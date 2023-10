L'Oroscopo della settimana che va dal 23 al 29 ottobre prevede più energia per i nativi Cancro, che potranno contare sul sostegno di Marte e Mercurio in trigono, mentre Pesci sarà più ambizioso sul fronte amoroso. Leone potrebbe avere dei dubbi sui suoi progetti in corso, mentre per Scorpione sarà un periodo redditizio. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'oroscopo della settimana, dal 23 al 29 ottobre.

Previsioni oroscopo dal 23 al 29 ottobre 2023 segno per segno

Ariete: un quadro astrale anonimo per voi nativi del segno durante la prossima settimana.

La buona notizia sarà l'uscita di Marte dal segno della Bilancia, ma anche in ambito professionale farete un po’ fatica a distinguervi. In amore il vostro rapporto non sarà così male. Avrete i vostri momenti romantici e sarà importante goderseli fino all'ultimo istante. Voto - 7️⃣

Toro: settore professionale che potrebbe subire una battuta d'arresto secondo l'oroscopo. Dopo Marte, anche Mercurio non sarà più in buon aspetto e sarà necessario fare le giuste valutazioni per i vostri progetti. In amore potrete ancora contare su Venere in trigono per rendere davvero interessante il vostro rapporto con il partner. Anche voi single cercherete di dare maggior movimento alla vostra vita sentimentale.

Voto - 7️⃣

Gemelli: godere di una buona relazione sentimentale sarà molto difficile a causa di Venere in quadratura. Tra le giornate di giovedì e sabato la Luna sarà favorevole, ciò nonostante meglio non avere aspettative troppo elevate. In ambito lavorativo perderete il sostegno di Marte, ciò nonostante, con il giusto impegno potrete ancora mettere insieme buoni progetti.

Voto - 7️⃣

Cancro: l'arrivo di Marte in Scorpione porterà interessanti energie nel prossimo periodo. L'oroscopo della prossima settimana vi vedrà più attivi e con la voglia di riuscire a fare importanti passi avanti per la vostra carriera professionale. In amore Venere in sestile porterà quel romanticismo di cui avrete bisogno.

Inoltre, sfruttate le giornate di Luna favorevole per rendere più affiatato il vostro rapporto. Voto - 8️⃣

Leone: il lavoro potrebbe rivelarsi frustrante in questa fase secondo l'oroscopo. Mercurio e Marte saranno in quadratura nel prossimo periodo e potreste avere dei dubbi sui vostri progetti in corso. In amore ci sarà una discreta stabilità, che vi permetterà di vivere un rapporto affiatato con il partner. Le giornate di giovedì, venerdì e sabato saranno interessanti per rafforzare il legame con la vostra fiamma. Voto - 7️⃣

Vergine: la settimana potrebbe partire a rilento in amore a causa della Luna. Successivamente, riuscirete a godervi al meglio il rapporto con il partner, soprattutto nel weekend, quando l'astro argenteo sarà dalla vostra parte.

In ambito lavorativo Marte e Mercurio saranno favorevoli, ma attenzione a Saturno opposto. In ogni caso, avrete buone possibilità di raggiungere importanti traguardi. Voto - 8️⃣

Bilancia: il pianeta Marte lascerà il vostro cielo secondo l'oroscopo della prossima settimana. Avrete ancora una certa voglia di fare in campo professionale, ma soprattutto, buone occasioni da cogliere al volo. In ambito amoroso sarà una settimana tutto sommato discreta, anche se in questo periodo la vostra attenzione nei confronti del partner potrebbe calare un po’. Voto - 7️⃣

Scorpione: periodo redditizio sul fronte professionale secondo l'oroscopo grazie anche all'arrivo di Mercurio nel vostro cielo. Con il giusto impegno e buone idee, sarete in grado di raggiungere importanti obiettivi.

In amore Venere sarà ancora dalla vostra parte, ma attenzione alla Luna, soprattutto durante il weekend, quando sarà in opposizione. Voto - 8️⃣

Sagittario: sfera sentimentale poco soddisfacente anche durante la prossima settimana per voi nativi del segno. Venere non mollerà la presa al momento e sarà necessario non trasformare ogni discussione con il partner in un litigio. Per quanto riguarda il lavoro ve la caverete abbastanza bene, anche se farete fatica a distinguervi da colleghi più abili. Voto - 6️⃣

Capricorno: sarà una settimana tutto sommato soddisfacente per voi nativi del segno. Venere vi sorriderà dal segno della Vergine e con il partner ci sarà una discreta intesa. Attenzione però nelle giornate di Luna sfavorevole.

Per quanto riguarda il lavoro Mercurio, Marte, Saturno e Giove saranno tutti ben allineati nei vostri confronti. Avrete tutto ciò che vi serve per centrare importanti obiettivi. Voto - 8️⃣

Acquario: configurazione astrale favorevole in quest'ultima settimana di ottobre. Tra voi e il partner ci sarà una piacevole intesa, con momenti di allegria soprattutto tra giovedì e sabato. In ambito lavorativo alcuni progetti potrebbero richiedere un’organizzazione migliore ora che Mercurio sarà in quadratura assieme a Marte. Voto - 7️⃣

Pesci: sfera sentimentale che continuerà a non essere così eccezionale per voi nativi del segno a causa di Venere opposta. La Luna navigherà in buone posizioni e vi darà una mano, ma in ogni caso meglio non avere grandi pretese. Sul fronte professionale invece sarete più ambiziosi e con idee davvero interessanti grazie a stelle favorevoli come Mercurio, Marte e Saturno. Voto - 7️⃣