L'oroscopo di venerdì 27 ottobre ed è pronto a rivelare le peculiarità quotidiane che riguardano i dodici segni zodiacali, con particolare attenzione verso la vita lavorativa, sentimentale e sociale.

La classifica secondo l'oroscopo del 27 ottobre

Sagittario (1° posto): riceverete amore incondizionato da parte del partner. Sarete felici di poter scambiare rivelazioni e confidenze. La relazione di coppia crescerà enormemente.

Vergine (2° posto): sarete molto creativi. Darete libero sfogo alla vostra fantasia, senza innalzare alcuna barriera. Potrebbe essere utile frequentare qualche corso apposito in modo da non sprecare tale attitudine.

Acquario (3° posto): sarete cordiali verso il prossimo. Avrete sempre una parola gentile e cercherete di non incrementare le ostilità. Al contrario, ricoprirete il ruolo di mediatori nei litigi.

Ariete (4° posto): saprete parlare al cuore degli altri. I vostri consigli si riveleranno molto preziosi per la famiglia e gli amici. Inoltre sarete pronti a fare nuove conoscenze, anche sul lavoro.

Cancro (5° posto): sfrutterete le prime ore della mattina per cercare di portare a termine le mansioni più impegnative. In questo modo avrete modo di riposare e di rilassarvi con gli amici.

Capricorno (6° posto): non permetterete a nessuno di prendervi sottogamba. Saprete farvi valere in ogni situazione. Attenzione a non tirare troppo la corda con il partner.

Toro (7° posto): vi distinguerete per il coraggio e la determinazione. Non avrete paura di esporvi, anche nei contesti più complessi. Attenzione a non farlo con il capo.

Leone (8° posto): questa giornata sarà caratterizzata da alti e bassi. Questo vi trasmetterà una certa ansia. Ragionate per gradi, senza mettere troppa carne al fuoco.

Scorpione (9° posto): vorrete stare soli. Prenderete le distanze da tutte quelle persone che vi hanno fatto soffrire. In ambito lavorativo non potrete allontanarvi dai vostri colleghi.

Gemelli (10° posto): avrete bisogno di recuperare le energie. Sarà un percorso impegnativo e intenso. Alla fine non potrete fare a meno di essere soddisfatti di voi stessi.

Pesci (11° posto): sarete un po' insicuri sul posto di lavoro. Questo non vi consentirà di concentrarvi al meglio. Avrete bisogno di un piccolo aiuto per ritrovare la fiducia in voi stessi.

Bilancia (12° posto): non vi sentirete abbastanza talentuosi. Avrete bisogno di scoprire lati nascosti del vostro carattere. Purtroppo non sarà la giornata giusta per farlo, dovrete avere pazienza.