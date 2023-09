La vita da mamma non è mai facile. Tra le responsabilità di casa, lavoro e famiglia, a volte ci si sente sopraffatte e stressate, ma non disperate, perché le stelle sono dalla vostra parte e vi offrono dei preziosi consigli per gestire al meglio la vostra settimana. Scoprite cosa vi riserva l’oroscopo dal 25 settembre al 1° ottobre sulla vita da mamma.

Previsioni astrologiche con voti settimana dal 25 settembre al 1° ottobre, vita da mamma: Toro voto 9

Ariete (21 marzo - 20 aprile): questa settimana sarà molto intensa per le mamme del segno dell’Ariete, che dovranno fare i conti con delle sfide professionali e personali.

Il vostro spirito combattivo vi aiuterà a superare gli ostacoli, ma fate attenzione a non trascurare la famiglia e i figli. Cercate di dedicare loro del tempo di qualità, magari organizzando una gita fuori porta o una serata di giochi in casa. Il partner vi sarà di grande sostegno e vi farà sentire amate e apprezzate. Voto: 7

Toro (21 aprile - 20 maggio): le mamme del segno del Toro potranno godersi una settimana all’insegna della tranquillità e dell’armonia. Il senso pratico e la pazienza vi permetteranno di gestire al meglio le incombenze domestiche e lavorative, senza stressarvi troppo. I figli saranno collaborativi e vi riempiranno di coccole e affetto. Il partner vi sarà vicino e vi farà delle belle sorprese, come una cena romantica o un regalo inaspettato.

Voto: 9

Gemelli (21 maggio - 21 giugno): questa settimana sarà molto movimentata per le mamme del segno dei Gemelli, che dovranno affrontare delle novità e dei cambiamenti. Il vostro spirito curioso e adattabile vi aiuterà a cogliere le opportunità che si presenteranno, sia sul piano professionale che personale. I figli saranno entusiasti di condividere con voi le loro scoperte e le loro esperienze, ma fate attenzione a non essere troppo distratte o superficiali.

Cercate di ascoltarli con attenzione e di dar loro dei consigli utili. Il partner vi stimolerà intellettualmente e vi farà divertire con la sua ironia. Voto: 8

Cancro (22 giugno - 22 luglio): questa settimana sarà molto emotiva per le mamme del segno del Cancro, che dovranno fare i conti con dei sentimenti contrastanti. Il vostro lato sensibile e protettivo vi farà essere molto attente e premurose verso i figli, ma anche un po’ ansiose e insicure.

Cercate di non essere troppo apprensive o possessive, ma di lasciare loro lo spazio e la libertà di cui hanno bisogno. Il partner vi capirà e vi rassicurerà con il suo affetto e la sua comprensione. Voto: 6

Previsioni zodiacali con voti settimana dal 25 settembre al 1° ottobre, vita da mamma: Leone al top con voto 10

Leone (23 luglio - 23 agosto): questa settimana sarà molto brillante per le mamme del segno del Leone, che potranno esprimere al meglio la loro creatività e la loro vitalità. Il vostro lato generoso e orgoglioso vi farà essere molto dedite e appassionate nel lavoro e con la famiglia, ma anche un po’ esigenti e autoritarie. Cercate di non essere troppo prepotenti o arroganti, ma di ascoltare anche le opinioni e le esigenze degli altri.

I vostri figli saranno orgogliosi di voi e vi ammireranno per il vostro carisma e la vostra energia. Il vostro partner vi farà sentire speciali e vi loderà per i vostri successi. Voto: 10

Vergine (24 agosto - 22 settembre): le mamme del segno della Vergine potranno sfruttare al meglio la loro capacità di organizzazione e di analisi. Il vostro lato meticoloso e perfezionista vi farà essere molto efficienti e precise nel lavoro e a casa, ma anche un po’ stressate e critiche. Cercate di non essere troppo rigide o pignole, ma di concedervi anche dei momenti di relax e di divertimento. I vostri figli saranno grati per il vostro aiuto e il vostro insegnamento, ma fate attenzione a non essere troppo severi o pedanti.

Il vostro partner vi sarà fedele e vi aiuterà a risolvere i problemi pratici. Voto: 8

Bilancia (23 settembre - 22 ottobre): questa settimana sarà molto equilibrata per le mamme del segno della Bilancia, che potranno godere della loro armonia interiore ed esteriore. Il vostro lato diplomatico e gentile vi farà essere molto cordiali e collaborative nel lavoro e in famiglia, ma anche un po’ indecise e influenzabili. Cercate di non essere troppo passive o conformiste, ma di affermare anche la vostra personalità e le vostre scelte. I figli saranno felici di condividere con voi le loro emozioni e le loro aspirazioni, ma fate attenzione a non essere troppo indulgenti o permissive. Il partner vi sarà affettuoso e vi farà delle proposte interessanti, come un viaggio o un corso.

Voto: 7

Scorpione (23 ottobre - 22 novembre): le mamme del segno dello Scorpione dovranno affrontare delle sfide e dei conflitti. Il vostro lato passionale e determinato vi farà essere molto coinvolte e impegnate nel lavoro e con la famiglia, ma anche un po’ gelose e aggressive. Cercate di non essere troppo ostinate o vendicative, ma di essere più flessibili e tolleranti. I vostri figli saranno attratti dal vostro magnetismo e dalla vostra forza, ma fate attenzione a non essere troppo invadenti o manipolativi. Il vostro partner vi sarà fedele e vi farà vivere delle emozioni forti, come una discussione o una riconciliazione. Voto: 6

Oroscopo settimana al 1° ottobre, vita da mamma: Pesci voto 9

Sagittario (23 novembre - 21 dicembre): le mamme del segno del Sagittario potranno sperimentare delle novità e delle avventure.

Il vostro lato ottimista e avventuroso vi farà essere molto aperte e curiose nel lavoro e in famiglia, ma anche un po’ irresponsabili e imprudenti. Cercate di non essere troppo superficiali o disordinate, ma di essere più responsabili e prudenti. I figli saranno entusiasti di seguire il vostro esempi e i vostri consigli, ma fate attenzione a non essere troppo esagerati o irrealistici. Il partner vi sarà complice e vi farà scoprire delle cose nuove, come una cultura o uno sport. Voto: 7

Capricorno (22 dicembre - 20 gennaio): settimana molto impegnativa per le mamme del segno del Capricorno, che dovranno dimostrare la loro competenza e la loro serietà. Il vostro lato ambizioso e rigoroso vi farà essere molto professionali e affidabili nel lavoro e a casa, ma anche un po’ rigidi e severi.

Cercate di non essere troppo duri o esigenti, ma di essere più flessibili e comprensivi. I figli saranno rispettosi di voi e vi seguiranno con ammirazione e fiducia, ma fate attenzione a non essere troppo autoritari o distanti. Il partner sarà leale e vi aiuterà a raggiungere i vostri obiettivi, ma anche a rilassarvi e a divertirvi. Voto: 8

Acquario (21 gennaio - 19 febbraio): questa settimana sarà molto innovativa per le mamme del segno dell’Acquario, che potranno esprimere la loro originalità e la loro indipendenza. Il vostro lato creativo e ribelle vi farà essere molto inventive e anticonformiste nel lavoro e in famiglia, ma anche un po’ distaccati ed eccentrici. Cercate di non essere troppo freddi o stravaganti, ma di essere più caldi e armoniosi.

I figli saranno affascinati dalla vostra intelligenza e fantasia, ma fate attenzione a non essere troppo imprevedibili o incoerenti. Il partner vi sarà amico e vi farà apprezzare la sua diversità e la sua libertà. Voto: 8

Pesci (19 febbraio - 20 marzo): settimana molto romantica per le mamme del segno dei Pesci, che potranno vivere delle emozioni profonde e dei sogni a occhi aperti. Il vostro lato intuitivo e compassionevole vi farà essere molto empatiche e sensibili nel lavoro e in famiglia, ma anche un po’ fragili e illusorie. Cercate di non essere troppo timide o passive, ma di essere più sicure e attive. I figli saranno dolci con voi e vi faranno delle confidenze e dei regali, ma fate attenzione a non essere troppo ingenui o idealisti. Il partner sarà romantico e vi farà vivere delle esperienze magiche, come una serenata o una poesia. Voto: 9