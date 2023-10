Le previsioni zodiacali dal 16 al 22 ottobre ci informano sulle situazioni dei 12 segni, relativamente alla sfera lavorativa. Il Toro dovrebbe pensare anche a divertirsi, mentre la Vergine potrebbe dover risolvere delle situazioni.

Dall'Ariete alla Vergine

Ariete: buone notizie per quel che riguarda il lavoro, potreste avere una ruolo più importante da svolgere. La vostra capacità economica aumenterà grazie al ruolo che andrete ad assumere.

Toro: cercate di non pensare troppo e solamente al lavoro. La vostra attività professionale è importante ma non deve essere l'unica nella vostra vita, esiste anche il divertimento.

Cercate anche si rilassarvi di più.

Gemelli: impegnatevi maggiormente e siate più determinati per raggiungere grandi risultati. I traguardi ambiziosi non si raggiungono senza sacrifici, dovrete superare diversi ostacoli.

Cancro: gli obiettivi sono ad un passo, cercate di mettere tutto il vostro impegno su qualcosa che potrebbe davvero rendervi felici. Non siate superficiali e ambite sempre al massimo, se avete bisogno di un supporto non esitate a chiedere.

Leone: potreste andare incontro a qualche difficoltà in ambito lavorativo. Ci sarà una situazione specifica che non riuscirete proprio a superare. Fatevi forza e ricorrete a tutte le vostre capacità, quantomeno non potrete rimproverarvi nulla.

Vergine: se avete delle cose da risolvere in ambito professionale ricorrete al calore e al supporto della vostra famiglia. Molto probabilmente riuscirete a risolvere qualcosina, anche se non tutto. Cercate di rilassarvi e pensare poco alle problematiche attuali.

Dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: potrebbe esserci un po' di gelosia nei vostri confronti nell'ambiente lavorativo.

Cercate di dare poco peso a ciò che vi accade intorno e pensate esclusivamente alla vostra mansione e ai risultati da conseguire.

Scorpione: nessuna situazione sconvolgente per quel che concerne il lavoro, regnerà una certa serenità e un sufficiente equilibrio. Potrebbe essere la settimana giusta per riprendere in mano un progetto accantonato da un po' di tempo.

Sagittario: siate intraprendenti e non cullatevi sugli allori, nonostante i buoni risultati che state acquisendo. Non rilassatevi troppo e ricordatevi che per raggiungere l'obiettivo che vi siete prefissati c'è bisogno di fare dei sacrifici.

Capricorno: avete finalmente raggiunto un risultato a cui tenevate particolarmente. Ora avete bisogno di rilassarvi un pochino, poi vi attenderanno nuove sfide e non mancheranno i progetti da portare a termine.

Acquario: non sarà tutto semplice in questa settimana lavorativa, le cose non andranno propriamente come auspicavate. Molto probabilmente avrete anche bisogno del supporto di qualche vostro collega.

Pesci: continuate a mettere tenacia e determinazione in ciò che state facendo, vedrete che tutto andrà per il verso giusto. Se otterrete un importante risultato sarà esclusivamente grazie alle vostre forze.