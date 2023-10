Secondo l'oroscopo settimanale dal 16 al 22 ottobre 2023 saranno giornate di gioia e soddisfazioni per quelli che appartengono al segno dei Pesci e contrastate per i Leone che hanno una relazione d’amore. Per i nati in Toro che vivono una crisi di coppia, è arrivato il momento della riconciliazione. Scoprite come sarà la vostra settimana a livello sentimentale secondo le previsioni astrologiche da lunedì 16 a domenica 22 ottobre.

La settimana 16-22 ottobre secondo l'oroscopo sull'amore di coppia e single: da Ariete a Cancro

Ariete – Se siete single, avrete voglia di innamorarvi.

Fate attenzione a non innamorarvi di qualcuno che non è libero sentimentalmente. I rapporti coniugale saranno abbastanza influenzati. Sappiate, però, che il vostro romanticismo è un po’ scomparso e che attualmente tendete a ridurre tutto a livello utilitaristico. Considerate che il vostro partner potrebbe avere un’idea completamente diversa della vostra relazione d’amore in questo periodo.

Toro – Ci sarà nell’aria una bella riconciliazione per le coppie in difficoltà, visto il meraviglioso aspetto di Venere. Per altre coppie, tra tenerezza e sensualità ci sarà un’armonia impeccabile. Single, le stelle di questa settimana vi saranno particolarmente favorevoli. Non lasciatevi trasportare dalla vostra traboccante immaginazione, mantenete la calma.

Andate avanti perché la fortuna vi sorriderà. C’è chi incontrerà finalmente l’anima gemella.

Gemelli – Da un lato, Saturno non predica la pace domestica, ma dall’altro lato Venere vi renderà amorevoli e farà di tutto per avvicinarvi al vostro partner. E voi da qualche parte starete? Per i single del segno, sarà un trionfo del romanticismo e della sensualità.

Cupido sta per scoccare le sue frecce magiche. Preparatevi a riceverle.

Cancro – Anche in questa settimana, Marte sarà nella posizione ideale nel vostro settore amoroso. Potete aspettarvi giornate felici, soprattutto se siete single. Marte metterà sul vostro cammino una persona che vi farà innamorare e che non lascerete indifferenti.

Per quelli che vivono in coppia, è una settimana di grande tenerezza, con momenti di passione che vi ricorderanno i primi giorni del vostro amore.

Previsioni degli astri per la settimana dal 16 al 22 ottobre, coppie e single: da Leone a Scorpione

Leone – Settimana contrastata per i coniugi. Da una parte, Venere positiva vi regalerà momenti molto piacevoli, ma d’altra parte, la posizione di Mercurio seminerà un po’ di confusione nella vostra vita di coppia. Sarete più esigenti e non vorrete più fare concessioni al vostro partner. Single, gli aspetti benefici di Venere dovrebbero regalarvi avventure romantiche. Avrete anche tanti bei progetti, forse ancora un po’ confusi, ma li porterete a termine con successo.

Vergine – Impulsi astrali più favorevoli a livello coniugale. La perfetta intesa che sperimenterete nella vostra vita di coppia si rifletterà in tutte le vostre attività. Ricordatevi che l’amore coniugale è un fiore fragile che va curato in maniera costante. La felicità continua per le anime sole. Dopo un periodo molto protetto in termine d’amore, avrete diritto al sostegno di una configurazione celeste eccezionale. Un incontro da sogno vi aspetta. Quando incontrate la vostra anima gemella, non lasciate che si allontani da voi senza reagire.

Bilancia – Se negli ultimi tempi siete stati molto in giro, adesso vorrete prendere fiato e sistemarvi. Il pianeta Venere vi costringerà a riconoscere che non siete pienamente realizzati nell’amore e a cercare la stabilità, quella stessa stabilità che avete sempre giurato di evitare.

Qualsiasi progetto di convivenza o matrimonio che avete deciso voi e la vostra anima gemella sarà favorito.

Scorpione – Probabilmente inizierà una nuova fase nella vostra vita amorosa perché improvvisamente diventerete più misurati del solito nelle vostre reazioni. Il vostro rapporto di coppia sarà notevolmente migliorato. Single, il vostro orizzonte sembra pieno di promesse. Sarà una settimana favorevole per l’amore, il fidanzamento, il matrimonio e tutti i progetti sentimentali. Tutto questo è meraviglioso e sareste imperdonabili se per sconsideratezza o negligenza non ne traeste il massimo vantaggio.

Previsioni dell'oroscopo da lunedì 16 a domenica 22 ottobre sulla vita di coppia e single: da Sagittario a Pesci

Sagittario – La vostra vita matrimoniale sarà sufficientemente realizzata, grazie ai buoni influssi di Saturno. Tuttavia, mostrate maggiore attenzione alla vostra dolce metà, siate più pazienti, perché non tutti vogliono vivere al vostro ritmo. Molti single del Sagittario potrebbero lasciarsi sedurre, con riluttanza, da una persona alla quale a prima vista non prestavano attenzione, e trovare finalmente in lei/lui l’anima gemella.

Capricorno – Sotto la protezione di Venere, i vostri rapporti di coppia dovrebbero soddisfarvi. Stabilirete forti legami di complicità con la vostra dolce metà.

Molti Capricorno intraprenderanno anche una nuova ed entusiasmante attività con il proprio partner. Se vivete da soli, vi innamorerete al punto da dimenticarvi di difendere la vostra sacrosanta libertà.

Acquario – La stabilità sarà presente nella vostra vita di coppia. Sereni, sarete semplicemente voi stessi e il rapporto con la vostra dolce metà sarà basato sulla sincerità. Ciò non vi impedirà di preservare il vostro mistero, poiché è questo che vi rende affascinanti. Single, sarete circondati da tante persone, e non rischierete di soffrire la solitudine in nessun momento. Nel corso di questa settimana, potreste incontrare la persona ideale per voi.

Pesci – L'Oroscopo della settimana dal 16 al 22 ottobre vi invita a prendere tempo per riflettere e chiarire i vostri sentimenti.

Il vostro destino coniugale dipenderà da come reagirete e dal vostro atteggiamento nei confronti della persona amata. Si potrà così formare un legame importante che segnerà anche un nuovo inizio nella vostra vita di coppia. Single, il bellissimo aspetto di Venere dovrebbe regalarvi dei momenti davvero eccezionali. Se aspirate al matrimonio, questa sarà l’occasione adatta per parlarne con la persona che amate. In ogni caso, sarà per voi una settimana di gioia e soddisfazione.