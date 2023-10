Giovedì 5 ottobre troviamo sul piano astrale la Luna transitare nell'orbita dei Gemelli, mentre Venere sosterà sui gradi del Leone. Giove e Urano permarranno nel segno del Toro e, allo stesso modo, Nettuno assieme a Saturno rimarranno stabili in Pesci. Mercurio, invece, continuerà il moto in Vergine, così come il Sole e Marte proseguiranno il transito in Bilancia. Plutone, infine, protrarrà la sosta in Capricorno come il Nodo Nord si troverà ancora nel segno dell'Ariete.

Oroscopo quotidiano favorevole per Bilancia e Acquario, meno roseo per Sagittario e Cancro.

Sul podio

1° posto Acquario: ottimisti. Affrontare tutto e tutti, nel corso del 5 ottobre, con fare propositivo e positivo sarà probabilmente una prerogativa dei nati Acquario, i quali metteranno in campo una contagiosa vena ottimistica che li farà apparire raggianti qualunque cosa accada.

2° posto Bilancia: intraprendenti. Secondo l'oroscopo di giovedì 5 ottobre, i natii Bilancia parranno avere una marcia in più quando si tratterà di corteggiamento, grazie alla buona dose di intraprendenza mixata a un fascino da urlo delle quali beneficeranno.

3° posto Vergine: braccio di ferro. Le questioni professionali rappresenteranno presumibilmente il centro dei pensieri dei nati Vergine questo giovedì, in quanto ci sarà da tenere il punto e battagliare per farsi valere e il segno di Terra ci riuscirà talmente bene da averla vinta in tale braccio di ferro.

I mezzani

4° posto Gemelli: pazienti. Giornata ottobrina di metà settimana che potrebbe risultare di scarsa immediatezza ma di ottimi spiragli per i nati Gemelli, ai quali il parterre astrale suggerirà di portare molta pazienza in merito alle questioni in ballo evitando di bruciare le tappe per raggiungere anzitempo le mire prefisse.

5° posto Leone: voglia di osare. Alcune volte si evita di cimentarsi in qualcosa di nuovo per dei preconcetti o delle paure prive di fondamento e i nati Leone, nel corso di questa giornata d'autunno, avranno buone chance di rendersi conto di non aver voluto osare in passato per delle idee infondate. A fronte di ciò, il segno di Fuoco vorrà recuperare il tempo perso decidendosi finalmente a fare quel passo in più.

6° posto Scorpione: sentirsi vicini. La possibile strada astrale che imboccheranno i nati Scorpione questo 5 ottobre sarà di cercare la vicinanza fisica e morale delle persone alle quali vogliono bene, così il segno d'Acqua non farà mistero di avvertire il desiderio di circondarsi degli affetti più cari.

7° posto Toro: farsi consigliare. Se da una parte il contrasto Mercurio-Nettuno spingerà i nati Toro a incrementare le entrate cimentandosi in qualche investimento, dall'altro lato questo giovedì l'osticità della Bianca Signora potrebbe sussurrare al segno di Terra di andarci molto cauto con le finanze chiedendo magari il parere di un esperto prima di agire.

8° posto Ariete: ciclicità consapevole.

La sfera domestica e i rapporti relazionali che si coltivano all'interno della stessa parranno rappresentare il focus di casa Ariete questo giovedì d'ottobre, col segno di Fuoco che sarà chiamato a tornare su alcune dinamiche trite e ritrite al fine di consapevolizzarle e agire diversamente in futuro.

9° posto Capricorno: feeling al ribasso. Il ménage amoroso di casa Capricorno questo giorno autunnale potrebbe risentire di una scarsa simbiosi tra il segno Cardinale e la dolce metà, feeling al ribasso che sarà principalmente figlio delle energie che il lavoro ha ultimamente monopolizzato.

Ultime posizioni

10° posto Pesci: routine al bando. La ripetitività del ruolino di marcia quotidiano avrà buone chance di stare stretta ai nati Pesci questo giovedì, col segno Mutevole che cercherà di smuovere i dettami della routine cimentandosi in qualcosa non troppo adatto alle sue corde.

11° posto Sagittario: desiderio di archiviare. Un lavoro, un'amicizia o una storia d'amore potrebbero rappresentare in questa giornata di ottobre d'improvviso un terreno non più praticabile per i nati Sagittario, i quali avranno la voglia d'archiviare in fretta e furia tale pratica esistenziale. Le effemeridi, però, inviteranno il segno di Fuoco a ponderare con più morigeratezza tali scelte di vita onde evitare di prendere abbagli dei quali pentirsi successivamente.

12° posto Cancro: solitari. Il possibile mood letargico che assumeranno i nati Cancro il 5 ottobre sarà frutto delle numerose batoste emotive subite nelle ultime settimane, a fronte delle quali la loro voglia di starsene in disparte diverrà un richiamo da assecondare assolutamente.