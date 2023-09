L'oroscopo di venerdì 22 settembre 2023 ha in serbo tante novità ed è pronto a svelare tutti i segreti del giorno, soprattutto riguardanti la vita lavorativa, sentimentale e sociale dei segni zodiacali. A ogni profilo è anche associato un voto diverso.

Ecco tutti i dettagli dell'oroscopo del 22 Settembre.

Oroscopo del 22 settembre: dall'Ariete alla Vergine

Ariete: cercherete di non concentrarvi sui pensieri negativi. In parte, ci riuscirete, ma non potrete sopprimere completamente gli stati d'ansia. Sarà importante puntare a una riorganizzazione dei ritmi quotidiani, in modo da non mettere troppa carne al fuoco.

Voto 6.

Toro: il lavoro sarà una delle vostre priorità principali. Non vi arrenderete di fronte alle prime difficoltà. Sarete determinati ad andare avanti, in modo da riuscire a sbaragliare la concorrenza. Le previsioni astrologiche vi consigliano di non tirare troppo la corda. Voto 7,5.

Gemelli: sarà inutile discutere con la vostra famiglia. Vi renderete conto di non dover costringervi a sostenere determinate conversazioni. L'Oroscopo del giorno vi consiglia di mettervi alla ricerca di una valvola di sfogo adatta alle vostre esigenze. Voto 6,5.

Cancro: sarete molto gentili con il prossimo. Tenderete a tenere in grande considerazione il pensiero altrui. Non scavalcherete le opinioni degli amici, ma cercherete di confrontarle con le vostre.

Sul posto di lavoro, avrete un ottimo rapporto con i colleghi. Voto 8.

Leone: la stanchezza rischierà di prendere il sopravvento. Non riuscirete a gestire questo stato, tanto che tenderete ad addormentarvi più volte durante la giornata. Le previsioni astrologiche vi consigliano di provare a monitorare il riposo notturno. Voto 5.

Vergine: sarete davvero innamorati del partner. Non potrete fare a meno di trascorrere il vostro tempo con lui. Avrete dei piani romantici per il futuro. L'oroscopo, però, vi consiglia di concentrarvi sul presente: sicuramente, non ve ne pentirete. Voto 8,5.

Previsioni astrologiche del 22 settembre: dalla Bilancia allo Scorpione

Bilancia: tenderete a saltare da un argomento all'altro. Sarete poco trasparenti nelle vostre intenzioni perché, per il momento, non saprete neanche voi quale direzione prendere. Le persone che vi staranno accanto, però, potrebbero fare fatica a comprenderlo. Voto 5,5.

Scorpione: non avrete alcuna intenzione di dare una seconda possibilità all'amore. Sarete così delusi da non riuscire a ritrovare la forza di credere di nuovo in Cupido. Per il momento, preferirete concentrarvi su altro, come le amicizie e il lavoro. Voto 4,5.

Sagittario: non cambierete idea molto facilmente. Sarete piuttosto certi delle vostre decisioni. L'obiettivo, ovviamente, sarà quello di raggiungere il successo tanto desiderato.

Dovrete impegnarvi molto, ma i risultati non tarderanno ad arrivare. Voto 9,5.

Capricorno: sarete perfettamente in sintonia con gli amici. Organizzerete tante progetti divertenti da fare insieme. Avrete intenzione di pianificare delle gite e di dedicarvi ad alcune nuove esperienze. Per fortuna, troverete il sostegno delle persone care. Voto 7.

Acquario: il lavoro presenterà diverse criticità. Non riuscirete a prendere il controllo della situazione e, per questo motivo, sarete molto severi con voi stessi. Inoltre, farete fatica a essere flessibili. Affronterete gli imprevisti in un modo brusco, senza strategie sottostanti. Voto 4.

Pesci: seguirete un percorso deciso da voi. Non accetterete alcun tipo di interferenza. Nonostante questo, sarete pronti ad accogliere le opinioni dei vostri amici e ad ascoltare i loro consigli. Il rapporto di coppia andrà a gonfie vele grazie al feeling presente. Voto 9.