qualcosa di significativo. Siate aperti e pronti a socializzare, perché l'amore potrebbe bussare alla porta quando meno ve lo aspettate. Nel lavoro, le vostre capacità saranno riconosciute e apprezzate. Questo è il momento di mettere in mostra il talento e di perseguire ogni ambizione professionale.

Le opportunità di successo o di avanzamento in carriera sono in arrivo: siate pronti a coglierle al volo!

Oroscopo e stelle del 29 settembre, le previsioni astrologiche da Capricorno a Pesci

Capricorno: ★★★★. La giornata di fine settimana lavorativa si svilupperà all'insegna della solita routine, ma ciò non significa che non ci siano opportunità da cogliere. Nel campo sentimentale, godrete di una buona intesa con il partner. Approfittate di questo momento di armonia, poiché dopo un periodo di stanchezza potrete ritrovare una profonda sintonia, e la passione si unirà al sentimento puro. Il vostro buon Plutone, nel frangente in trigono a Mercurio e Urano, porterà freschezza nella vostra mente. Inoltre, in molti raggiungerete un tocco di fascino, rendendovi irresistibili agli occhi di chi sapete.

Per i single, questa giornata sarà propizia per seminare. I progetti che vi interessano saranno realizzabili, e la vita affettiva si esprimerà liberamente, superando dubbi e ritrosie. Nonostante ci siano aspetti che non vi soddisfano completamente, apprezzerete la stabilità che questa giornata vi offre. Nel lavoro, sarete determinati a mantenere le promesse date. La vostra reputazione di persone oneste e credibili è importante.

Acquario: ★★★★. Questo venerdì l'atmosfera di gruppo favorirà la collaborazione e la condivisione di idee, il che potrebbe portare a soluzioni innovative sia nel contesto familiare che nelle amicizie. Nonostante la Luna sia in opposizione al Sole in Bilancia, cercherà comunque di creare un'atmosfera favorevole per le vostre iniziative in questa giornata di venerdì.

Nel campo familiare e nelle amicizie, si respirerà un buon spirito di gruppo. Sarete capaci di armonizzare i vostri interessi con quelli delle persone a voi vicine, senza sembrare invadenti. Nel lavoro, avvierete nuove politiche e vi assumerete la responsabilità di portarle avanti con abilità e, per quanto possibile, con prudenza. In ambito amoroso, se siete single, potreste incontrare qualcuno che vi farà cambiare idea sulla preferenza di stare da soli. Se avete delle preoccupazioni, cercate l'aiuto di una persona esperta, magari appartenente al vostro nucleo famigliare, anziché affrontare da soli le situazioni. L'importante sarà affrontare qualsiasi problema con intelligenza, evitando la fretta.

Pesci: ★★★. L'oroscopo del giorno, di venerdì 29 settembre, predice un periodo abbastanza flemmatico: il sottotono incombe! In questa giornata sembra che stia per arrivare un'atmosfera decisamente sottotono, il che influirà su parte dei vostri sentimenti. In amore, è evidente che si sta preparando un cambiamento significativo, può anche essere il momento di adottare nuove strategie per affrontare alcune questioni aperte in campo relazionale. Comunicate apertamente con il vostro partner e cercate di trovare soluzioni insieme, per superare eventuali ostacoli. Ricordate che la vita è fatta di alti e bassi, e affrontare le difficoltà con convinzione può rafforzare il legame. Per i single, questo potrebbe essere il momento giusto per dichiarare i vostri sentimenti a qualcuno che interessa.

Non lasciate i vostri sogni nel cassetto, ma osate: cercate di realizzarli, anche se può sembrare spaventoso. In futuro, potreste rimpiangere di non aver agito quando avevate l'opportunità. Nel lavoro, la vostra abilità nel raggiungere gli obiettivi in modo rapido ed efficace sarà un punto di forza.