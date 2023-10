L'oroscopo della settimana che va dal 9 al 15 ottobre vedrà il tramonto dell'era di Venere nel segno del Leone, che passerà ora in Vergine, mentre il pianeta Marte si trasferirà nel segno dello Scorpione. L' Acquario tornerà a respirare in amore, con la possibilità di ricostruire la propria vita sentimentale, mentre i Gemelli potranno dare il meglio in ambito lavorativo, meno in amore. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della settimana, dal 9 al 15 ottobre.

Previsioni oroscopo dal 9 al 15 ottobre 2023 segno per segno

Ariete: la sfera sentimentale rimarrà tutto sommato solida durante la prossima settimana.

Anche se Venere non sarà più in trigono, il vostro rapporto con il partner rimarrà stabile. Attenzione soltanto durante il weekend, quando la Luna sarà contraria. Nel lavoro Mercurio potrebbe fare un po’ pressione nel prossimo periodo, considerato che si troverà per un po’ in opposizione. Voto - 7️⃣

Toro: sfera sentimentale che lentamente tornerà a brillare ora che Venere non sarà più in quadratura. Single oppure no, dedicherete più attenzione alla vostra vita amorosa, cercando di dare maggior risalto alle relazioni vecchie e nuove. Per quanto riguarda il lavoro potreste essere un po’ meno concentrati, e con Marte opposto le energie potrebbero non essere al top. Voto - 7️⃣

Gemelli: la posizione di Venere in quadratura potrebbe rivelarsi deludente.

Il vostro rapporto con il partner potrebbe risentirne, e anche voi single potreste non essere sempre in vena di lasciarvi andare alle emozioni. Per quanto riguarda il lavoro l'arrivo di Mercurio in Bilancia vi permetterà di buttare giù idee migliori e dare il meglio di voi. Voto - 6️⃣

Cancro: configurazione astrale che vedrà il pianeta Venere in una posizione più favorevole nel prossimo periodo.

Tra voi e il partner ci sarà un'intesa migliore, che vi permetterà di iniziare l'autunno con tutte le buone intenzioni. Per quanto riguarda il lavoro invece sarà necessaria prudenza nel prossimo periodo. Anche se Marte sarà favorevole, attenzione a Mercurio in quadratura. Voto - 8️⃣

Leone: dopo oltre tre mesi di egemonia, il pianeta Venere lascerà il segno zodiacale.

Secondo l'oroscopo, il rapporto con la persona che amate si rivelerà comunque soddisfacente: anche voi single sarete ancora abbastanza simpatici e socievoli. Attenzione però a non dare nulla per scontato, perché il rispetto e l'amore del partner ve lo dovrete guadagnare. In ambito lavorativo potrebbe essere una settimana importante per la vostra carriera professionale. Voto - 8️⃣

Vergine: il quadro astrale cambierà radicalmente durante la prossima settimana per i nativi del segno. Il pianeta Venere si poggerà nel vostro segno zodiacale per un po’ e vi permetterà di costruire un rapporto splendido con la persona che amate. In ambito lavorativo perderete il sostegno di Mercurio, mentre Marte si troverà in sestile.

Sarete dunque abbastanza attivi, ma su alcuni progetti un aiuto vi farebbe comodo. Voto - 8️⃣

Bilancia: sfera sentimentale stabile. Il vostro rapporto forse non sarà il migliore in assoluto, ciò nonostante non attraverserete un periodo di crisi profonda. Se siete single dedicherete più tempo a voi e a quei rapporti per voi più importanti. In ambito lavorativo arriverà il pianeta Mercurio nel vostro segno zodiacale, che vi permetterà di essere più razionali e lucidi nei vostri progetti. Voto - 7️⃣

Scorpione: periodo in rialzo sul fronte amoroso. Finalmente Venere sarà in una posizione migliore per voi, e il vostro rapporto non potrà che beneficiarne. Se siete single potrebbe essere un buon momento per intensificare la vostra vita amorosa.

In ambito lavorativo l'arrivo di Marte porterà buone energie, e con le giuste idee, i vostri progetti prenderanno la giusta direzione. Voto - 8️⃣

Sagittario: dopo un lungo periodo di Venere favorevole, ora il pianeta dell'amore si metterà in una posizione sfavorevole per voi nativi del segno. Potrebbero insorgere delle incomprensioni tra voi e il partner, che dovrete essere in grado di risolvere. Sul fronte professionale Mercurio in sestile potrebbe aiutarvi a mettere insieme idee migliori, e raggiungere risultati più interessanti. Voto - 6️⃣

Capricorno: sarà una settimana di crescita sul fronte sentimentale, merito di Venere in trigono dal segno amico della Vergine. Single oppure no, sarete più simpatici e socievoli, e sarà più facile per voi godere i buoni rapporti.

Sul fronte professionale Marte in sestile porterà buone energie, ma attenzione a Mercurio in quadratura. Voto - 7️⃣

Acquario: avrete modo di risalire la china in amore a partire dalla prossima settimana, ora che Venere non si troverà più in opposizione. Single oppure no, potrete dare maggior risalto alla vostra vita amorosa, e presto, potrete ricavarne qualcosa di buono anche voi. In ambito lavorativo Marte in quadratura potrebbe rallentarvi, ma con Mercurio in trigono avrete sempre una buona idea da applicare ai vostri progetti. Voto - 7️⃣

Pesci: sfera sentimentale che potrebbe subire una battuta d'arresto. Il pianeta Venere si troverà in opposizione nel prossimo periodo, e potreste non essere sempre di buon umore nei confronti del partner. In ambito lavorativo sarà una settimana produttiva, grazie anche al passaggio di Marte nel segno dello Scorpione. Voto - 6️⃣