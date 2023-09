Insieme all'oroscopo del week-end dal 30 settembre al 1° ottobre si avvicina la voglia di stare in compagnia e di dedicarsi alle persone che amiamo. Come saranno le relazioni sociali e familiari dei vari segni zodiacali? Di seguito l'Oroscopo nel dettaglio.

Predizioni astrali su relazioni sociali e familiari week-end al 1° ottobre: dall'Ariete al Cancro

Ariete

Sarà un week-end all’insegna della passione e della complicità con il partner, che saprà sorprendervi con gesti romantici e iniziative originali. Potrete anche approfittare di un’occasione per fare un viaggio insieme o per trascorrere qualche ora in un luogo speciale.

In famiglia, invece, dovrete fare attenzione a non essere troppo impulsivi o autoritari, perché potreste scatenare delle tensioni o dei conflitti. Cercate di essere più flessibili e tolleranti, soprattutto con i genitori o i figli. Con gli amici, invece, potrete divertirvi e sfogarvi, magari praticando qualche sport o attività fisica che vi piace.

Voto: 4 stelle

Toro

Week-end tranquillo e rilassante, avrete voglia di stare in casa e di godervi la pace e l’armonia del vostro nido. Il partner sarà dolce e premuroso con voi e vi farà sentire amati e protetti. Potrete anche dedicarvi a qualche hobby o passatempo che vi appassiona, come la cucina, il giardinaggio o l’arte. In famiglia avrete buoni rapporti con tutti, soprattutto con i parenti più anziani o i bambini, che vi daranno affetto e saggezza.

Con gli amici, invece, preferirete mantenere un profilo basso ed evitare le situazioni troppo rumorose o caotiche. Vi accontenterete di una chiacchierata tranquilla o di una passeggiata in mezzo alla natura.

Voto: 5 stelle

Gemelli

Sarà un fine settimana movimentato e stimolante, avrete voglia di fare nuove esperienze e di conoscere nuove persone.

Il partner sarà al vostro fianco e vi seguirà nelle vostre avventure, condividendo il vostro entusiasmo e la vostra curiosità. Potrete anche approfittare di un’occasione per fare un corso o un workshop insieme, per arricchire le vostre competenze e i vostri interessi. In famiglia, invece, dovrete fare attenzione a non trascurare i vostri cari o a non essere troppo superficiali o distratti, perché potrebbero sentirsi esclusi o trascurati.

Cercate di dedicare loro del tempo e di ascoltare le loro esigenze. Con gli amici, invece, potrete divertirvi e socializzare, magari partecipando a qualche evento culturale o a qualche festa.

Voto: 4 stelle

Cancro

Fine settimana emozionante e intenso, avrete voglia di approfondire il legame con il partner e di vivere momenti romantici e passionali. Potrete anche cogliere l’occasione per fare una dichiarazione d’amore o per rinnovare le vostre promesse. In famiglia, invece, dovrete fare attenzione a non essere troppo emotivi o sensibili, perché potreste soffrire per delle incomprensioni o dei malintesi. Cercate di essere più razionali e obiettivi, soprattutto con i fratelli o i cugini. Con gli amici, invece, potrete confidarvi e sostenervi a vicenda, magari sfogando qualche problema o qualche preoccupazione che vi affligge.

Voto: 5 stelle

Previsioni zodiacali su relazioni sociali e familiari week-end al 1/10: dal Leone allo Scorpione

Leone

Sarà un week-end brillante e divertente, avrete voglia di mettervi in mostra e di attirare l’attenzione del partner e degli altri. Il partner sarà orgoglioso e ammirato di voi, e vi farà sentire importanti e speciali. Potrete anche cogliere l’occasione per fare una sorpresa o un regalo al vostro amato, per dimostrargli il vostro affetto e la vostra generosità. In famiglia, invece, dovrete fare attenzione a non essere troppo egocentrici o arroganti, perché potreste suscitare delle gelosie o delle antipatie. Cercate di essere più umili e collaborativi, soprattutto con i suoceri o i nipoti.

Con gli amici, invece, potrete divertirvi e festeggiare, magari organizzando una cena o una serata in un locale alla moda.

Voto: 4 stelle

Vergine

Fine settimana ordinato e produttivo, dove avrete voglia di mettere ordine nella vostra vita e di occuparvi dei vostri doveri. Il partner sarà comprensivo e collaborativo con voi, e vi aiuterà a svolgere le vostre mansioni e a risolvere i vostri problemi. Potrete anche approfittare di un’occasione per fare una pulizia o un riordino nella vostra casa o nel vostro ufficio, per creare uno spazio più confortevole e funzionale. In famiglia, invece, dovrete fare attenzione a non essere troppo critici o pignoli, perché potreste irritare o offendere i vostri cari.

Cercate di essere più tolleranti e flessibili, soprattutto con il partner o i figli. Con gli amici, invece, preferirete mantenere una certa distanza e riservatezza, evitando le confidenze troppo intime o le situazioni troppo impegnative.

Voto: 3 stelle

Bilancia

Sarà un fine settimana armonioso e piacevole, avrete voglia di stare in equilibrio e di godervi le belle cose della vita. Il partner sarà affettuoso e gentile con voi, e vi farà sentire apprezzati e desiderati. Potrete anche approfittare di un’occasione per fare una passeggiata o una visita in un luogo bello e raffinato, come un museo, un parco o una galleria d’arte. In famiglia, avrete buoni rapporti con tutti, soprattutto con i parenti più vicini o i vicini di casa, che vi daranno sostegno e simpatia.

Con gli amici, invece, potrete divertirvi e chiacchierare, magari facendo dello shopping o andando al cinema.

Voto: 5 stelle

Scorpione

Week-end intenso e misterioso, avrete voglia di esplorare il vostro lato oscuro e di vivere emozioni forti. Potrete anche approfittare di un’occasione per fare una ricerca o uno studio su un argomento che vi appassiona o vi incuriosisce. In famiglia, invece, dovrete fare attenzione a non essere troppo gelosi o possessivi, perché potreste creare delle tensioni o dei sospetti. Cercate di essere più aperti e fiduciosi, soprattutto con il partner o i figli. Con gli amici, invece, potrete confidarvi e confrontarvi, magari scambiandovi dei segreti o dei consigli.

Voto: 4 stelle

Previsioni astrali su relazioni sociali e familiari week-end al 1/10: dal Sagittario ai Pesci

Sagittario

Sarà un week-end avventuroso e divertente per voi, che avrete voglia di ampliare i vostri orizzonti e di conoscere nuove realtà. Il partner sarà entusiasta e curioso di voi e vi accompagnerà nelle vostre scoperte e nei vostri viaggi. Potrete anche approfittare di un’occasione per fare una gita o una vacanza in un luogo lontano o esotico, dove potrete entrare in contatto con culture e tradizioni diverse dalle vostre. In famiglia, invece, dovrete fare attenzione a non essere troppo irrequieti o imprudenti, perché potreste causare dei problemi o dei danni. Cercate di essere più responsabili e prudenti, soprattutto con i genitori o i nonni.

Con gli amici, invece, potrete divertirvi e scherzare, magari facendo delle sfide o delle gare.

Voto: 4 stelle

Capricorno

Fine settimana serio e impegnativo, avrete voglia di raggiungere i vostri obiettivi e di dimostrare il vostro valore. Il partner sarà rispettoso e ammirato di voi, e vi sosterrà nei vostri progetti e nelle vostre ambizioni. Potrete anche approfittare di un’occasione per fare una carriera o una promozione sul lavoro, o per ottenere un riconoscimento o una gratifica. In famiglia, invece, dovrete fare attenzione a non essere troppo rigidi o severi, perché potreste essere percepiti come freddi o distanti. Cercate di essere più affettuosi e calorosi, soprattutto con il partner o i figli.

Con gli amici, invece, preferirete mantenere una certa riservatezza e discrezione, evitando le confidenze troppo personali o le situazioni troppo frivole.

Voto: 3 stelle

Acquario

Sarà fine settimana originale e innovativo, avrete voglia di sperimentare il vostro lato creativo e di esprimere la vostra individualità. Il partner sarà sorpreso e affascinato da voi, e vi apprezzerà per la vostra originalità e la vostra inventiva. Potrete anche approfittare di un’occasione per fare una scoperta o una novità nel campo della scienza, della tecnologia o dell’arte, che vi renderà orgogliosi e soddisfatti. In famiglia, invece, dovrete fare attenzione a non essere troppo eccentrici o ribelli, perché potreste creare delle incomprensioni o delle opposizioni.

Cercate di essere più armoniosi e collaborativi, soprattutto con i genitori o i figli. Con gli amici, invece, potrete divertirvi e innovare, magari provando qualche attività o gioco insolito o futuristico.

Voto: 4 stelle

Pesci

Week-end romantico e poetico, che avrete voglia di sognare e di vivere emozioni dolci e delicate. Il partner sarà tenero e sensibile, e vi farà sentire compresi e accettati. Potrete anche approfittare di un’occasione per fare una dichiarazione d’amore o per scrivere una poesia al vostro amato, per dimostrargli il vostro sentimento e la vostra fantasia. In famiglia, avrete buoni rapporti con tutti, soprattutto con i parenti più lontani o i bambini, che vi daranno affetto e fantasia. Con gli amici, invece, potrete confidarvi ed emozionarvi, magari ascoltando della musica o guardando un film romantico.

Voto: 5 stelle