Marte ha fatto il suo ingresso nel segno dello Scorpione venerdì 13 ottobre e ci resterà fino a venerdì 24 novembre. Lo Scorpione è il domicilio notturno di Marte e il suo transito sul piano individuale ci parlerà di dinamismo, spirito di sacrificio, attitudine a combattere per un'ideale o per difendere una persona, ma anche passione e assertività. Sul piano collettivo, invece, andrà a scaldare gli animi dei conflitti in essere tra popoli o a porre le basi per crearne di nuovi, così come farà da apripista a scandali, inchieste e incriminazioni ad ampio raggio.

Marte in Scorpione si rivelerà conciliante per Vergine e Capricorno, mentre risulterà maggiormente sfidante per Acquario e Leone.

Sul podio

1° posto Scorpione: detective. Marte e Mercurio in Scorpione si scambieranno sguardi complici nell'oroscopo dal 23 ottobre al 10 novembre e riceveranno anche il supporto del nebuloso indagatore Nettuno nell'amico Pesci. Aspetti astrali che potrebbero spingere il segno dello Scorpione a vestire i panni del detective per scoprire qualcosa che cova nell'ombra da un po' e non farà nulla agli occhi del segno Fisso se si andrà a scoperchiare un vaso di Pandora.

2° posto Capricorno: instancabili. Per il Capricorno il felice passaggio del pianeta rosso andrà a rimpinguare il suo bottino energetico nonché la voglia di rimboccarsi le maniche, ancor di più dal 25 ottobre al 1° novembre quando i Capricorno sembreranno dei veri caterpillar.

3° posto Vergine: poliedrici. Versatile e oltremodo dinamico, per il segno della Vergine il passaggio marziale nel terzo campo profumerà di nuove esperienze professionali che saranno affrontate con piglio tenace e con grande autostima. Poliedricità che per il segno di Terra darà il meglio di sé nelle giornate del 28, 29 e nella mattinata del 30 ottobre quando saranno forti gli influssi del Plenilunio in Toro.

I mezzani

4° posto Gemelli: soluzioni improvvise. Per il segno dei Gemelli la felice spinta marziale rappresenterà, con buona probabilità, un'alta propensione ad avere dei lampi di genio per trovare delle soluzioni improvvise, ma estremamente efficaci a beghe di natura pratica.

5° posto Ariete: pronti a entrare in scena. Servirà una prima fase di rodaggio dal 13 al 23 ottobre per i nati Ariete per fare i conti col Sole in settima casa che frenerà la forza prorompente di Marte in Scorpione, ma dal 24 ottobre sino a fine transito il segno di Fuoco parrà pronto a entrare in scena.

Protagonisti fortunati di questo passaggio planetario saranno soprattutto i nati Ariete delle prime due decadi.

6° posto Cancro: scelte. Il bellicoso pianeta in benevola posizione, specialmente dal 29 ottobre al 9 novembre, donerà al segno del Cancro la tempra e il coraggio necessario per operare delle scelte importanti per il suo percorso evolutivo, decisioni che avranno come tematiche la famiglia e i valori.

7° posto Pesci: focus sull'erotismo. I nati Pesci potrebbero vivere questo transito in Scorpione, ancor di più nella prima settimana novembrina, dovendo fare i conti con un'irrefrenabile voglia di mettere sul piatto ciò che non va nella sfera erotica. Sarà quindi quasi inevitabile assistere al segno Mutevole che parlerà a cuore aperto e senza peli sulla lingua col partner di ciò che desidererebbe cambiasse dentro e fuori l'alcova.

8° posto Bilancia: enigmatici. Le sei settimane circa che ospiteranno Marte in Scorpione avranno buone chance di far apparire i nati Bilancia agli occhi altrui come più misteriosi ed enigmatici, doti eccelse per calamitare l'attenzione di nuove "prede" affettive ma un po' meno favorevoli sul fronte professionale. Al lavoro il sembrare criptico del segno d'Aria non riscuoterà molti consensi e darà adito a qualche pettegolezzo seppur infondato.

9° posto Sagittario: ingenui. Il passaggio marziale in dodicesima casa per il segno di Sagittario potrebbe essere fonte di ingenuità e facili illusioni, coi nati nel segno che farebbero meglio a non fidarsi troppo nemmeno del loro parere o istinto specialmente dal 25 ottobre al 4 novembre.

Ultime posizioni

10° posto Toro: si guarda ma non si tocca. Alla stregua di un'automobile che entra in riserva ma necessiterebbe del pieno di benzina in base al tragitto che dovrebbe compiere, allo stesso modo l'ostico transito di Marte in settima casa avrà buone chance di fornire ai nati Toro un ventaglio di possibilità da cogliere ma senza dar loro le energie necessarie per sfruttarle.

11° posto Acquario: eccentrici. Lo sfidante passaggio marziale in questione per i nati Acquario potrebbe andare ad acuire la loro tendenza a sentirsi originali, sempre sul pezzo e soprattutto al passo coi tempi, col transito che finirà per portare allo stremo questa loro inclinazione facendola scivolare verso l'eccentricità e un acuto anticonformismo.

12° posto Leone: come in trincea. Il mondo circostante, nel corso del passaggio di Marte in Scorpione, verrà vissuto come una terra di conflitto per i nati Leone, i quali scorgeranno ovunque nemici e colpi bassi prendendo confidenza con emozioni avverse come gelosia e ossessione. L'exploit di questo periodo oltremodo controverso per l'armonia del segno di Fuoco sarà rappresentato dagli ultimi giorni di ottobre, quando il nervosismo toccherà picchi inauditi.