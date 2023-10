L'oroscopo del mese di novembre prevede un cielo più equilibrato per i Sagittario, soprattutto in amore, mentre Ariete potrebbe essere un po’ troppo permaloso. Gemelli tornerà a esprimere con maggior forza le proprie emozioni, mentre per il Leone arriverà il momento per finalizzare alcuni acquisti o progetti.

Previsioni oroscopo novembre 2023 segno per segno

Ariete: con l'arrivo del mese di novembre Venere si sposterà presto nel segno della Bilancia, rendendo complicato il rapporto con il partner. Non sempre sarete nelle condizioni migliori per condividere il vostro amore, complici alcuni imprevisti che potrebbero compromettere il rapporto che state vivendo.

Nel lavoro Mercurio arriverà in vostro soccorso. I vostri progetti potrebbero prendere una piega interessante, che però dovrete saper gestire. Voto - 7️⃣

Toro: configurazione astrale che in campo professionale potrebbe non essere così entusiasmante. Marte si troverà in opposizione e in contrasto con Giove. Non sempre le vostre idee potrebbero rivelarsi fortunate o alla vostra portata. Sul fronte sentimentale Venere non sarà più dei vostri, ma sarà ancora possibile cercare di costruire un rapporto affiatato. Voto - 7️⃣

Gemelli: Venere tornerà ad agire a vostro favore. Tornerete a esprimere con forza i vostri sentimenti, cercando di rispettare l'opinione della persona che amate. Per quanto riguarda il lavoro Mercurio potrebbe ostacolarvi.

Dovrete studiare bene i vostri progetti prima di approvarli. Voto - 8️⃣

Cancro: sarà un novembre difficile dal punto di vista sentimentale a causa di Venere in quadratura. Avrete bisogno di ricordarvi cosa vi piace della persona che amate e cercare di ripartire proprio da questo. In ambito lavorativo Marte in trigono sarà di grande aiuto per i vostri progetti, portando energie utili da investire in questo periodo impegnativo.

Voto - 6️⃣

Leone: potrebbe essere un mese importante per concludere alcuni affari che avete iniziato o per portare a termine alcuni progetti ambiziosi. Con il sostegno di Mercurio in trigono avrete buone possibilità. Attenzione però a Marte e Giove in cattivo aspetto. Per quanto riguarda i sentimenti Venere tornerà ad agire a vostro favore, rendendo un po’ più movimentato il vostro rapporto.

Voto - 8️⃣

Vergine: Venere lascerà il vostro segno zodiacale a inizio mese. Il rapporto con la persona che amate sarà ancora soddisfacente, ma attenzione a non superare certi limiti. Se siete single avrete ancora buone occasioni per innamorarvi. Nel lavoro alcuni imprevisti potrebbero rallentarvi, colpa di Mercurio in quadratura. Valutate bene i progetti che avete intenzione di sviluppare. Voto - 7️⃣

Bilancia: sfera sentimentale che si fa più intensa. Questo periodo vede Venere in buon aspetto, che illuminerà il vostro rapporto con il partner, ma anche per i cuori solitari si riaccenderà la scintilla dell'amore. Nel lavoro, se siete riusciti a concludere alcune mansioni, godetevi i risultati ottenuti, ma soprattutto pianificate i prossimi progetti che intendete svolgere.

Voto - 8️⃣

Scorpione: godrete di una discreta stabilità in ambito amoroso. Anche se Venere sarà alle vostre spalle, ci sarà con il partner una piacevole tranquillità che non sentivate da tempo. Per quanto riguarda il lavoro l'arrivo di Marte nel vostro cielo sarà utile per gestire la mole di progetti da portare a termine. Voto - 7️⃣

Sagittario: con Mercurio in congiunzione al vostro segno zodiacale e Venere in una posizione più invitante, questo mese si rivelerà piacevole ed equilibrato. In amore ritroverete una piacevole stabilità con il partner, che vi porterà verso una fine dell'anno serena, mentre per quanto riguarda il lavoro alcuni progetti in fase di stallo potrebbero finalmente sbloccarsi.

Voto - 8️⃣

Capricorno: il rapporto con la persona che amate potrebbe subire una battuta d'arresto a causa di Venere in quadratura. Anche voi single potreste non essere così desiderosi di sentimenti, sfruttando questo periodo più per voi stessi. Sul fronte professionale riuscirete a esprimere in modo chiaro le vostre idee e con Marte in sestile sarete abbastanza attivi. Voto - 7️⃣

Acquario: sarete pronti a dare il meglio in campo amoroso ora che anche Venere sarà dalla vostra parte. Sarà un bel periodo per dimostrare il vostro amore e riprendervi da un'estate poco appagante. Nel lavoro ve la caverete bene grazie a Mercurio in sestile, ma attenzione a Marte in cattivo aspetto. Voto - 8️⃣

Pesci: settore professionale che vi permetterà di ottenere buoni risultati grazie a Marte, Saturno e Giove dalla vostra parte.

Attenzione però a Mercurio in quadratura. Per quanto riguarda i sentimenti Venere non sarà più contraria e riuscirete finalmente a recuperare terreno. In ogni caso sarà importante non bruciare le tappe con la persona che amate. Voto - 7️⃣