Nella settimana dal 30 ottobre al 5 novembre troviamo sul piano astrale la Luna spostarsi dal segno del Toro (dove sostano Giove e Urano) ai gradi del Leone, mentre Sole, Marte e Mercurio transiteranno nell'orbita dello Scorpione. Plutone protrarrà il moto in Capricorno, così come il Nodo Nord resterà stabile in Ariete. Venere e Lilith proseguiranno nel segno della Vergine. Nettuno e Saturno continueranno la sosta in Pesci.

Oroscopo settimanale favorevole per Scorpione e Cancro, meno roseo per Leone e Toro.

Sul podio

1° posto Cancro: aiuti ricevuti.

Secondo l'oroscopo settimanale dal 30 ottobre al 5 novembre, i Cancro avranno buone chance di veder giungere al loro cospetto degli aiuti tanto attesi quanto utili sul fronte pratico, specialmente da giovedì a sabato quando tutto parrà girare per il verso giusto. Leggermente sottotono, invece, la giornata di lunedì quando un pizzico di malumore aleggerà nell'aria.

2° posto Scorpione: shopping. Grazie a una degna risalita finanziaria, potrete permettervi una sessione di shopping corposa e oltremodo soddisfacente per rendere la loro abitazione esteticamente più accattivante ma anche maggiormente funzionale. Il 30 ottobre e il 5 novembre, però, sarebbe meglio per il segno Fisso preferire alle spese un atteggiamento perlopiù indirizzato sui doveri.

3° posto Vergine: fidarsi di se stessi. Sette giorni dove i nati Vergine si renderanno conto di non poter fare troppo affidamento su amicizie, soci, fratelli o genitori e, di conseguenza, opteranno per contare esclusivamente sulle loro forze. Atteggiamento individualista che si rivelerà l'ideale soprattutto sul fronte professionale.

I mezzani

4° posto Acquario: temi da affrontare. Alcuni argomenti non troppo piacevoli inerenti la sfera famigliare dovranno, secondo le effemeridi di questa settimana a cavallo tra ottobre e novembre, essere affrontati dai nati Acquario coi diretti interessati. Il parterre astrale suggerirà al segno Fisso di affrontare tali dialoghi con pacatezza e comprensione perché così facendo sarà più trovare rincuoranti punti d'incontro.

5° posto Pesci: mondani. Le giornate centrali di questa settimana autunnale potrebbero riservare dei piacevoli e divertenti momenti ai nati Pesci, specialmente a coloro che eviteranno di rimuginare e si lasceranno convincere da partner o amiche a concedersi qualche parentesi mondana.

6° posto Gemelli: utili consigli. Servirà aprire bene per ascoltare i consigli che giungeranno dalle persone care, magari facendo una cernita per attuare soltanto i suggerimenti provenienti dalle persone maggiormente esperte in quel un determinato ambito.

7° posto Capricorno: in lizza. Sino alla giornata di giovedì potreste dover fare i conti con la solita routine scevra di gustose novità all'orizzonte, mentre da venerdì a seguire il segno Cardinale si renderà conto di essere in lizza per una promozione o per essere assunto da un'altra azienda.

8° posto Ariete: tira e molla. Il rapporto con un genitore o una sorella sarà fonte di qualche lieve preoccupazione per i nati Ariete, i quali si accorgeranno che tale relazione famigliare continuerà ad avanzare come sulle montagne russe e non riusciranno a portare stabilità nella stessa al momento.

9° posto Sagittario: sospettosi. L'ombra dello Stellium in dodicesima casa riceverà gli influssi lunari e ciò potrebbe tradursi nell'acuirsi da parte dei nati Sagittario di sospetti nei confronti di soci e collaboratori professionali, col segno Mobile che inizierà a dubitare della lealtà degli stessi.

Ultime posizioni

10° posto Toro: nervosi. Mantenere la calma non sarà un esercizio semplice da attuare, ancor di più nel weekend quando una serie di circostanze avverse metteranno a dura prova la loro già scarna pazienza.

11° posto Leone: compromessi. Le effemeridi settimanali sembreranno invitarvi, ancor di più lunedì, martedì e domenica, a cedere a qualche compromesso sia nella sfera domestica che professionale, in quanto tali punti d'incontro saranno un toccasana per evitare inutili diatribe dialettiche.

12° posto Bilancia: amarezze. Una parola fuori posto, un pettegolezzo o una promessa non mantenuta potrebbero essere fonte di dispiacere per i nati Bilancia, specialmente giovedì e venerdì quando le amarezze sembreranno accumularsi.