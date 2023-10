L'Oroscopo della settimana che va dal 16 al 22 ottobre vede i nati in Scorpione particolarmente produttivi grazie a Mercurio e Marte in congiunzione, mentre Sagittario potrà contare sulla Luna in buon aspetto. Vergine potrà ambire a progetti di più ampio respiro, mentre Leone dovrà rivedere le proprie strategie professionali. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'oroscopo della settimana dal 16 al 22 ottobre.

Previsioni oroscopo dal 16 al 22 ottobre 2023 segno per segno

Ariete: sarà una settimana tutto sommato discreta in amore, anche se Venere non sarà più dei vostri.

La Luna vi darà una mano, soprattutto tra le giornate di mercoledì e giovedì, ma attenzione nel weekend, quando l'astro argenteo sarà sfavorevole. Per quanto riguarda il lavoro questo cielo non vi darà grandi risorse, ma con le giuste conoscenze, potrete raggiungere interessanti obiettivi. Voto - 7️⃣

Toro: il lavoro subirà una battuta d'arresto nel prossimo periodo. Secondo l'oroscopo Marte e Mercurio in opposizione potrebbero rallentarvi non poco, per cui attenzione alle decisioni che potreste prendere per i vostri progetti. In amore godrete di un cielo davvero splendido grazie a Venere in trigono. La Luna poi vi darà una mano nel weekend, aiutandovi a costruire un rapporto che funzioni davvero.

Voto - 7️⃣

Gemelli: sfera sentimentale poco entusiasmante secondo l'oroscopo della prossima settimana. Single oppure no, con Venere in quadratura attenzione a non avere grandi pretese verso il partner. In ambito lavorativo i vostri progetti andranno avanti senza particolari intoppi, grazie anche a una tabella di marcia ben definita.

Voto - 7️⃣

Cancro: avrete modo di vivere una relazione solida secondo l'oroscopo. Venere vi accompagnerà verso un rapporto davvero romantico, e la Luna in Scorpione all'inizio della settimana vi darà un aiuto in più. Per quanto riguarda il lavoro le soddisfazioni che otterrete saranno tante grazie all'impegno che ci mettete ogni giorno nei vostri progetti, e al sostegno di Marte e Mercurio in trigono.

Voto - 9️⃣

Leone: questa settimana di ottobre partirà lentamente a causa della Luna in quadratura. Fortunatamente recupererete terreno da mercoledì, ma in ogni caso fate attenzione al vostro modo di fare nei confronti del partner. In ambito lavorativo potrebbe essere necessario rivedere le vostre strategie professionali, considerato questo cielo contrario. Voto - 7️⃣

Bilancia: Mercurio è già pronto a lasciare il vostro segno zodiacale. Queste saranno le ultime giornate con questo astro a favorirvi. Sfruttate ogni momento per ottimizzare i vostri progetti e raggiungere importanti obiettivi. In amore ci sarà una discreta intesa con il partner. Sarà possibile vivere una relazione serena, con momenti davvero appaganti.

Voto - 8️⃣

Scorpione: l'arrivo di Mercurio nel vostro cielo vi aiuterà ad aumentare al massimo la produttività. Insieme a Marte in congiunzione, riuscirete a gestire in modo egregio i vostri progetti, con risultati sempre ottimali. Per quanto riguarda i sentimenti, Venere in sestile vi aiuterà a costruire un rapporto migliore con il partner. Anche voi single sarete più socievoli. Voto - 8️⃣

Sagittario: configurazione astrale che vede la Luna darvi una mano. Venere in quadratura vi darà del filo da torcere in amore, ma cercherete di vivere un rapporto il più tranquillo possibile. In ambito lavorativo potreste avere qualche interessante occasione per far valere le vostre abilità, e che non dovrete dunque sprecare.

Voto - 7️⃣

Capricorno: sfera sentimentale che vi darà tante soddisfazioni nel prossimo periodo. Secondo l'oroscopo con il partner ci sarà un'ottima intesa, soprattutto per voi nati nella prima decade. Il weekend sarà il periodo perfetto per consolidare il vostro legame, grazie alla Luna in congiunzione. Nel lavoro potrete contare su Marte, e presto su Mercurio per ottenere buoni successi. Voto - 8️⃣

Acquario: con Venere non più nel segno del Leone, state lentamente ricostruendo la vostra vita sentimentale. Con il partner le cose miglioreranno. Proprio per questo, non ci sarà motivo di accelerare i tempi. Prendetevi il tempo che vi serve. Per quanto riguarda il lavoro, meglio non ambire troppo in alto, perché con Mercurio e Marte negativi potreste compiere degli errori.

Voto - 7️⃣

Pesci: configurazione astrale complicata per quanto riguarda i sentimenti. La Luna non sarà sempre dalla vostra parte, e con Venere in quadratura non sarà facile gestire bene il vostro rapporto. Per quanto riguarda il lavoro invece potrete contribuire in modo importante ad alcuni progetti, grazie alla presenza benefica di Marte e di Mercurio. Voto - 7️⃣