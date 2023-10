L'oroscopo dell'amore di venerdì 20 ottobre 2023 vedrà un bellissimo momento di passione per il segno del Cancro, mentre per l'Acquario si prospetta una giornata sottotono.

A seguire, le previsioni dell'Oroscopo per tutti i segni dello zodiaco con la classifica giornaliera per l'amore.

L'oroscopo dell'amore di venerdì 20 ottobre: tenerezza per Cancro

1° Cancro: passione, amore e tenerezza. Questa giornata di venerdì potrebbe regalarvi tutto questo e molto di più, come ad esempio io miglioramento di un' amicizia. Abbandonerete la spensieratezza per una responsabilità che accetterete di buon grado.

2° Sagittario: questa eccezionale ripresa nel corso della settimana sarà tutta concentrata in questa giornata, forse una delle più fortunata della settimana. L'ambito passionale si combinerà eccezionalmente a uno spiccato romanticismo. Secondo quanto riportato dall'oroscopo, sarete al settimo cielo.

3° Vergine: avrete degli incontri che vi aiuteranno a distrarvi da eventuali delusioni, secondo quanto riportato dall'oroscopo. Ora più che mai sentirete l'esigenza di voltare definitivamente pagina sul piano generale.

4° Pesci: toccherete il cielo con un dito quando si tratterà di dedicarvi ai sentimenti. Secondo quanto riportato dall'oroscopo della giornata di venerdì, con il partner affiorerà una bella interazione matura e positiva.

Farete delle belle amicizie negli ambienti che già frequentate abitualmente, come quello lavorativo.

Leone sereno

5° Leone: fintanto che le questioni negative saranno messe da parte, potrete avere una bella serenità sul piano familiare. In amore i presupposti per far evolvere la vostra storia ci saranno tutti, starà a voi rendervi partecipi di questa bella fortuna a vostra disposizione.

6° Ariete: l'ambito passionale potrebbe avere la meglio ancora per molto, per vostra fortuna. Potreste avere la facoltà di aprirvi al partner ed esternare qualche perplessità in merito alla vostra storia d'amore. In famiglia subentrerà qualche miglioramento nei rapporti interpersonali.

7° Capricorno: anche se le vostre relazioni interpersonali potrebbero presentare degli elementi piuttosto critici, avrete a disposizione qualche piccolo asso nella manica in fatto di interazioni con le amicizie nuove.

Le tensioni in famiglia potrebbero aumentare.

8° Toro: avrete molte cose da fare e di conseguenza potreste essere alquanto distratti sul piano sentimentale. Secondo quanto riportato dall'oroscopo, anche sul piano amicale ci potrebbero essere delle negligenze da parte vostra. Andrà molto meglio in famiglia.

Scorpione in bilico in amore

9° Scorpione: avrete una situazione amorosa un po' traballante, ma non per questo arriverà il cattivo umore. Secondo quanto riportato dall'oroscopo della giornata di venerdì, potreste pensare ad una sorpresa anche se la fortuna non sarà dalla vostra parte in questo momento.

10° Acquario: avrete i nervi a fior di pelle. Non ci saranno molte situazioni che vi possano far rasserenare neppure in ambito amoroso.

La serenità vi apparterrà soltanto stando da soli con voi stessi e con qualche passatempo di vostro gradimento.

11° Gemelli: le incomprensioni la faranno da padrone in questo periodo, specialmente se subentreranno delle perplessità in amore. Dal punto di vista comunicativo, sarete molto taciturni e non esattamente inclini ad avere dei rapporti che possano avviare delle riconciliazioni.

12° Bilancia: ora potrete dedicarvi maggiormente a voi stessi, senza pensare troppo al passato. Le turbolenze di qualche giorno fa saranno completamente accantonate. Staccare la spina anche da altri rapporti per un po' di tempo non farà di certo male.