L'oroscopo dell'amore di giovedì 7 settembre 2023 vede i Gemelli in prima posizione grazie ai momenti indimenticabili che vivrà con la persona amata. Di tutt'altro avviso saranno i segni del Leone e del Capricorno, alle prese con incomprensioni piuttosto forti.

A seguire le previsioni dell'Oroscopo per tutti i segni dello zodiaco in amore.

L'oroscopo dell'amore segno per segno: futuro radioso per Pesci

1° Gemelli: i bellissimi momenti che saranno in serbo per voi e per la persona amata potrebbero portarvi a prendere delle decisioni insieme molto più responsabili.

Finalmente potrete anche esternare i vostri sentimenti in famiglia e fra le amicizie più sincere.

2° Pesci: sarete lanciati verso un futuro decisamente roseo con la persona amata. Responsabilità e maturazione saranno le due parole chiave che vi condurranno verso una serata ricca di atmosfera positiva e di una marea di decisioni consapevoli e durature.

3° Scorpione: il buonumore sarà per il vostro segno un punto fermo nel corso della giornata di giovedì 7 settembre 2023. Per quanto riguarda la passionalità, sarà accompagnata da una buona dose di romanticismo che sarà difficile accantonare in questo momento.

4° Bilancia: finalmente arriverete a una maturazione individuale che non avrà nulla a che fare con i sentimenti, ma che successivamente potrebbe essere il trampolino di lancio verso una relazione più seria.

Con la famiglia riuscirete a fare una esperienza con i fiocchi.

Incontri per Acquario

5° Acquario: ci sarà un incontro indefinito in questo periodo, che potrebbe evolversi in una relazione amorosa oppure amicale. Ogni cosa dipenderà dalla vostra disponibilità in termini sia mentali che pratici. Secondo l'oroscopo però vi sentirete comunque contenti e soddisfatti.

6° Vergine: qualche consiglio da parte delle amicizie e del partner sarà ben accetto, mentre in famiglia si riscoprirà una serenità davvero fuori dall'ordinario. Potreste avere qualche amicizia nuova che però non vi darà un senso di continuità come la vorreste voi.

7° Ariete: sarete contenti semplicemente restando una giornata in famiglia, consci che in questo momento le cose più importanti saranno queste.

L'ambito passionale potrebbe presentarsi in serata, anche se nulla sarà decisamente scontato come vorreste.

8° Sagittario: ora più che mai sentirete l'esigenza di stare per conto vostro e trovare un equilibrio. Al momento solo le amicizie avranno libero accesso al vostro cuore e alla vostra disponibilità.

Amicizie vicine per Toro

9° Toro: le amicizie vi supporteranno in ogni decisione anche a dispetto delle considerazioni della persona amata. In famiglia sarete piuttosto stabili, ma dovrete fare i conti con qualche piccola incomprensione che si farà strada arrivando anche ad alcuni punti focali del vostro rapporto.

10° Leone: dovreste cercare di accantonare le diatribe che vi allontanano dal partner e provare a ricominciare su un altro aspetto importante della vostra relazione.

In famiglia nutrirete dei seri dubbi e delle forti perplessità verso qualcuno su cui credevate di poter contare.

11° Cancro: ora sarete focalizzati molto su altri aspetti della vostra quotidianità e potreste accantonare i sentimenti in modo abbastanza evidente. Secondo l'oroscopo ci saranno situazioni che propenderanno dalla vostra parte, ma con il partner arriverò un periodo di freddezza.

12° Capricorno: qualcosa vi blocca nella vostra relazione amorosa e forse avrete bisogno di molto tempo prima che possiate fare un passo in avanti. In famiglia si aprirà un periodo di gelo dovuto principalmente a qualche decisione che avete preso senza consultare nessuno.