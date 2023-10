Le previsioni dell'oroscopo del 23 ottobre invitano i nati sotto il segno dell'Acquario ad essere più risoluti. I Bilancia sono in testa, mentre i Capricorno vivranno un momento colmo di consapevolezze.

Oroscopo degli ultimi quattro segni

12° in classifica Capricorno: gli errori fanno parte del percorso di vita e di crescita di tutte le persone. Essi servono soprattutto a capire quali siano le strade giuste da percorrere e quali, invece, quelle da abbandonare.

11° Leone: le previsioni dell'Oroscopo del 23 ottobre vi invitano ad essere più coraggiosi.

Spesso vi fate spezzare i passi dai giudizi delle persone che vi circondano, finendo per non seguire il vostro cuore.

10° Pesci: siete pronti per aprirvi a nuovi orizzonti e per cimentarvi in nuove esperienze. Solitamente avete bisogno di continui stimoli per tenere alto il vostro livello di attenzione, altrimenti finite per annoiarvi.

9° Acquario: in amore è tempo di essere risoluti. Se state pensando di dare luogo ad un passo importante, questo è il momento propizio per darsi da fare. Nel lavoro, invece, attenzione ad alcune discussioni inaspettate.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° in classifica Gemelli: quando una persona vi fa un torto, difficilmente riuscite a passarci sopra. Siete persone tendenzialmente orgogliose, ma ci sono delle situazioni in cui sarebbe opportuno lasciar perdere queste convinzioni e agire in modo più istintivo.

7° Scorpione: le previsioni dell'oroscopo del 23 ottobre vi esortano ad essere fiduciosi. Se state lottando tanto per riuscire a conseguire un obiettivo, ma esso vi sembra irraggiungibile, allora vuol dire che state lottando per la cosa giusta.

6° Sagittario: le stelle vi invitano ad essere più intraprendenti sul fronte professionale.

Ci sono molte occasioni all'orizzonte, ma dovete essere bravi a cogliere quelle adatte a voi.

5° Ariete: in amore ci sono stati degli alti e bassi per molti di voi. Adesso, però, è tempo di riprendere in mano la vostra vita ed essere risoluti. Sul lavoro, se non siete soddisfatti dei traguardi raggiunti, cercate di cambiare le cose.

Oroscopo primi quattro segni del 23 ottobre

4° in classifica Toro: non siate troppo titubanti, e seguite di più il vostro istinto. La Luna in vostro favore vi aiuterà a prendere delle decisioni importanti.

3° Cancro: giornata molto produttiva per quanto riguarda il lavoro. In questo momento siete particolarmente audaci e carismatici. Sarà davvero difficile riuscire a resistervi, quindi, approfittatene.

2° Vergine: non siate troppo polemici e cercate di godervi al meglio questo momento favorevole. Dal punto di vista professionale potete prendervi qualche bella soddisfazione, mentre in amore ci saranno delle sorprese.

1° Bilancia: in amore sta per iniziare un periodo molto importante. Le previsioni dell'oroscopo del 23 ottobre preannunciano grandi cambiamenti, quindi, è il caso di tenere gli occhi ben aperti.