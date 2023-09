L’Oroscopo del giorno è pronto a svelare le previsioni zodiacali del 23 settembre. In questo frangente andremo a valutare i segni appartenenti alla seconda metà zodiacale: focus su Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

A dare una spinta notevole agli interessi che gravitano nella cerchia sentimentale sarà il Sole. L'Astro della Terra questo sabato entrerà in Bilancia, regalando ai tre segni di Aria - Gemelli, Bilancia e Acquario - ottime probabilità per spuntare un weekend all'insegna della fortuna e della positività generale.

Iniziamo a togliere il velo all'oroscopo del giorno 23 settembre consultando il responso delle stelle in merito alle attività di lavoro e nei sentimenti.

Previsioni zodiacali del 23 settembre, l'oroscopo da Bilancia a Sagittario

Bilancia: 'top del giorno'. L'oroscopo pone il segno della Bilancia in cima alla classifica a stelline, proprio nella giornata iniziale del weekend. Sarà un sabato molto interessante grazie all'arrivo del Sole nel vostro segno: favorita la sfera sentimentale e poi anche la parte dedicata alle attività lavorative. L'influenza positiva della Stella della Terra spingerà a concedere più spazio all'umorismo e al dialogo, non solo all'interno della relazione di coppia ma anche nelle dinamiche familiari e amicali.

Per i single, la giornata promette di essere brillante, con entusiasmo, abilità comunicative, chiarezza di idee e un fascino irresistibile. Queste saranno le vostre armi vincenti per avvicinare e conquistare chi vi interessa. Nel lavoro, sarete estremamente attivi e riuscirete a completare una notevole quantità di impegni. Avrete anche il coraggio di proporre cambiamenti strutturali, ottenendo un consenso unanime.

Scorpione: ★★★★. Sabato si prevede una giornata abbastanza tranquilla per il segno. In campo sentimentale, il cielo offrirà una buona dose di sensibilità e dolcezza, il che vi porterà a essere più disponibili verso il partner. Se ultimamente avete mostrato distacco e freddezza, d'ora in poi sentirete un forte desiderio di ravvivare la vita di coppia.

Questo è il momento ideale per risvegliare passioni sopite e rafforzare il legame. Per i single, la giornata si prospetta rilassata e positiva, con una buona dose di attivismo. Sarete svegli e motivati, pronti a mettere in pratica idee vincenti, anche se alcune richiederanno impegno costante. La tranquillità e la serenità vi accompagneranno, probabilmente perché riuscirete a gestire in modo efficace i molti impegni e il pochissimo tempo libero. Nel lavoro, avrete facilità nel farvi valere, conquistare posizioni di prestigio o mettervi in evidenza. Sarà un'ottima giornata per affrontare eventuali questioni con un certo successo.

Sagittario: ★★★. L'oroscopo del 23 settembre pronostica un avvio di weekend sottotono: diverse le dinamiche da affrontare.

In amore, è possibile che si verifichino oscillazioni emotive e momenti di suscettibilità. Tuttavia, è fondamentale evitare qualsiasi eccesso con il partner, poiché ciò potrebbe scatenare reazioni negative. Per preservare l'armonia, è consigliabile rimandare eventuali conversazioni su argomenti sensibili a un momento più opportuno. Questo periodo può essere sfruttato per una riflessione personale e per sviluppare strategie per gestire ansia e nervosismo. Per i single, la giornata potrebbe comportare alcune sfide, ma non ci sono influenze astrali particolarmente ostili. È essenziale sentirsi liberi nelle proprie scelte senza la necessità di giustificarsi con gli altri. È preferibile evitare discussioni che potrebbero portare a conflitti con le persone del proprio entourage.

Nel contesto lavorativo e degli affari, è consigliabile evitare progetti ad alto rischio che potrebbero non ottenere i risultati desiderati. Tuttavia, alcuni progetti potrebbero evolversi positivamente con il passare del tempo. Mantenete la pazienza: potrebbe arrivare una proposta interessante!

Oroscopo e stelle del 23 settembre, le previsioni astrologiche da Capricorno a Pesci

Capricorno: ★★★★★. Sabato si prospetta come una giornata eccellente. L'atmosfera rilassata favorirà la pianificazione di progetti legati alla casa, all'educazione dei figli e a eventuali viaggi e vacanze. Vi sentirete in ottima forma. In amore, la voglia di divertirsi supererà quella di lavorare - come ovvio che sia - e con l'ottimismo che non mancherà concilierete le due cose senza sforzo.

Ciò che conta sarà l'organizzazione del tempo a disposizione, unito soprattutto alla buona concentrazione. Il periodo poi, di certo regalerà gioie tangibili e prospettive future interessanti. Senza necessariamente pianificare il futuro, godetevi appieno ogni momento presente. La vostra esperienza acquisita vi aiuterà a trovare soluzioni per piccoli problemi legati alla quotidianità e a sviluppare nuove strategie per migliorare le entrate finanziarie. Potreste avvertire una vena di pigrizia, che, se vista in modo positivo, rappresenta un'opportunità per prendervi un po' di meritato riposo. Se la vostra professione vi sta impegnando molto, vi attendono soddisfazioni significative.

Acquario: ★★★★.

Sabato sarà caratterizzato da una fase complessivamente positiva, anche se con momenti non sempre lineari. La giornata offrirà abbastanza sostegno, a tratti anche significativo, in termini di concretezza, intuizione e determinazione per raggiungere diversi obiettivi. Potrebbero esserci opportunità vantaggiose nelle trattative e nei rapporti di lavoro. I viaggi, gli affari e le questioni finanziarie saranno agevolati a sufficienza. Se state cercando di migliorare la vostra attuale situazione finanziaria, potreste considerare un lavoro extra. Siate organizzati e pratici nelle questioni familiari. Nel campo sentimentale, potrebbero verificarsi incontri sorprendenti e colpi di fulmine. Risolverete facilmente intoppi o piccoli ostacoli affrontando di petto qualsiasi questione importante.

Se siete già in una relazione, potreste avere qualche piccola discussione, ma il dialogo aiuterà a superarla con facilità. Tuttavia, molte coppie stanno già lavorando insieme per un futuro condiviso, creando basi solide per una vita serena e felice.

Pesci: ★★★★. L'oroscopo del giorno, di sabato 23 settembre annuncia un periodo di routine. È importante non perdere la bussola se le cose non andranno come desiderato, resistendo alla tentazione di riversare il malumore su coloro che vi circondano. I problemi potrebbero sembrare più grandi di quanto siano in realtà, quindi cercate di rilassarvi. Nel campo sentimentale, invece, potrete godere di una certa serenità grazie agli aspetti favorevoli di alcune stelle.

Dimostrerete al partner attenzione e premura, con grande sicurezza. Se siete single, potrete soddisfare diversi piccoli desideri: gesto non affatto infantile, ma che potrebbe contribuire a rendere il periodo molto migliore. Prestate una mano al prossimo, anche se ciò richiedesse del tempo: avrete un amico in più dalla vostra parte. Questo weekend sarà significativo per la vita sociale: uscirete con gli amici e farete nuove conoscenze. Per quanto riguarda il lavoro, potrebbe arrivare una proposta che non dovreste sottovalutare. Accettatela, valutando attentamente caratteristiche e peculiarità.