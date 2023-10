L’Oroscopo del giorno è pronto a svelare le previsioni zodiacali del 31 ottobre. In questo frangente andremo a mettere in chiaro quali potrebbero essere le prospettive astrali relativamente ai segni della seconda metà zodiacale, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Focus mirato sulla seconda giornata di martedì dedicata in calendario alla festa di Halloween.

Iniziamo a togliere il velo all'oroscopo del giorno del 31 ottobre, consultando il responso delle stelle in merito alle attività di lavoro e nei sentimenti.

Previsioni zodiacali del 31 ottobre, l'oroscopo da Bilancia a Sagittario

Bilancia: ★★★. Una giornata che si prospetta con una tendenza al sottotono generale, anche se piuttosto contenuto. Nonostante la presenza della Luna in Gemelli per tutto martedì offra un ausilio per superare eventuali impasse, specialmente a livello professionale, la contingente negatività astrale generale potrebbe rappresentare un ostacolo, quindi sarà da affrontare con determinazione. Tuttavia è probabile che la situazione non sia così problematica. Potrebbe essere sufficiente dedicarsi a momenti di relax e liberare la mente da impegni (sì, proprio così!). Nel campo lavorativo, potreste percepire una contrazione del vostro entusiasmo per attività che in passato vi appassionavano.

Si tratta forse di una transitoria crisi o di qualcosa di più profondo? In ambito sentimentale, è plausibile che sorgano dubbi riguardo alla vostra attuale storia amorosa.

Scorpione: "top del giorno". La presenza della Luna nel campo dei Gemelli, fino al termine del prossimo mercoledì, aprirà uno scenario amichevole, superando con agilità le insidie sottili poste da Giove e Urano.

Non lasciate che le preoccupazioni di alcuni membri della famiglia influenzino il vostro umore: offrite aiuto, senza permettere che ciò vi opprima, va bene? Concentratevi piuttosto su qualcosa da pianificare per il prossimo fine settimana, in modo da rilassarvi in tranquillità. Sul fronte lavorativo, tutto procede bene: in alcuni casi, potrebbe sembrarvi di essere come trottole, girando freneticamente per risolvere eventuali ostacoli con risultati incoraggianti.

Se doveste affrontare qualcosa apparentemente insormontabile, prendetevi una pausa: con la mente distesa, troverete sicuramente la soluzione adatta.

Sagittario: ★★. Si prospetta un martedì con una tendenza non particolarmente favorevole, anche se non mancheranno brevi momenti in cui potrete cercare di reagire. Considerando la potenziale di ostilità di Venere, nel frangente sotto opposizione nettuniana, si potrebbero generare momenti di confusione e, forse anche un briciolo di aggressività: sarà utile modulare azioni e parole. Solo così le cose potranno scorrere in modo abbastanza agevole. I grandi progetti che avete in mente dovranno probabilmente aspettare un po' di più, a meno che non si tratti dei soliti sogni a occhi aperti o di quelle fantastiche visioni che spesso amate coltivare nell'intimità dei vostri pensieri.

Sul fronte lavorativo, se una questione dovesse complicarsi oltre le vostre previsioni, evitate di insistere. Piuttosto, concedetevi del tempo per valutare la situazione e correggere il tiro. Nell'ambito amoroso, la vita di coppia sicuramente regalerà momenti di svago e serenità.

Le previsioni astrologiche da Capricorno a Pesci

Capricorno: ★★. Martedì di Halloween non si prospetta sotto una luce particolarmente favorevole. Per molti sarà essenziale imparare a tenere vicine le persone care e a non respingerle con atteggiamenti talvolta distanti. Se dovessero emergere problematiche all'interno della relazione, cruciale sarà cercare insieme al partner delle soluzioni, anziché chiudersi in sé stessi senza comunicare.

Per i single, il cielo stellato del periodo potrebbe farvi percepire momenti di solitudine e incomprensione: sebbene temporanei, potrebbero risultare fastidiosi. Evitate di scaricare le vostre tensioni sugli altri poiché potrebbero reagire con irritazione, e pur desiderandolo, nessuno potrà offrirvi un aiuto concreto. Il lavoro sarà al centro dell'attenzione in questa giornata: non prendete in considerazione le critiche, ma siate attenti alle direttive provenienti da posizioni gerarchiche superiori.

Acquario: ★★★★★. Vivrete un periodo eccezionale, in cui la costante presenza di positività da parte delle stelle vi accompagnerà passo dopo passo. Cosa c'è di meglio per iniziare la giornata se non l'influenza luminosa di Venere in Vergine, pronta a soddisfare anche i desideri più intimi.

Qualsiasi dubbio o incertezza, magari riguardante il futuro, sarà soltanto un breve passaggio che potrete dissipare immediatamente con pensieri positivi. In questa giornata, sentirete un'irrefrenabile voglia di divertirvi, di socializzare. Riuscirete a concedervi spensieratezza senza trascurare i vostri impegni: dimostrerete grande abilità in questo. Sul fronte lavorativo, risolverete prontamente un'imprevista situazione da non sottovalutare: potrebbe trattarsi dell'occasione tanto attesa per dare una svolta alla vostra carriera professionale.

Pesci: ★★★★. Giornata soddisfacente e avvolta in un'atmosfera suggestiva. Questo periodo piuttosto positivo favorirà significativamente l'evoluzione del rapporto di coppia, portando una spinta decisiva verso la crescita e l'armonia.

Emergerà un miglioramento tangibile nel rapporto, sia sul piano fisico che emotivo, regalando a molti di voi momenti di piacevole serenità. L'opportunità di godere della reciproca compagnia permetterà di rafforzare il legame. Per i single, l'amichevole influenza lunare sarà un toccasana, lenendo le ferite del passato. Sfruttate questo momento benefico per dedicarvi al vostro benessere e concedervi un po' di coccole: è tempo di recuperare il tempo trascorso a pensare solo agli altri trascurando voi stessi. Sul fronte lavorativo, avrete l'occasione di dimostrare la vostra competenza. Collaborando con i vostri colleghi, cercherete soluzioni a eventuali problemi, ottenendo risultati sostanziali.