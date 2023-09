Le previsioni astrologiche dal 9 al 15 ottobre portano a conoscenza l'andamento dei vari segni zodiacali. Il Toro potrebbe essere ad una svolta, mentre il Leone si potrebbe davvero divertire.

Predizioni astrali dal 9 al 15 ottobre: dall'Ariete alla Vergine

Ariete: potreste vivere qualcosa di veramente importante, basta che lo desiderate e lottate per ottenerlo. In ambito professionale ci potrebbe essere la partenza di un progetto a cui tenevate in maniera particolare.

Toro: questa potrebbe essere la settimana della svolta, sia a livello lavorativo che sentimentale.

Non abbiate paura di affrontare delle sfide, metteteci la faccia e provate a vincerle tutte.

Gemelli: avrete voglia di effettuare diversi cambiamenti nella vostra vita, ma non sarà semplice cambiare lo stato delle cose. Finirete molto probabilmente per rimanere come siete, ma con la massima serenità.

Cancro: ci saranno delle situazioni da chiarire in ambito sentimentale e non tutti i giorni saranno propizi per ottenere dei buoni risultati. Per quel che concerne il lavoro avrete la possibilità di mettere in pratica le vostre brillanti idee.

Leone: nell'arco della settimana avrete la possibilità di divertirvi e di trascorrere qualche serata in maniera spensierata. Un aumento del lavoro potrebbe darvi delle nuove responsabilità, che faticherete ad accettare.

Vergine: potreste avere una passione speciale nei confronti della persona amata, ma anche verso una persona che avete conosciuto da poco. In ambito professionale potrebbe esserci qualche occasione da sfruttare.

Previsioni zodiacali dal 9 al 15 ottobre, dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: la voglia di creare qualcosa con la persona che avete al vostro fianco salirà esponenzialmente, cercate di non abbassare il livello del vostro desiderio.

Sul lavoro ci sarà finalmente una buona ripresa.

Scorpione: non mancheranno le polemiche in campo sentimentale, ma il vostro amore vincerà su tutto. I single potranno godersi una settimana davvero entusiasmante. Potrebbero arrivare alcune proposte lavorative molto interessanti.

Sagittario: il vostro rapporto amoroso non calerà d'intensità, anzi la passione potrebbe aumentare a dismisura.

Per quel che riguarda il lavoro cercate di impegnarvi su progetti particolari e idee innovative.

Capricorno: probabilmente non avete voglia di stabilizzare il vostro legame, se è realmente così parlatene chiaramente con la persona che vi è vicina. Non ascoltate proposte che hanno poca concretezza.

Acquario: potreste avere una gran voglia di libertà, seguite il vostro istinto ma allo stesso tempo non fate nulla che possa arrecarvi un danno. Sul lavoro cercate di non prendere decisioni affrettate.

Pesci: non tutte le cose potranno essere chiarite, ci vorrà sicuramente un supplemento di tempo. Se avete delle idee che ritenete essere vincenti non fatevi prendere dalla timidezza e mettetele sul tavolo.