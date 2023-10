Sabato 21 e domenica 22 ottobre troveremo sul piano astrale la Luna viaggiare dal domicilio del Capricorno (dove risiede Plutone) al segno dell'Acquario, mentre Mercurio si sposterà dai gradi della Bilancia (dove sosta il Sole) all'orbita dello Scorpione (dove staziona Marte). Il Nodo Nord, intanto, resterà stabile in Ariete come Nettuno e Saturno rimarranno nel segno dei Pesci e, allo stesso modo, Giove assieme a Urano proseguiranno la sosta in Toro. Venere, infine, risiederà nel segno della Vergine.

Oroscopo del weekend favorevole per Acquario e Scorpione, meno benevolo per Ariete e Sagittario.

Sul podio

1° posto Acquario: scanzonati. Weekend ottobrino dove sarà possibile assistere a una versione divertente e leggera dei nati Acquario, specialmente nel focolare domestico e nella cerchia amicale dove il segno Fisso parrà voler dare dimostrazione anche di saper essere auto-ironico.

2° posto Bilancia: focus sui figli. Se nella giornata di sabato ci sarà spazio quasi esclusivamente per il lavoro, domenica invece i nati Bilancia potrebbero concentrarsi sul loro rapporto con i figli con lo scopo di cercare un contatto più profondo con gli stessi e spingerli a confidarsi nei momenti bui.

3° posto Scorpione: finanze top. Secondo l'oroscopo del 21 e 22 ottobre, i nati Scorpione avranno buone chance di godere di un bottino economico florido che li spingerà a concedersi l'acquisto di un regalo per la persona che gli fa battere il cuore.

I mezzani

4° posto Capricorno: sabato proficuo. Il fine settimana sembrerà iniziare nel migliore dei modi per i nati Capricorno sul fronte professionale, in quanto il 21 ottobre si rivelerà particolarmente proficuo in termini di gratifiche morali ed economiche. Avara di novità degne di nota, invece, la giornata domenicale.

5° posto Toro: introspettivi.

Due giornate dove il segno del Toro potrebbe avvertire la necessità di scendere nella cantina interiore al fine di fare un po' di pulizia per ritrovare l'armonia perduta, mood introspettivo che se perseguito sino in fondo permetterà al segno Fisso di approcciarsi alla settimana entrante con una fresca serenità a circondarlo.

6° posto Leone: principio di ammorbidimento. Nelle quarantotto ore in questione, ancor di più dal pomeriggio del 22 ottobre, i nati Leone potrebbero dover fare i conti con qualche bega familiare che si ripresenterà puntuale come un orologio svizzero. Accorgendosi della ciclicità dell'evento, il segno di Fuoco farebbe bene a iniziare ad ammorbidirsi davanti a tali dinamiche familiari anziché sperare erroneamente che non accadano nuovamente in futuro.

7° posto Gemelli: non lasciarsi scoraggiare. L'incedere del weekend di casa Gemelli parrà essere costellato da imprevisti e rallentamenti che invaderanno la sfera pratica ma, nonostante ciò, i nativi saranno chiamati a non scoraggiarsi continuando a perseguire i loro progetti anche se dovessero trovarsi costretti a contattare un esperto del settore.

8° posto Pesci: capricciosi. Avere come partner un esponente del segno dei Pesci potrebbe non essere semplice questo fine settimana d'autunno, in quanto il segno Mutevole avrà ottime possibilità di rivelarsi oltremodo capriccioso divenendo quasi impossibile da accontentare appieno.

9° posto Cancro: poca sopportazione. Le paturnie amorose di un'amica o le lamentele di una collega sul capo saranno, c'è da scommetterci, mal digerite dai nati Cancro in queste due giornate di ottobre, col segno Cardinale che non porterà con sé un bagaglio di sopportazione tanto capiente da accogliere ogni lagnanza altrui.

Ultime posizioni

10° posto Ariete: testa per aria. Alcune questioni legate alla casa e alle entrate economiche parranno affastellarsi nella mente del segno dell'Ariete questo weekend, coi nativi che saranno sovente con la testa per aria a prescindere dal luogo dove si troveranno.

11° posto Sagittario: pentola a pressione. Chi tra i nati Sagittario ha da poco avviato una nuova attività, nel corso del 21 e 22 ottobre, potrebbe doversi rapportare ad un fornitore che verrà meno alla parola data o a un socio più egoista del preventivato. A fronte di ciò, il segno di Fuoco sarà chiamato dal carnet astrale ad attingere a tutta la sua calma interiore per non dare di matto.

12° posto Vergine: battuta d'arresto. Anche nei periodi in discesa è presente inevitabilmente qualche momento di stop forzato e i nati Vergine questo weekend parranno dover fare i conti proprio con una battuta d'arresto che coinvolgerà le nuove conoscenze affettive, quindi per instaurare flirt o storie durature servirà attendere ancora un po'.