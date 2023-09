Secondo l’oroscopo settimanale dal 9 al 15 ottobre 2023, saranno giornate un po’ difficili per i nativi dei Gemelli che vivono in coppia, e intense e soddisfacenti per quelli che appartengono al segno del Cancro. Le anime sole nate sotto il segno del Capricorno avranno l’opportunità di conoscere il partner dei loro sogni nei prossimi giorni. In evidenza, l’astrologia dedicata alla settimana che va da lunedì 9 a domenica 15 ottobre, e le previsioni astrologiche sull’amore per le coppie e i single.

Vita di coppia e single secondo l'oroscopo dal 9 al 15 ottobre: da Ariete a Cancro

Ariete – Prendetevi il tempo necessario per dedicarvi ai vostri rapporti d’amore. Non fate l’amore di fretta. Alcuni nativi dell’Ariete che vivono in coppia intravedranno una gioia, che porterà una speranza infinita. Single, proverete in tutti i modi ad affascinare e sedurre una persona interessante. L'Oroscopo consiglia di parlare di meno di voi stessi, delle vostre imprese reali o immaginarie, e siate più interessati a ciò che dice o fa la persona che vi interessa. È così che diventerete interessanti, come scrisse Ovidio: ‘Per compiacere, dimenticate voi stessi’.

Toro – Con Marte e i suoi metodi bellicosi all’opera nel settore dedicato alle coppie, tenderete a essere molto direttivi e molto probabilmente farete perdere la pazienza al vostro partner.

Se è flessibile e comprensivo, capirà, ma se dimostra intollerante e impaziente, aspettatevi qualcosa di spiacevole. Single, nessun pianeta influenzerà direttamente la vostra vita sentimentale, ma state tranquilli, non sarete soli. Il pianeta Venere è pronto a farvi vivere un amore venuto da altrove, giusto per portare un po’ di esotismo nella vostra vita.

Gemelli – La vostra situazione coniugale sarà un po' complicata, ma Saturno vi darà la possibilità di fare un passo indietro rispetto alle vostre tribolazioni. Anche se il vostro partner ruggisce, se un fulmine colpisse ripetutamente la vostra vita amorosa, il vostro battito cardiaco rimarrà calmo. Single, l’amore che troverete in questa settimana sarà ricco di sensazioni.

Avrete tutte le carte in regola per condurre chi volete in una storia piena di sensualità.

Cancro – Potete sperare in momenti felici, intensi e soddisfacenti in ambito coniugale. Saprete come esprimere i vostri sentimenti e le vostre passioni. Andrete particolarmente d’accordo con la vostra dolce metà. Single, il pianeta Marte aumenterà senza ombra di dubbio la vostra libido. E in questo ambito amoroso, voi che spesso siete molto sensuali, questa volta avrete voglia di compiere prodezze. Perfetto, sarà un’attività fisica che, come le altre, brucerà efficacemente questa eccezionale energia che risiede in voi.

Previsioni zodiacali per la settimana 9-15 ottobre, coppie e single: da Leone a Scorpione

Leone – Se il vostro cuore è ancora solo, le stelle di questa settimana vi promettono un incontro importante. La persona che state per incontrare vi attirerà in modo irresistibile, risvegliando in voi un desiderio di rara intensità e sentimenti molto profondi. Se avete una relazione continuativa, invece di lasciarvi tentare da noiose avventure extraconiugale, fareste bene a dedicarvi alla persona che condivide la vostra vita.

Vergine – La vostra vita matrimoniale sarà abbastanza stabile in questo periodo. Nessun pianeta influenzerà il settore dell’amore per le coppie. Venere vi sostiene e vi promette relazioni amorose felici e appaganti.

Single, il pianeta dell’amore favorirà incontri romantici. Il piacere di un attimo non vi basterà. E se questa volta vi innamorerete, la vostra passione non sarà un fuoco di paglia.

Bilancia – Vi impegnerete a migliorare la qualità delle vostre relazioni coniugali. E, con l’aiuto di Mercurio, raggiungerete davvero i vostri obiettivi. La vostra dolce metà, soprattutto se è nata sotto il segno del Toro, apprezzerà il vostro modo di dimostrarle il vostro affetto attraverso le azioni e non solo con le parole. Single, navigherete ancora su acque molto agitate. Aggrappatevi a qualcosa di forte, in attesa degli schiarimenti. Nessuna parola avventata, nessuna decisione irreversibile.

Scorpione – Single, continuerete a cercare dolcezza e tenerezza, ma non sarete disposti a prendervi la briga di scegliere il partner giusto per le vostre esigenze.

Siate ragionevoli, fate uno sforzo. I coniugi andranno d'amore e d'accordo. Sotto la guida della Luna, voi e il vostro partner vi tollererete a vicenda, e questo sarà tanto meglio per voi che non siete sempre incrollabilmente leali.

La settimana 9-15 ottobre secondo l'oroscopo delle coppie e dei single: da Sagittario a Pesci

Sagittario – Single, dovrete essere stabili e costanti nei vostri desideri e sentimenti, altrimenti rischierete di vivere una vita molto frenetica e caotica. Non cercherete l'avventura, ma al contrario la sicurezza nell’amore. Non sottraetevi alle vostre responsabilità coniugali: il vostro partner avrebbe difficoltà a perdonarvi. D'altro canto, se trovate il coraggio di prendere alcune decisioni difficili ma essenziali, potrete rafforzare i vostri rapporti sociali.

Capricorno – Saranno favoriti gli amori pacifici, a scapito delle passioni tumultuose e dirompenti. Una piacevole storia d’amore potrebbe cominciare ad assumere le sembianze di un rapporto più stabile e più concreto; potreste anche prendere in considerazione il matrimonio o la convivenza nei prossimi mesi. Le coppie già formate faranno scintille. Le anime sole avranno buone possibilità di trovare l'anima gemella.

Acquario – Se ci sono problemi nella vostra vita di coppia, cercate di risolverli subito. Se non lo fate, si instaurerà un doloroso clima di sfiducia tra voi e il vostro partner. Spetterà a voi ripristinare l'armonia. Se siete molto teneri con gli altri e siete consapevoli dei loro desideri, i vostri rapporti sociali miglioreranno.

Single, questa volta potreste soccombere al colpo di fulmine. Allora, la Terra potrà continuare a girare senza di voi, ma difficilmente sarete propensi a sistemarvi.

Pesci – Secondo l'oroscopo della settimana 9-15 ottobre, fate bene a mantenere viva la vostra intelligenza. La settimana sarà difficile, se non mettete un po' di zucchero nel caffè. Non siate troppo inflessibili, troppo esigenti con la vostra dolce metà, altrimenti la renderete la creatura più infelice del cosmo. La tolleranza rimarrà, come sempre, la chiave del successo è l'essere romantico.