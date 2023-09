L'oroscopo della giornata di sabato 16 settembre un Leone più seducente in amore grazie a Venere e alla Luna in buon aspetto, mentre Cancro sbufferà non poco in amore. Gemelli affronterà nuove iniziative con maggior determinazione, mentre Capricorno sarà più rigido nei confronti del partner. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di sabato 16 settembre.

Previsioni oroscopo sabato 16 settembre 2023 segno per segno

Ariete: il fine settimana inizierà con il piede sbagliato per voi nativi del segno. La Luna si troverà in opposizione dal segno della Bilancia, e a volte potreste esprimere i vostri sentimenti in modo poco maturo.

In ambito lavorativo sarete abbastanza sicuri delle vostre decisioni, ciò nonostante, sarà comunque importante non dare nulla per scontato. Voto - 6️⃣

Toro: peccato per questa Luna che non sarà più dalla vostra parte da questa giornata di sabato. Per costruire un buon rapporto con il partner servirà il giusto equilibrio tra buoni sentimenti e maturità. Nel lavoro sarete attivi e con le idee giuste da applicare ai vostri progetti, grazie alla posizione favorevole di Giove e Mercurio. Voto - 7️⃣

Gemelli: affronterete le nuove iniziative con una certa determinazione secondo l'oroscopo della giornata di sabato. Anche se Mercurio sarà contrario, il sostegno di Marte sarà prezioso per raggiungere i vostri obiettivi.

Sul fronte amoroso la Luna verrà in vostro soccorso, e insieme a Venere in sestile, godrete di un rapporto davvero appagante. Voto - 8️⃣

Cancro: sfera sentimentale in calo all'inizio di questo weekend secondo l'oroscopo. Single oppure no, con la Luna in quadratura dal segno della Bilancia, non abbiate grandi aspettative per il vostro rapporto con la persona che amate.

Nel lavoro invece ve la caverete piuttosto bene, grazie anche al sostegno di stelle come Mercurio e Giove. State dimostrando molto in questo periodo, e il riconoscimento ve lo meriterete tutto. Voto - 7️⃣

Leone: con la Luna e Venere in buon aspetto, riuscirete ad essere particolarmente seducenti sul fronte sentimentale secondo l'oroscopo.

Single oppure no, potreste dare vita a interessanti momenti insieme alla persona che amate. In ambito lavorativo Marte vi terrà attivi, e con le giuste idee, sarà possibile mettere insieme progetti interessanti. Voto - 8️⃣

Vergine: periodo stabile per voi secondo l'oroscopo di sabato. Anche se la Luna non sarà più nelle vostre corde, mostrerete comunque buoni sentimenti nei confronti del partner, soprattutto voi nati nella prima decade. Per quanto riguarda il lavoro sarete un vulcano di idee, che non vedrete l'ora di trasformare in realtà di successo. Voto - 8️⃣

Bilancia: l'astro argenteo arriverà nel vostro segno zodiacale all'inizio di questo fine settimana. Potreste ritrovare un po’ di speranza in amore e nella persona che amate, e voi single, troverete pace nelle persone che negli anni hanno dimostrato tanto per voi.

In ambito lavorativo Marte vi spingerà ad andare avanti con i vostri progetti. Voi cercherete di fare del vostro meglio. Voto - 8️⃣

Scorpione: il pianeta Venere non mollerà la presa neanche in questa giornata di sabato. Per poter vivere un bel rapporto con la persona che amate bisognerà essere più diretti, sinceri nei confronti della persona che amate. Sul fronte professionale potrete gestire in modo ottimale i vostri progetti, grazie al sostegno di Mercurio in sestile. Attenzione però a Giove opposto, che potrebbe portare qualche piccolo imprevisto. Voto - 7️⃣

Sagittario: configurazione astrale in rialzo in amore, ora che la Luna finalmente tornerà a sostenervi. Single oppure no, sarete più aperti e spontanei nei confronti della persona che amate, soprattutto voi nati nella prima decade.

Sul fronte professionale dovrete comprendere ancora come funzionano certi incarichi prima di cimentarvi in qualcosa di più articolato. Voto - 7️⃣

Capricorno: con la Luna in quadratura dal segno della Bilancia, potreste assumere un atteggiamento più rigido nei confronti del partner. Secondo l'oroscopo, sarà necessario non causare conflitti inutili, che possano compromettere il vostro rapporto. Nel lavoro un po’ di stress potrebbe farsi sentire, ciò nonostante vi darete comunque da fare per raggiungere i vostri obiettivi. Voto - 6️⃣

Acquario: la Luna in Bilancia potrebbe esservi di grande aiuto secondo l'oroscopo della giornata di sabato. Single oppure no, il dialogo con la persona che amate potrebbe aiutarvi a chiarire questa situazione ormai in stallo da troppo tempo.

Per quanto riguarda il lavoro alcuni progetti potrebbero finalmente andare per il verso giusto. Cercate di cogliere le opportunità che arriveranno. Voto - 7️⃣

Pesci: tutta quella pesantezza causata dalla Luna in opposizione finalmente sparirà secondo l'oroscopo di sabato. Riuscirete a essere più spontanei e romantici nei confronti del partner, ciò nonostante, se ci sono stati dei problemi, cercate prima di risolverli. In ambito lavorativo alcune idee potrebbero rivelarsi davvero interessanti da sviluppare. Voto - 7️⃣