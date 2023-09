L'oroscopo del mese di ottobre vedrà il pianeta Venere lasciare il segno del Leone in favore del segno della Vergine, che darà inizio ad un autunno più caloroso, mentre Marte darà una mano ai nativi Scorpione a ricostruire la propria vita. Mercurio balzerà attraverso due segni zodiacali, in Bilancia e Scorpione, mentre Pesci potrebbe faticare a sentirsi amato dal partner. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo del mese di ottobre.

Previsioni oroscopo ottobre 2023 segno per segno

Ariete: sarà un mese di cambiamenti per voi nativi del segno, novità che fortunatamente non andranno a sconvolgere la vostra vita quotidiana.

In amore non avrete più il sostegno di Venere, ciò nonostante il vostro rapporto con il partner sarà discreto. Certo, a volte potreste assistere a qualche piccola discussione, ma se dimostrerete i vostri sentimenti riuscirete a vivere un bel momento. In ambito lavorativo Mercurio sarà contrario, mentre Marte non vi darà più fastidio. Avrete dunque buone energie da spendere, ma le idee potrebbero non essere delle migliori. Voto - 7️⃣

Toro: potreste non sentirvi in splendida forma in questo mese di ottobre. Il pianeta Marte si sposterà nel segno dello Scorpione e non sempre sarete abbastanza attivi da riuscire a portare a termine le vostre faccende quotidiane. Perderete anche il sostegno di Mercurio, che balzerà prima in Bilancia e poi sarà in opposizione.

Sul fronte amoroso invece questo cielo tenderà a migliorare per voi. Venere non sarà più in cattivo aspetto a partire dalla seconda settimana di ottobre. Riuscirete presto a trovare serenità all'interno del vostro rapporto, il sostegno del partner si rivelerà prezioso in questo periodo. Voto - 7️⃣

Gemelli: sfera sentimentale che potrebbe rallentare non poco secondo l'oroscopo del mese di ottobre.

Venere si sposterà nel segno della Vergine, potrebbe dunque insorgere qualche spiacevole discussione tra voi e il partner. Il vostro rapporto sarà comunque forte. In caso di discussioni, dimostrate quella stessa maturità che avete messo in mostra in quest'ultimo periodo. Voto - 7️⃣

Cancro: sarà un mese di ottobre piacevole dal punto di vista amoroso per voi nativi del segno.

Il pianeta Venere sarà in sestile dal segno della Vergine e vi metterà più a vostro agio con il partner. Se siete single, potreste trovare una piacevole sintonia con una persona che sta per assumere un ruolo sempre più centrale nella vostra vita. Nel lavoro la prima parte del mese potrebbe non soddisfarvi a pieno, ma quando Mercurio arriverà in Scorpione, sarete nuovamente in grado di esprimere al meglio il vostro potenziale. Voto - 8️⃣

Leone: dopo mesi pieni d'amore, l'egemonia di Venere nel vostro segno zodiacale si concluderà in questo mese di ottobre. Avete costruito un rapporto forte e romantico, con tanti momenti indimenticabili. Adesso dovrete dimostrare tutto il vostro amore in autonomia, cercando sempre quel pretesto per lasciarvi andare alle emozioni.

In ambito lavorativo la prima parte del mese sarà importante per provare a costruire nuovi progetti, che però dovrete essere in grado di gestire. Voto - 8️⃣

Vergine: con il pianeta Venere in arrivo nel vostro segno zodiacale, l'oroscopo del mese di ottobre si rivelerà positivo sul fronte sentimentale. Single oppure no, vi sentirete più a vostro agio con la persona che amate. Questo primo mese autunnale potrebbe rivelarsi abbastanza caloroso ed emozionante. Nel lavoro stelle come Mercurio non saranno invece più al vostro fianco. Voto - 7️⃣

Bilancia: sarà un periodo particolarmente produttivo sul fronte professionale, soprattutto la prima parte del mese grazie a Mercurio in congiunzione. Avrete buoni progetti in mente, che riuscire a gestire in modo davvero esemplare.

Nella seconda metà di ottobre, Mercurio lascerà il vostro cielo, ciò nonostante, se avete iniziato bene i vostri progetti, potreste riuscire a concluderli al meglio. In amore potrebbe essere un periodo di nuovi incontri. Potreste finalmente comprendere l'amore verso una persona, ma conquistarla non sarà così semplice. Voto - 8️⃣

Scorpione: il pianeta Venere finalmente non sarà più contrario e a partire da questo mese sarà possibile ricostruire la vostra vita amorosa. Comprensione e pazienza saranno due pilastri fondamentali per cercare di godere di un rapporto migliore. Sul fronte professionale la situazione migliorerà, soprattutto a fine mese, quando il pianeta Mercurio sarà dalla vostra parte dandovi le giuste idee per raggiungere l'apice.

Voto - 8️⃣

Sagittario: oroscopo del mese di ottobre che vedrà il pianeta Venere in quadratura dal segno della Vergine. Il prossimo periodo potrebbe rivelarsi meno romantico per voi, ciò nonostante, se tutto ciò che siete riusciti a conquistare con il partner è vero, potrete anche superare questo breve momento di difficoltà. In ambito professionale questo cielo si muoverà a vostro favore. Il sostegno di Mercurio sarà di grande aiuto per gestire al meglio le vostre mansioni. Voto - 6️⃣

Capricorno: sfera sentimentale gradevole durante il mese di ottobre. Secondo l'oroscopo, il pianeta Venere sarà dalla vostra parte e riuscirete a godere di un rapporto davvero romantico. Se siete single una nuova conoscenza potrebbe entrare di prepotenza nella vostra vita.

Toccherà a voi scegliere se accoglierla oppure no. Nel lavoro la prima parte del mese potrebbe non soddisfarvi a pieno a causa di Mercurio contrario. Voto - 8️⃣

Acquario: finalmente il pianeta Venere non sarà più contrario e in ambito amoroso potrete dare una svolta al vostro rapporto con il partner. Voi cuori solitari riuscirete a vivere una vita sociale più entusiasmante, che potrebbe anche portare a qualcosa di più. Sul fronte professionale Mercurio vi darà una mano fino alla prima metà del mese. Nella seconda parte di ottobre potrebbero invece insorgere delle difficoltà, che però potreste riuscire a risolvere dimostrando impegno e serietà in quel che fate. Voto - 7️⃣

Pesci: con Venere che passerà nel segno della Vergine, potreste non sentirvi più a vostro agio sul fronte sentimentale.

Tra voi e il partner potrebbe esserci qualche incomprensione, che dovrete saper gestire per evitare di ingigantire la questione. Sul lavoro vi impegnerete in alcuni progetti ma sarà necessario non dare nulla per scontato per evitare di commettere errori. Voto - 6️⃣