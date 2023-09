Gli astri di questa settimana promettono molte cose interessanti per i vari segni zodiacali. Ad esempio, gli Acquario potrebbero ricevere delle entrate extra o dei bonus sul lavoro, mentre i Pesci potrebbero ricevere prove di affetto da una persona inaspettata.

Previsioni astrologiche settimanali dall'11 al 17 settembre: da Ariete a Vergine

Ariete: questa settimana vi sentirete pieni di energia e di voglia di fare. Avrete l’occasione di mettere in pratica i vostri progetti e di ottenere dei buoni risultati. In amore, sarete passionali e affettuosi con il vostro partner, che apprezzerà la vostra dedizione.

Se siete single, potreste fare un incontro interessante grazie alla vostra simpatia e al vostro carisma. Voto: 8

Toro: dovrete fare attenzione a non esagerare con le spese e a non lasciarvi tentare da offerte troppo allettanti. Sarebbe meglio risparmiare un po’ per il futuro e per eventuali imprevisti. In amore, dovrete essere più flessibili e tolleranti con il vostro partner, che potrebbe avere delle esigenze diverse dalle vostre. Se siete single, non chiudetevi in voi stessi e fatevi avanti con chi vi piace. Voto: 6

Gemelli: sarete molto comunicativi e curiosi di conoscere nuove persone e nuove realtà. Potreste ampliare i vostri orizzonti grazie a dei viaggi, a dei corsi o a delle letture stimolanti.

In amore, sarete divertenti e originali con il vostro partner, che vi seguirà nelle vostre avventure. Se siete single, potreste trovare l’anima gemella in un contesto culturale o sociale. Voto: 9

Cancro: dovrete affrontare alcune sfide che vi metteranno alla prova. Dovrete essere determinati e coraggiosi per superare gli ostacoli e per dimostrare il vostro valore.

In amore, dovrete essere più sicuri di voi stessi e di quello che provate per il vostro partner, che vi sosterrà e vi incoraggerà. Se siete single, dovrete uscire dalla vostra zona di comfort e osare di più. Voto: 7

Leone: sarete i protagonisti della scena e attirerete su di voi l’attenzione e l’ammirazione di tutti. Avrete l’opportunità di esprimere il vostro talento e la vostra creatività in diversi ambiti.

In amore, sarete generosi e magnanimi con il vostro partner, che vi ricambierà con affetto e gratitudine. Se siete single, non vi mancheranno le occasioni per fare colpo su chi vi interessa. Voto: 7

Vergine: Questa settimana dovrete essere più organizzati e metodici nel gestire le vostre attività e le vostre responsabilità. Dovrete fare delle scelte razionali e pragmatiche per ottimizzare i vostri tempi e le vostre risorse. In amore, dovrete essere più romantici e sensibili con il vostro partner, che potrebbe sentirsi trascurato o sottovalutato. Se siete single, dovrete essere più spontanei e meno critici con voi stessi e con gli altri.

Voto: 5

Previsioni zodiacali settimanali dall'11 al 17 settembre: da Bilancia a Pesci

Bilancia: secondo l’oroscopo della settimana dall’11 al 17 settembre, sarete molto socievoli e armoniosi nel rapportarvi con gli altri. Avrete la capacità di creare delle relazioni positive e costruttive con chi vi circonda. In amore, sarete equilibrati e comprensivi con il vostro partner, che apprezzerà la vostra diplomazia e la vostra eleganza. Se siete single, potreste attrarre l’interesse di qualcuno che vi colpirà per la sua intelligenza e il suo fascino. Voto: 8

Scorpione: questa settimana sarete molto determinati e ambiziosi nel perseguire i vostri obiettivi. Avrete la forza e la volontà di superare le difficoltà e di raggiungere i vostri traguardi.

In amore, sarete intensi e appassionati con il vostro partner, che vi seguirà con entusiasmo e dedizione. Se siete single, potreste vivere delle emozioni forti e coinvolgenti con qualcuno che vi sfiderà e vi stimolerà. Voto: 9

Sagittario: questa settimana sarete molto ottimisti e avventurosi nel vivere le vostre esperienze. Avrete la voglia e la curiosità di esplorare nuovi orizzonti e di ampliare i vostri interessi. In amore, sarete allegri e spontanei con il vostro partner, che vi accompagnerà nelle vostre scoperte e nelle vostre novità. Se siete single, potreste incontrare qualcuno che vi farà divertire e vi farà sentire liberi. Voto: 10

Capricorno: dovrete essere più pazienti e perseveranti nel portare avanti i vostri progetti.

Dovrete affrontare delle situazioni complesse e impegnative che richiederanno il vostro impegno e la vostra serietà. In amore, dovrete essere più affettuosi e teneri con il vostro partner, che vi darà il suo sostegno e la sua fiducia. Se siete single, dovrete essere più aperti e disponibili verso chi vi si avvicina con interesse. Voto: 6

Acquario: secondo l’oroscopo della settimana dall’11 al 17 settembre, sarete molto creativi e originali sul lavoro, riuscendo a portare avanti i vostri progetti con successo. Potreste anche ricevere delle entrate extra o dei bonus inaspettati. In amore sarete molto romantici ed espressivi, riuscendo a conquistare il cuore della persona amata o a consolidare una relazione già avviata.

Voto: 8

Pesci: questa settimana riceverete prove di affetto da una persona inaspettata. Urano nel settore delle relazioni promette una ricca vita amichevole. Ma fate attenzione a non lasciarvi coinvolgere troppo dalle emozioni e a mantenere un certo distacco emotivo. Voto: 7