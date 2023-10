Le previsioni dell'oroscopo del 9 ottobre vedono gli Ariete un po' pensierosi. I Sagittario, invece, stanno vivendo un periodo un po' confuso dal punto di vista sentimentale.

Oroscopo degli ultimi quattro segni

12° in classifica Sagittario: ci sono alti e bassi in amore, per questo dovete imparare a calibrare le vostre reazioni. Cercate di non esplodere per le cose futili e abbiate più cura di voi stessi.

11° Cancro: secondo l'Oroscopo del 9 ottobre dovete imparare a dare meno peso alle cose che non sono davvero essenziali nella vostra vita. In amore è tempo di mettere in chiaro delle cose.

10° Scorpione: se vi state accingendo a vivere un periodo caratterizzato da cambiamenti e novità, dovrete rendere flessibile anche la vostra mente e il vostro modo di relazionarvi alle situazioni.

9° Pesci: le stelle vi invitano ad essere audaci. Non siate troppo polemici in amore. Nel lavoro, invece, dovete badare bene alle persone che vi circondano, non tutti sono sinceri come dicono.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° in classifica Capricorno: siete un po' permalosi ultimamente. Dal punto di vista professionale è necessario osare e non fermarsi al primo ostacolo. Solo chi rischia è in grado di arrivare lontano.

7° Gemelli: le previsioni dell'oroscopo del 9 ottobre vi esortano ad essere un po' più dolci.

Spesso tendete a mostrare solamente il vostro lato più spigoloso, ma nella vita è necessario anche aprirsi a volte.

6° Vergine: avete un'indole piuttosto malpensante, tuttavia, cercate di non fasciarvi la testa prima di cadere. Lasciate il beneficio del dubbio ogni tanto, e non siate troppo prevenuti verso il prossimo.

5° Bilancia: ascoltate di più il vostro cuore.

Spesso tendete a prendere delle decisioni in maniera troppo drastica e repentina. Valutate attentamente i pro e i contro di un progetto prima di gettarvi a capofitto.

Oroscopo segni fortunati del 9 ottobre

4° in classifica Ariete: siete un po' distratti e questo potrebbe causarvi qualche problema sul lavoro. Ad ogni modo, nulla che non possa risolversi con un po' di ingegno.

In amore siete un po' pensierosi.

3° Toro: buon momento per iniziare un nuovo progetto o una nuova relazione. Siete piuttosto intraprendenti in ambito sentimentale. Nel lavoro, invece, è necessario dare sempre il massimo.

2° Leone: dovete essere tenaci e risoluti. Dal punto di vista professionale è importante non abbattersi, anche se la vita spesso vi pone dinanzi delle sfide. In amore sono favoriti i single.

1° Acquario: le previsioni dell'oroscopo del 9 ottobre vi invitano ad essere intraprendenti in amore. Nel lavoro potreste ricevere una bella notizia, cercate di non perdere certe occasioni.