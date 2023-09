Nella settimana dal 25 settembre al 1° ottobre troveremo sul piano astrale la Luna spostarsi dai gradi dell'Acquario al segno dell'Ariete (dove risiede il Nodo Nord), mentre il Sole assieme a Marte stazioneranno nell'orbita della Bilancia. Venere, intanto, protrarrà il moto in Leone e, allo stesso modo, Giove insieme a Urano resteranno stabili nel domicilio del Toro. Plutone, invece, continuerà a occupare lo spazio zodiacale del Capricorno, così come Nettuno e Saturno permarranno nel segno dei Pesci. Lilith e Mercurio, in ultimo, sosteranno nello spazio zodiacale della Vergine.

Oroscopo settimanale favorevole per Acquario e Ariete, meno roseo per Pesci e Sagittario.

Sul podio

1° posto Acquario: al centro della scena. I nati Acquario potrebbero ritrovarsi, specialmente sino a mercoledì, al centro della scena nella sfera privata. Incontri stuzzicanti, chiamate piacevoli e rimpatriate inaspettate saranno il pane quotidiano del segno Fisso, il quale però da giovedì a domenica parrà focalizzare le sue energie specialmente in campo lavorativo se libero professionista con l'obiettivo di rimpinguare il bottino economico.

2° posto Ariete: imporsi con dolcezza. Secondo l'oroscopo settimanale dal 25 settembre al 1° ottobre, l'esilio marziale corroborato dal fresco transito del Luminare giallo avranno buone chance di instillare nelle menti dei nati Ariete il desiderio di far valere le loro ragioni, così da poter godere di quello spazio di manovra che tanto anelano.

Sino a venerdì tale mood impositivo sarà attuato con parecchia morbidezza caratteriale dal segno Cardinale e ciò li aiuterà a trasformare muri di gomma relazionali in strade dal passaggio libero. Nel weekend, inoltre, ci sarà spazio anche per qualche coccola in più in coppia.

3° posto Bilancia: desideri da soddisfare. Un ammodernamento del focolare domestico, in questa settimana autunnale, sembrerà andare a braccetto con un desiderio maturato dai nati Bilancia da un bel po' ma mai portato a compimento per impegni lavorativi impellenti o per deficit economici.

Il 28 e 29 settembre, però, il segno d'Aria avrà l'occasione di tinteggiare le pareti del soggiorno, organizzarsi per creare una cucina in muratura oppure chiamare un tecnico per sostituire il box doccia soddisfacendo quei piccoli sogni casalinghi che saranno forieri di rinnovato entusiasmo.

I mezzani

4° posto Gemelli: sagaci.

Fluidità mentale e prontezza d'intenti saranno due qualità importanti della settimana in questione per i nati Gemelli, con quest'ultimi che osserveranno il mondo circostante al solo scopo di essere sempre una mossa avanti agli altri in qualsiasi campo. Sagaci si ma non presuntuosi a inizio e fine settimana, mentre nelle giornate centrali il segno Mutevole sembrerà risentire di qualche alto e basso nel ménage amoroso.

5° posto Leone: palla al centro. La prima parte di questa settimana d'autunno potrebbe celare qualche amarezza in campo professionale per i nati Leone, i quali saranno chiamati a vedere inermi un'idea o un progetto che si avvierà a conclusione o comunque dovrà essere abbandonato perché poco proficuo o troppo dispendioso.

Dal pomeriggio di giovedì a seguire, questo metaforico fiore appassito farà da concime per fresche intuizioni che andranno ponderate a dovere ma, al contempo, doneranno un pizzico di fiducia al segno Fisso nelle sue possibilità.

6° posto Scorpione: sforzi supplementari. in questa settimana il parterre astrale suggerirà ai nati Scorpione di mettere in campo più tenacia ed energia del solito, sforzi supplementari che permetteranno al segno Fisso di bilanciare il contrasto pressante del gigante dei ghiacci e ottenere i risultati che merita. Le soddisfazioni maggiori, specialmente nel rapporto genitore/figlio, i nativi se le toglieranno giovedì e venerdì, giornate in cui sarà semplice avere un dialogo con la persona cara totalmente sincero.

7° posto Toro: orgoglio al bando. Prese di posizione, musi lunghi e sguardi contriti non saranno contemplati in questi sette giorni per il carnet planetario, il quale esigerà probabilmente dai nati Toro una maggiore propensione a bandire il loro orgoglio e fare il primo passo per stemperare dei rapporti ultimamente incrinatisi. Così facendo, venerdì e domenica in primis, il segno di Terra avrà l'occasione non soltanto di sentirsi più sereno, ma anche di guardare quel determinato rapporto relazionale da un'ottica differente.

8° posto Cancro: bersaglio mancato. Il rischio che correranno, con buona probabilità, i nati Cancro in questi sette giorni sarà di fissare un obiettivo al momento utopistico per le possibilità e rimanerci puntualmente di sasso quando non riusciranno a raggiungerlo.

Un po' perché gli ingranaggi cerebrali non saranno ben oliati e un po' perché noteranno che accanto a loro ci sarà chi riuscirà a ottenere ottimi risultati, il segno Cardinale farebbe meglio a non avere grandi aspettative materialistiche nel periodo in questione, concentrandosi più sulla cerchia amicale che sarà foriera di grandi piacevolezze.

9° posto Capricorno: alienati. Una sgradevole sensazione di spaesamento in questa settimana sarà più che probabile per i nati Capricorno, i quali osserveranno parole e azioni altrui con fare perplesso e questo mood alienato sarà presumibilmente figlio del suggerimento astrale di scavare nella loro interiorità. Le effemeridi, difatti, consiglieranno a gran voce al segno di Terra, sabato e domenica in primis, di scendere nel profondo di sé stesso e provare ad accantonare ogni smania legata alla dualità.

Ultime posizioni

10° posto Sagittario: sgarri. Una promessa non mantenuta con un amico o una mansione non completata al lavoro per finire il turno anzitempo potrebbero minare l'armonia della settimana di casa Sagittario. Quest'ultimo, difatti, parrà incline ad attirare l'attenzione altrui, positiva o meno che sia, mettendo in campo qualche sregolatezza qui e lì. Atteggiamento sopra le righe che darà il suo exploit sabato, quando il segno di Fuoco troverà una compagnia che aizzerà la sua fiamma anti-regola.

11° posto Pesci: occhio alla spesa. Lunedì, martedì e sabato saranno giornate in cui i nati Pesci avranno ottime chance di farsi prendere la mano con acquisti voluttuari, ad esempio comperando un vinile d'epoca o un francobollo a tiratura limitata.

Il bouquet astrale esigerà, invece, un fare decisamente più parsimonioso in termini di denaro, mentre giovedì e venerdì il segno Mutevole potrà concedersi un po' di mondanità senza sentirsi in colpa.

12° posto Vergine: ingenui. Il segno peccherà d'ingenuità e suo malgrado diverrà una calamita per imbonitori e truffatori, quindi farebbe meglio a pensarci mille volte sia per mettere mani al portafogli che per rilasciare disponibilità e dati sensibili a destra e a manca.