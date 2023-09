Secondo l'oroscopo dal 9 al 15 ottobre i pianeti danzanti nel cielo riserveranno una serie di sorprese in materia di amore e relazioni. Che siate in coppia o single, l'universo ha preparato qualcosa di speciale per ciascuno di voi.

Previsioni astrologiche settimana dal 9 al 15 ottobre, vita di coppia e single: dall'Ariete al Cancro

Ariete (21 marzo - 19 aprile): questa settimana sarete carichi di energia. In coppia sarete la dinamo dell'amore, pronti a fare scintille con il partner. Per i single l'energia che emetterete attirerà come una calamita potenziali partner.

Non siate timidi nell'esplorare nuovi orizzonti romantici.

Toro (20 aprile - 20 maggio): questa settimana sarà tutto un abbraccio. In coppia desidererete coccolare e viziarvi reciprocamente. Per i single non c'è niente di male a cercare la comodità e il benessere. Rilassatevi e lasciatevi andare alle piccole gioie della vita.

Gemelli (21 maggio - 20 giugno): sarete in forma questa settimana. In coppia aprirsi a conversazioni intime e profonde vi porterà più vicino al partner. Per i single cercate connessioni mentali oltre a quelle fisiche. Potreste trovare qualcuno con cui condividere idee e sogni.

Cancro (21 giugno - 22 luglio): vi sentirete particolarmente legati alla famiglia. In coppia dedicate del tempo alla famiglia o organizzate una serata romantica a casa.

Per i single cercate qualcuno con valori familiari simili. L'amore potrebbe bussare alla porta di casa vostra.

Previsioni zodiacali settimana dal 9 al 15 ottobre, vita di coppia e single: dal Leone allo Scorpione

Leone (23 luglio - 22 agosto): preparatevi a un'esplosione di passione. In coppia sarete irresistibili. Voi single avrete la capacità di attirare chiunque con il vostro magnetismo.

Non abbiate paura di esprimere i vostri desideri e le vostre fantasie.

Vergine (23 agosto - 22 settembre): la chiarezza nella comunicazione sarà la chiave. In coppia assicuratevi di esprimere i vostri pensieri e sentimenti apertamente. Single, cercate persone che possano comunicare in modo aperto e onesto.

Bilancia (23 settembre - 22 ottobre): cercate sempre l'equilibrio, ma questa settimana dovrete concentrarvi sull'equilibrio emotivo.

In coppia evitate conflitti e cercate soluzioni pacifiche. Per i single, cercate qualcuno che porti armonia nella vostra vita.

Scorpione (23 ottobre - 21 novembre): preparatevi a un'ondata di passione. In coppia potrebbe esserci un po' di turbolenza, ma niente che non possiate superare. Per i single, cercate qualcuno che sia disposto a esplorare le profondità delle vostre emozioni.

Previsioni settimana dal 9 al 15 ottobre, vita di coppia e single: dal Sagittario ai Pesci

Sagittario (22 novembre - 21 dicembre): siete sempre in cerca di avventure, anche in amore. In coppia pianificate una fuga romantica o una serata fuori dalla routine. Per i single, cercate qualcuno con il desiderio di esplorare nuovi orizzonti romantici insieme a voi.

Capricorno (22 dicembre - 19 gennaio): cercherete la stabilità affettiva. In coppia lavorate insieme per costruire una base solida per il vostro futuro. Per i single, cercate relazioni che offrano sicurezza e stabilità emotiva.

Acquario (20 gennaio - 18 febbraio): la parola chiave è "originalità". In coppia cercate modi unici per sorprendere il partner. Per i single, cercate qualcuno che apprezzi la vostra individualità e creatività.

Pesci (19 febbraio - 20 marzo): siete noti per la sensibilità profonda. In coppia cercate di connettervi su un livello emotivo profondo. Per i single, cercate anime affini che possano comprendere e apprezzare la vostra natura sensibile.