Le previsioni dell'oroscopo dell'8 ottobre invitano i Gemelli ad aprirsi un po' di più. I Pesci, invece, sono un po' troppo confusi.

Oroscopo degli ultimi quattro segni

12° in classifica Pesci: ci sono tanti pensieri che affollano la vostra mente, ma voi dovete cercare di restare concentrati. Non perdetevi in chiacchiere e, soprattutto, non fate scelte azzardate.

11° Ariete: le previsioni dell'Oroscopo del giorno 8 ottobre vi invitano ad essere cordiali e ad allargare la cerchia di conoscenze. Esse potrebbero tornarvi utili sia nei rapporti privati, sia in quelli professionali.

10° Bilancia: ci sono delle novità in arrivo, ma è importante che manteniate la calma e non prendiate sotto gamba i bisogni del partner. Se siete stati un po' distaccati, adesso è il momento di recuperare.

9° Leone: buon momento per quanto riguarda i nuovi incontri. In amore ci sono delle opportunità in arrivo, e dovete cercare di coglierle al volo. Dal punto di vista finanziario bisogna fare un po' di attenzione.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° in classifica Acquario: le previsioni dell'oroscopo del giorno 8 ottobre vi esortano ad avere pazienza. Dal punto di vista professionale ci sono delle questioni da risolvere, mentre in amore dovrete essere più presenti e partecipativi.

7° Sagittario: in amicizia siete persone che, solitamente, si donano tanto.

Allo stesso tempo, però, è necessario prestare attenzione in quanto ci si espone anche al rischio di incappare in qualche errore di valutazione e delusione.

6° Toro: non createvi problemi anche laddove non ci sono. In ambito sentimentale è necessario il dialogo. Nel lavoro dovete mostrarvi più sicuri di voi, altrimenti potrebbe esserci qualche intoppo.

5° Scorpione: ci sono delle novità in arrivo, a dovete essere bravi e scaltri a coglierle al volo. In amore siete desiderosi di affetto e di attenzioni, forse perché vi sentite un po' vulnerabili.

Oroscopo segni fortunati dell'8 ottobre

4° in classifica Gemelli: se ci tenete davvero ad una persona, dovete dimostrarglielo. Chi vi circonda non ha il potere di leggere nella vostra mente, quindi, dovete cercare di sforzarvi.

3° Cancro: se siete in attesa di un grande cambiamento, forse fareste bene a guardarvi attorno e a cominciare da voi stessi. Non aspettate che le occasioni capitino, ma andatevele a cercare.

2° Vergine: siete finalmente pronti a gettarvi il passato alle spalle e guardare al futuro. L'Oroscopo dell'8 ottobre vi invita a non avere paura di mettervi in gioco poiché questo è un momento favorevole.

1° Capricorno: ottimo momento per le coppie. Chi sta pensando di compiere un passo importante dovrebbe osare. Dal punto di vista professionale è necessario aprirsi a nuovi orizzonti.