Venere entrerà nel segno della Bilancia giovedì 9 novembre e resterà in tale spazio zodiacale fino a lunedì 4 dicembre 2023. Chiamato anche "il pianeta della piccola fortuna", simboleggia principalmente come l'individuo si approccia ai rapporti relazionali, come vive gli affetti e l'amore, ma anche come affronta le questioni economiche, quanto valore dà alle tradizioni e alla lealtà. La Bilancia è governatrice di Venere, quindi l'astro sarà domiciliato dal 9 novembre al 4 dicembre e amplificherà le tematiche appena citate considerando anche la Croce Cardinale attiva che troverà nel suo cammino.

Il transito di Venere in Bilancia sarà più conciliante per Gemelli e Acquario, meno roseo per Cancro e Capricorno.

Sul podio

1° posto Gemelli: audaci. Una ventata di freschezza il transito venusiano nel quinto campo per i nati Gemelli che avranno voglia di intavolare nuovi flirt o riaccendere la miccia della passione col partner attuale, specialmente sino al 22 novembre dove l'audacia sarà probabilmente una fedele alleata del segno Mutevole.

2° posto Acquario: partner al centro dei pensieri. Il 10 e l'11 novembre e dal 28 novembre al 4 dicembre potrebbero essere dei periodi forieri per i nati Acquario che vorranno rinverdire il feeling con la dolce metà, diverrà più semplice porre attenzione ai desideri dell'amato bene e farsi in quattro per soddisfarli.

3° posto Leone: riconciliazioni. Grazie alla forza motrice di Marte in Scorpione fino al 24 novembre e al sestile della Bianca Signora al loro Sole di nascita, i nati Leone avranno buone chance di utilizzare il transito in questione per riconciliarsi in via definitiva con una persona cara facente parte della cerchia familiare.

I mezzani

4° posto Bilancia: verità sul piatto. Venere in dignità sui loro gradi, specialmente dal 9 al 17 novembre quando il Novilunio in Scorpione e la Croce Cardinale giocheranno al gatto col topo, potrebbe indurre i nati Bilancia a bandire omissioni, segreti e bugie al fine di puntare tutto su lealtà e sincerità.

5° posto Sagittario: circondati d'affetto.

Il pianeta della piccola fortuna in undicesima dimora, soprattutto quando si entrerà il 23 novembre nel mese del compleanno del Sagittario, avrà ottime possibilità di donare al segno di Fuoco un grande affetto proveniente sia dalle amicizie ma anche da persone conosciute appena.

6° posto Scorpione: spazi riservati. La probabile spinta che Venere nella dodicesima casa insieme al duetto Sole-Marte sui loro gradi sino al 22 novembre cercherà di instillare nei nati Scorpione sarà di evitare di mettere alla mercé di chicchessia ogni aspetto della vita privata. Passaggi planetari che inviteranno il segno d'Acqua a limitare i post sui social network e le chiamate intrise di pettegolezzi.

7° posto Ariete: quadra economica.

Il transito in questione nella dirimpettaia Bilancia suggerirà, c'è da scommetterci, ai nati Ariete di dare un'impostazione più ordinata e metodica al loro bottino finanziario, magari facendosi aiutare da un esperto del settore.

8° posto Pesci: focus sul corpo. L'avanzamento dell'età e il naturale invecchiamento del corpo potrebbero essere gli argomenti centrali del transito di Venere in Bilancia per il segno dei Pesci, con quest'ultimi che saranno chiamati a non cercare ossessivamente la crema di bellezza anti-age più efficace ma ad accettare la bellezza di ogni fase esistenziale.

9° posto Toro: rapporti societari. A balzare al centro delle dinamiche di casa Toro col passaggio planetario in questione saranno, con buona probabilità, i rapporti professionali coi soci dove il segno Fisso sarà invitato a diventare più malleabile e meno scontroso al fine di trovare con più semplicità le soluzioni congrue al progetto o all'azienda in essere.

Ultime posizioni

10° posto Cancro: rapporti e ambienti quotidiani. Venere in quarta casa, ancor di più dall'11 al 20 novembre, potrebbe rendere incline il segno del Cancro a soffermarsi sul suo modo di approcciare le persone con le quali ha a che fare ogni giorno, ma anche a rendere più armoniosa l'atmosfera negli ambienti che vive nel quotidiano. Cambiando mood coi colleghi e col nucleo familiare, ovvero divenendo più disponibile e conciliante, la serenità sarà la felice conseguenza della quale godrà.

11° posto Capricorno: valori in stand-by. Tutto il carnet di valori e tradizioni alle quali crede il segno del Capricorno col passaggio venusiano in decima casa dovranno probabilmente essere, almeno momentaneamente, accantonati per cause di forza maggiore dal segno di Terra.

Venere in Bilancia significherà per il segno Cardinale stravolgimenti in termini di credo, fede e usanze.

12° posto Vergine: spendere e spandere. Il transito della Bianca Signora nel secondo campo se preso da solo sarebbe un passaggio splendido per le finanze ma, purtroppo, il segno della Vergine avrà buone chance di subire i lati ombra dello stesso a causa delle avversità di Mercurio, Saturno e Marte che si avvicenderanno nel cielo. A fronte di ciò, sarà facile per il segno di Terra lasciarsi andare a spese ben oltre le loro aspettative sia per loro stessi che per doni indirizzati a terzi.