I jeans grigi saranno fra i capi di abbigliamento maggiormente di tendenza nella moda femminile dell'autunno 2023. I pantaloni in questione sono stati sfoggiati di recente con disinvoltura anche dall'attrice Vittoria Puccini. Intanto la principessa del Galles Kate Middleton ha indossato in pubblico un blazer gessato, ideale per creare molti tipi di outfit.

Le tendenze dei prossimi mesi

I jeans grigi sono un capo must-have dei prossimi mesi. Essi sono stati scelti anche dall'attrice Vittoria Puccini, che ha optato per un modello dal taglio dritto.

Si tratta di pantaloni rigorosamente a vita alta, impreziositi sul davanti da due tasche.

I jeans grigi sono realizzati con un lavaggio slavato davvero molto leggero. L'attrice toscana ha sfoggiato anche una camicia di colore nero, mentre i suoi lunghi capelli ha pensato di lasciarli al naturale. Infine per completare il look ha aggiunto pochi gioielli, acquisendo uno stile davvero molto casual. Si tratta di un outfit davvero molto semplice, ma allo stesso tempo di grande effetto: può essere utilizzato per una passeggiata in centro, per una colazione al bar o un pomeriggio di shopping.

Le donne stanche del denim di colore blu possono benissimo scegliere quello grigio: tale capo può essere sfoggiato di giorno e di sera. Inoltre si abbina perfettamente a blazer, t-shirt di colore bianco e mocassini.

Quest'ultima proposta è ideale per l'ufficio. Invece alla sera può essere sfoggiato con una blusa trasparente con l'intimo a vista. Oppure si può optare per un top di colore nero con la scollatura vertiginosa. Per quanto riguarda i capelli, si può creare uno styling liscio con la riga laterale. Una nail art rosso fuoco, una borsa a tracolla, un berretto da baseball e l'outfit è subito pronto.

Gli outfit da copiare

Intanto recentemente la principessa Kate Middleton ha indossato in pubblico un blazer gessato, che fa parte di un completo con i pantaloni. Si tratta di un classico outfit da ufficio, il quale è sempre di tendenza.

Precisamente il blazer indossato dalla principessa è un modello lungo, con maniche sottili, vita stretta e grandi bottoni dorati.

Invece i pantaloni sono a vita alta e dalla silhouette svasata. Middleton ha sfoggiato anche un body bianco, delle décolleté e degli orecchini: un outfit regala uno stile anni '70.

La giacca gessata può essere indossata da tutte le donne questo autunno con una t-shirt bianca e dei jeans, mentre ai piedi si può optare per dei mocassini o delle sneakers.