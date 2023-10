Le previsioni dell'oroscopo del 5 ottobre invitano i Cancro a dialogare un po' di più con il partner. I nati Vergine, invece, non sono molto loquaci, e questo potrebbe causare qualche problema.

Oroscopo degli ultimi quattro segni

12° in classifica Vergine: non siete molto loquaci in questo periodo. Ci sono delle cose che non vi andranno molto a genio e, per tale ragione, potreste essere portati ad intavolare delle discussioni.

11° Leone: le previsioni dell'Oroscopo del 5 ottobre invitano i nati sotto questo segno ad essere un po' più razionali. Cercate di prendere di petto certe situazioni, in modo da non girare più attorno ai problemi.

10° Ariete: le stelle vi invitano ad essere determinati e pieni di spirito d'iniziativa. Anche se nella vita ci sono momenti in cui vi sentite stanchi e demotivati, cercate di reagire sempre con ottimismo.

9° Acquario: siete persone molto interessanti che, solitamente, celano delle sorprese dietro la corazza che portate. In ambito sentimentale ci vuole un po' più di intraprendenza.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° in classifica Sagittario: meglio non cambiare la strada vecchia per quella nuova, almeno quando non siete certi del destino che vi attende. Ci sono dei momenti in cui accontentarsi è la cosa migliore.

7° Gemelli: questo non è il momento di arrendersi. L'oroscopo del 5 ottobre vi invita a guardare avanti sempre con determinazione e ottimismo.

Dal punto di vista sentimentale dovete mettervi in gioco.

6° Scorpione: se state facendo un po' di fatica nel rimettervi in carreggiata dopo una batosta, cercate di affidarvi al sostegno delle persone care. Non arrendetevi dinanzi le piccole difficoltà.

5° Toro: alti e bassi per quanto riguarda l'amore. Vi sentite un po' indecisi sul da farsi, quindi, è il caso di riflettere prima di prendere decisioni affrettate.

Cercate di essere più risoluti.

Oroscopo segni fortunati del 5 ottobre

4° in classifica Cancro: siete un po' indecisi su alcune decisioni da prendere, e la cosa potrebbe portarvi qualche turbamento. In amore è importante ascoltare sempre il partner.

3° Capricorno: non siate troppo intransigenti. Cercate di essere dinamici e di confidare nel supporto delle persone a voi care.

In ambito lavorativo, invece, avete bisogno di staccare un po' la spina.

2° Bilancia: in amore siete un po' indecisi su alcune decisioni da prendere. Se seguirete il vostro cuore, però, vedrete che non ve ne pentirete. Nel lavoro, invece, poco alla volta arriverete lontano.

1° Pesci: l'oroscopo del 5 ottobre vi vede in splendida forma. Sia dal punto di vista fisico sia mentale siete piuttosto stabili. Andare alla natura dei problemi per risolverli vi è stato di grande aiuto.