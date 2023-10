Le previsioni zodiacali del weekend del 14 e 15 ottobre 2023 ci forniscono informazioni su tutti i 12 segni. In particolare per il Sagittario saranno giorni di relax, mentre il Leone vorrebbe effettuare un cambio radicale.

Dall'Ariete alla Vergine

Ariete: anche se qualcosa potrebbe andare storto con il vostro partner non drammatizzate, siete una coppia sufficientemente salda per affrontare anche le piccole burrasche che arriveranno.

Toro: pesate un pochino le parole che usate durante le discussioni con la vostra dolce metà, non sempre poi sarà possibile ricucire alcuni strappi.

Fate tutto con maggiore equilibrio e alcuni screzi rimarranno solamente un ricordo.

Gemelli: durante il fine settimana ci potrebbero essere degli equivoci da chiarire, mettetevi in gioco e scusatevi per eventuali mancanze. Ricordatevi il vostro obiettivo, vale a dire quello di vivere in armonia con la persona amata.

Cancro: organizzate qualcosa di particolarmente travolgente per questo fine settimana, fate sentire alla vostra dolce metà tutto il calore che sarete in grado di sprigionare. La passione non dovrà mai mancare e le serate dovranno essere di quelle da ricordare a lungo.

Leone: avrete voglia di un radicale cambiamento e per certi versi sembrerà anche comprensibile. Dovrete però rifletterci adeguatamente e senza tralasciare alcun dettaglio, l'unica cosa da evitare è quella di fare salti nel buio.

Vergine: nessun traguardo vi può essere precluso in ambito sentimentale, avrete la possibilità di ottenere tutto ciò che desiderate. Siate però pazienti e soprattutto nella giornata di sabato provate a regalare qualche attimo di felicità al vostro partner.

Dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: non mancherà la possibilità di effettuare nuovi ed interessanti incontri.

Se siete in coppia cercate di evitare stravolgimenti nella vostra attuale vita amorosa, nel caso siate ancora single sfruttate al meglio tutte le opportunità.

Scorpione: potreste essere al centro di alcune attenzioni ma anche scatenare la gelosia della persona che è al vostro fianco. Fate tutto con moderazione e cercate di mettervi nei panni dell'altra persona.

Sagittario: in questo fine settimana cercate di non pretendere troppo da voi stessi, andrà bene organizzare qualcosa di tranquillo in famiglia. A volte il relax risolve parecchie problematiche e aiuta a ripartire con slancio.

Capricorno: non sempre discutere è una cosa negativa in assoluto, a volte aiuta anche a capire bene determinate situazioni e poi ad agire di conseguenza. Prendete tutte le accortezze necessarie.

Acquario: siate coerenti e proseguite nella strada intrapresa, la cosa più importante è quella di essere in perfetta sintonia con voi stessi. Il giudizio degli altri conta fino ad un certo punto, tenetelo in considerazione il giusto.

Pesci: non sarà un fine settimana pieno di divertimento e trasgressione ma di relax e calore familiare. Riposatevi e non date retta a qualche amico che tenterà di trascinarvi fuori dal vostro guscio.