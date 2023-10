L'oroscopo della fortuna di mercoledì 4 ottobre 2023 vede i segni di aria e di Terra alle prime posizioni nella classifica grazie alla straordinaria fortuna di Giove. I segni di fuoco saranno invece prevalentemente in basso.

A seguire le previsioni dell'Oroscopo per tutti i segni dello zodiaco per la fortuna.

L'oroscopo della fortuna segno per segno: Bilancia fortunato

1° Gemelli: la fortuna sarà una fedele compagna di viaggio nel mondo del lavoro, secondo quanto riporta l'oroscopo. Potreste avvalervi di una creatività davvero originale e anche favorevole alle idee della vostra squadra di lavoro.

Sarete molto perspicaci nella comunicazione.

2° Bilancia: la fortuna girerà dalla vostra parte non solo per il lavoro, ma anche per quegli affari che avete sempre dovuto rimandare per cause di forza maggiore. Avrete anche del tempo per poter fare uno strappo alla regola che vi condurrà verso terre inesplorate.

3° Capricorno: la fortuna e la determinazione non vi abbandoneranno nemmeno per un minuto, finendo con il farvi collezionare una serie di successi al di fuori del comune e favorendo anche l'ascesa della vostra carriera, secondo quanto riporta l'oroscopo.

4° Vergine: ora le sfide saranno solo un lontano ricordo, perché molte di queste saranno ormai risolte. Ora sarà tempo di raccogliere guadagni e sorprese che potrete impiegare a vostro piacimento, come utilizzarlo per lo shopping oppure per fare qualche sorpresa a qualcuno di speciale.

Leone stabile sul lavoro

5° Leone: il lavoro si stabilizzerà grazie all'appoggio della vostra squadra, ma soprattutto a una collaborazione che in questo momento si farà sempre più solida e compatta. Potreste avere delle energie incommensurabilmente forti che vi varranno anche i guadagni che farete in questo momento.

6° Scorpione: con la buona volontà di cui sarete capaci in questa giornata di mercoledì potreste fare davvero dei progetti che possano contare in un prossimo futuro.

Fare del vostro meglio ora potrebbe essere la spinta giusta per nuovi affari sempre più sostanziosi.

7° Toro: il riposo e il relax saranno sicuramente due doveri che dovreste adempiere per poter essere molto più indulgenti con voi stessi, secondo quanto riporta l'oroscopo di mercoledì 4 ottobre 2023. Potreste fare qualche piccolo affare con i fiocchi che vi darà ampie soddisfazioni.

8° Pesci: ora una pausa potrebbe farvi solamente bene, soprattutto se questa sarà dedicata interamente alla cura del vostro corpo e al riposo. Fare del vostro meglio al lavoro nel pomeriggio potrebbe far nascere qualche idea in più che sarà utile sfruttare in futuro.

Acquario in calo

9° Acquario: purtroppo ci sarà poca produttività da parte vostra, per cui avere la pazienza di essere parsimoniosi in questo momento potrebbe comunque ripagarvi in futuro. Secondo l'oroscopo avrete anche delle ripercussioni fisiche a causa della stanchezza.

10° Cancro: avrete qualche successo in meno che il più delle volte potrebbero darvi quel che state cercando dalla vostra carriera. La pazienza però potrebbe venire irrimediabilmente a mancare a causa di qualche conflitto sul posto di lavoro, secondo l'oroscopo.

11° Ariete: fate attenzione alla concentrazione in calo di questo momento, perché da questa potrebbe dipendere molto del vostro operato futuro. Secondo quanto riporta l'oroscopo, sarete sopraffatti anche da quell'ansia che avete sempre cercato di nascondere.

12° Sagittario: ora sarà il momento sbagliato per concretizzare dei progetti professionali, né ci saranno occasioni molto fruttuose. Dovrete attendere qualche momento migliore per poter avere a che fare con i guadagni che state aspettando già da molto tempo.