La gonna midi sarà fra gli outfit protagonisti dell'imminente autunno 2023. Il capo d'abbigliamento in questione è stato indossato recentemente in pubblico anche da Elisabetta Gregoraci.

Nei giorni scorsi intanto Chiara Ferragni ha sfoggiato dei pantaloni cargo, anch'essi si apprestano a essere fra i capi di moda più gettonati dei prossimi mesi.

Novità sugli outfit

La gonna midi sarà presente in molti guardaroba femminili nella stagione autunnale. Essa fa parte anche di un look total white scelto da Elisabetta Gregoraci all'ultima Mostra del Cinema di Venezia: in particolare la showgirl ha indossato una gonna longuette realizzata in pizzo macramé, con un corpetto abbinato.

Gregoraci per completare il tutto ha abbinato dei sandali con il tacco alto, una mini bag a mano e degli occhiali da sole. La conduttrice sui capelli ha creato anche delle onde leggere con la riga centrale.

La gonna midi può essere utilizzata per creare molti tipi di outfit e avere uno stile sempre vincente, anche negli appuntamenti speciali o nelle cerimonie.

Alcune curiosità

La gonna midi è perfetta per avere uno stile cool e sensuale allo stesso tempo. Questo capo può essere sfoggiato con una t-shirt oversize sblusata e un blazer. La gonna longuette diventa il giusto alleato di ogni donna perché può essere usata dalla mattina alla sera, a essa si possono abbinare degli accessori raffinati e minimali per esaltare il tutto.

Inoltre si possono scegliere delle slingback, una mini bag e una giacca colorata. Si può optare anche per delle sneakers, degli stivaletti o dei mocassini. Per avere uno stile più originale si possono raccogliere i capelli e realizzare un top knot. Una nail art bordeaux completa l'outfit nel migliore dei modi.

Altre proposte da scoprire

Recentemente Chiara Ferragni ha invece sfoggiato in pubblico dei pantaloni cargo in versione white, per uno stile chic e femminile, abbinandoli con una camicia a righe e delle sneakers molto versatili, ideali per essere indossate in molte occasioni.

I pantaloni cargo possono essere sostituiti ai jeans classici senza problemi, quindi possono essere accostati a cardigan, giacche corte, mocassini e anche tacchi a spillo.

Per uno stile molto più rock possono essere usati gli anfibi, che rappresentano un must have del guardaroba di ogni ragazza. La cosa più importante è sempre personalizzarli in base al proprio gusto e poi dare il via libera agli abbinamenti più vari.

In questo caso sulla chioma si può realizzare uno styling mosso, aggiungendo poi uno zainetto in pelle, una nail art nera, un berretto da baseball e l'outfit sarà pronto.