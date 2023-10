Le previsioni dell'oroscopo dell'11 ottobre vedono i Cancro in cerca di consigli. I Pesci, invece, si sentono un po' scombussolati, come se fossero sulle montagne russe.

Oroscopo degli ultimi quattro segni

12° in classifica, Pesci: siete sulle montagne russe delle emozioni. Dal punto di vista sentimentale ci sono delle novità in arrivo, ma dovete essere cauti e, soprattutto, non chiudervi in voi stessi.

11° Ariete: secondo l'Oroscopo del giorno 11 ottobre dovete aprire un po' di più la vostra mente. Spesso siete vincolati a dei paletti che non vi porteranno da nessuna parte.

10° Leone: in amore potrebbero esserci delle sorprese positive, ma la cosa importante è non avere mai grosse aspettative. Meglio volare bassi ed essere spiazzati, piuttosto che ricevere delle delusioni.

9° Gemelli: buon momento per quanto riguarda il lavoro. Se ci sono delle questioni in sospeso, forse è il caso di risolverle quanto prima. In amore ci vuole maggiore determinazione.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° in classifica, Scorpione: le stelle vi invitano a dedicarvi un po' di più a voi stessi e ai vostri progetti. Dal punto di vista professionale è importante allargare gli orizzonti, in modo da sapersi destreggiare in più campi.

7° Sagittario: chi di voi ha avuto delle discussioni in passato, forse farebbe bene a cercare il dialogo per chiarire.

Al lavoro non ci saranno grossi intoppi, tuttavia, potreste essere un po' annoiati e sentire il bisogno di cambiamenti.

6° Toro: novità in arrivo sul fronte professionale. Le stelle vi invitano a essere reattivi e a non perdervi in chiacchiere. Non fatevi abbindolare da persone che si riempiono la bocca di promesse.

5° Acquario: l'oroscopo dell'11 ottobre vi invita a essere audaci.

Non abbiate paura di mettervi in gioco e di rivelare le vostre emozioni. La cosa importante è essere sempre in pace con se stessi.

Segni fortunati dell'11 ottobre

4° in classifica, Cancro: dal punto di vista sentimentale siete piuttosto propensi a iniziare nuove relazioni. Se siete incerti dal punto di vista lavorativo, invece, chiedete consiglio a chi ne sa più di voi.

3° Bilancia: seguite meno la testa e di più il cuore in questo periodo. Non siate troppo severi con voi stessi. Gli errori li possono commettere tutti, la cosa importante è ravvedersi in tempo.

2° Capricorno: in questo periodo potrebbero esserci delle novità importanti nella sfera privata. Se state pensando di allargare la famiglia, o di compiere un passo importante, questo è il momento di darsi da fare.

1° Vergine: le previsioni dell'oroscopo dell'11 ottobre vi invogliano ad agire e a cimentarvi in nuove conoscenze. Soprattutto i single saranno molto avvantaggiati in questo periodo. Bisogna approfittare.