Le previsioni dell'oroscopo del 1° novembre invitano i Vergine a seguire di più il cuore. I Pesci, invece, devono captare i segnali del proprio corpo e non trascurarli.

Oroscopo degli ultimi quattro segni

12° in classifica, Capricorno: siete alla ricerca di nuove emozioni e questo potrebbe portarvi anche a commettere qualche errore di valutazione. Nel lavoro dovete essere un po' meno selettivi.

11° Pesci: sentite un po' di più le vostre emozioni. La mente comunica mediante il corpo, ascoltate i segnali e non trascurateli.

10° Ariete: ci sono stati dei piccoli disguidi al lavoro che potrebbero portare degli strascichi anche nella sfera sentimentale.

Sarebbe sempre opportuno tenere separati i due ambienti, ma talvolta è impossibile.

9° Leone: giornata molto produttiva al lavoro. Se ci sono dei dubbi su alcune persone che vi circondano, forse è il caso di fermarvi un attimo. Ricordate che cambiare idea è la cosa migliore da fare se ci si rende conto di essere in errore.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° in classifica, Scorpione: lasciatevi trasportare dalle emozioni e cercate di non restare troppo fermi sulle vostre convinzioni. In ambito professionale l'importante è essere un po' più decisi.

7° Gemelli: poco alla volta riuscirete a rimettervi in piedi se avete da poco subito una delusione. Ricordate che nella vita è sempre importante investire su se stessi e avere fiducia nelle proprie capacità.

6° Toro: non siate troppo rigidi con voi stessi se avete commesso qualche errore. Tutti possono sbagliare, tuttavia ciò che conta è ravvedersi. In amore ci sono degli sbagli che non vedere l'ora di commettere.

5° Bilancia: siete un po' impacciati dal punto di vista dei rapporti interpersonali. Non state vivendo un momento caratterizzato da tanta attività.

Sul lavoro state ricevendo delle soddisfazioni, ma non esiste solo quello.

Oroscopo 1° novembre primi quattro segni

4° in classifica, Vergine: non aspettate che siano gli altri a fare dei passi nei vostri confronti. Se vi va di fare una cosa, non ascoltate nessuno e agite seguendo il vostro cuore.

3° Cancro: cercate di uscire un po' di più dalla vostra comfort zone.

Ci sono dei momenti in cui è necessario mettersi in gioco e andare oltre le proprie aspettative. Questo è uno di quei momenti.

2° Acquario: vivrete un momento molto favorevole per quanto riguarda l'amore. Chi è single dovrebbe cercare di crearsi delle opportunità, in quanto ci sono delle ottime speranze di riuscire a coronare un obiettivo.

1° Sagittario: siate energici e propositivi, soprattutto in amore. Approfittate di questo momento favorevole per dedicarvi un po' di più alle persone a cui tenete. Cambiamenti e novità in arrivo sul lavoro.