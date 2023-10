Sabato 7 e domenica 8 ottobre troveremo sul piano astrale la Luna spostarsi dal domicilio del Cancro al segno del Leone (dove risiede Venere), mentre Giove e Urano stazioneranno nell'orbita del Toro. Il Sole, Marte e Mercurio protrarranno il moto in Bilancia e, allo stesso modo, Nettuno e Saturno resteranno stabili nel segno dei Pesci. Plutone, infine, continuerà a occupare lo spazio zodiacale del Capricorno come il Nodo Lunare rimarrà nell'Asse Ariete-Bilancia.

Oroscopo del fine settimana favorevole per Bilancia e Leone, meno entusiasmante per Acquario e Capricorno.

Sul podio

1° posto Bilancia: desideri da realizzare. Se da una parte nella giornata di sabato ci sarà presumibilmente da occuparsi di qualche incombenza domestica come un cambio di vestiario stagionale, dall'altra parte l'8 ottobre parrà per i nati Bilancia un giorno ottimo per realizzare qualche agognato desiderio. Sogni che il segno Cardinale avrà l'occasione di veder concretizzare soprattutto nella sfera famigliare, ad esempio, un figlio che pone fine a una relazione tossica o la riconciliazione tra due genitori separati.

2° posto Ariete: margini di miglioramento. Secondo l'oroscopo di sabato 7 e domenica 8 ottobre, i nati Ariete potrebbe scorgere con soddisfazione che qualche increspatura dei loro progetti lavorativa inizierà a dissolverli lasciandogli intravedere dei rassicuranti margini di miglioramento.

Attenzione invece alle ore mattutine di sabato, dove sarebbe meglio per il segno di Fuoco tenere a bada l'impulsività quando avrà l'impressione di essere provocato.

3° posto Leone: domenica top. Se il weekend di casa Leone fosse un film sarebbe senz'altro un thriller psicologico avvincente dove la soluzione agli enigmi della pellicola emergono soltanto nelle scene conclusive, in quanto le quarantotto ore in questione per il segno Fisso parranno un'escalation di emozioni ritrovate ma anche novità inattese.

Atmosfera astrale frizzante e dinamica che potrebbe dare il meglio di sé domenica, quando alla sfera affettiva sarà riservato un posto in prima fila.

I mezzani

4° posto Gemelli: rimboccarsi le maniche. Lo Stellium nell'amica Bilancia, in onda questo weekend e per le due settimane seguenti, avrà buone chance di consentire ai nati Gemelli volitivi e tenaci di veder rifiorire un progetto arenato o che stentava a decollare.

Rimboccandosi le maniche, difatti, il segno Mutevole riceverà il favore astrale necessario per puntare nuovamente e con ostinazione nei suoi ideali.

5° posto Vergine: focus amoroso. Prima dell'approdo della Bianca Signora sui loro gradi dopo la lunga sosta in dodicesima casa, i nati Vergine saranno probabilmente chiamati a capire cosa vogliono davvero in termini di sentimenti. Tira e molla, pause di riflessione o indecisioni di sorta nel ménage amoroso e in fase di conoscenza affettiva, stando ai consigli delle stelle, dovranno essere banditi dal vocabolario del segno Mobile.

6° posto Toro: sabato introspettivo. La giornata che aprirà il weekend profumerà, con buona probabilità, di introspezione per i nati Toro, i quali non avranno granché voglia di rapportarsi al mondo circostante preferendo interrogarsi sul perché del loro e dell'altrui comportamento.

Domenica, invece, gli influssi planetari diverranno un pizzico più ostici e il segno Fisso farebbe meglio a non riversare le sue frustrazioni sul cibo.

7° posto Pesci: qualità da sviluppare. La sfera professionale di casa Pesci da quando è entrato Saturno sui loro gradi, ancor di più nei momenti in cui il pianeta si è congiunto a Nettuno, è stata costellata di diversi rallentamenti e inceppi che sovente hanno fatto perdere la pazienza ai nativi. In questo weekend, specialmente con la Luna amica del 7 ottobre, il segno Mutevole potrebbe rendersi conto che il Grande Maestro sta semplicemente cercando di comunicargli che valorizzando alcune qualità inespresse riuscirebbe ad emanciparsi da quel mondo professionale che gli sta stretto da un po'.

8° posto Scorpione: di necessità virtù. Fine settimana autunnale dove le effemeridi sembreranno suggerire ai nati Scorpione di sfruttare in maniera certosina beni e talenti a loro disposizione per trarne il miglior risultato possibile. D'altro canto, tale consiglio astrale è figlio delle poche chance che avrebbe il segno Fisso qualora dovesse cercare con cupidigia di imbarcarsi in nuovi sentieri esistenziali che, al momento, non farebbero per lui.

9° posto Sagittario: scivoloni dialettici. Il settore comunicativo di casa Sagittario, specialmente nella giornata conclusiva della settimana, potrebbe rappresentare la nota più dolente, in quanto i nativi saranno inclini ad esagerare con le esternazioni e le loro battute sarcastiche risulteranno pungenti e fuori luogo.

A tal proposito, il segno di Fuoco farebbe bene a scherzare soltanto con chi coltiva da sempre l'autoironia.

Ultime posizioni

10° posto Cancro: finanze flop. La probabile propensione che i nati Cancro metteranno in campo in questo weekend d'ottobre sarà di non fare troppa attenzione alle loro possibilità economiche del momento e, come spiacevole conseguenza, lanciarsi verso qualche acquisto sregolato. Così facendo, però, sarebbe poi complicato per il segno Cardinale trovare la quadra economica in tempi brevi.

11° posto Capricorno: permalosi. Un gruppo di colleghi o di amici potrebbe per puro divertimento canzonare i nati Capricorno in questo fine settimana autunnale, magari prendendosi gioco di una loro fobia o di particolare comportamento bizzarro.

Nulla di strano se non fosse che il segno Cardinale difficilmente la prenderà con filosofia, risultando oltremodo permaloso.

12° posto Acquario: torno subito. Avete presente quando vi recate in quel negozio di fiducia e anziché trovare il titolare o i dipendenti ad attendervi trovate la scritta "Torno subito" nella porta d'ingresso? Ecco, questa scritta potrebbe rappresentare il leitmotiv dei nati Acquario in queste due giornate di ottobre, in quanto il segno Fisso vorrà tenersi al riparo da qualsiasi problema, lamentela o puntualizzazione che non riguarderà la sua persona.