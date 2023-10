L'oroscopo settimanale dal 16 al 22 ottobre 2023 è pronto a servire su un piatto d'argento le nuove previsioni zodiacali. In primo piano l'andamento generale relativo alla settimana numero tre del corrente mese di ottobre. A fare da cornice, come sempre, le immancabili pagelle con i voti e la nuova classifica a stelline settimanale segno per segno.

Parlando di transiti astrali, previsti nei prossimi sette giorni quattro cambi di segno, dei quali tre attribuiti all'Astro d'Argento e uno relativo all'ingresso del pianeta Mercurio in Scorpione. Gli appuntamenti con i transiti lunari partono con l'entrata della Luna in Sagittario, martedì 17 ottobre alle ore 21:36 che, di fatto, darà inizio al tour settimanale entrando in un segno di Aria.

Il secondo cambio di segno arriverà venerdì 20 ottobre alle ore 3:54, con il passaggio della Luna in Capricorno. La settimana infine si chiuderà con l'ingresso della Luna in Acquario prevista per questa domenica 22 ottobre.

Scopriamo l'Oroscopo della settimana dal 16 al 22 ottobre con annessa la classifica a stelline settimanale segno per segno.

Astrologia e stelle della settimana: i primi sei segni

♈ Ariete: voto 7. Settimana piuttosto favorevole per realizzare quasi ogni sogno, a condizione che siate un po’ più prudenti nei rapporti con gli altri o nelle attività che intraprenderete. L’aria in amore sarà un aumento di sensazioni e per chi ha un partner si riaccenderanno l’ardore, gli affetti e desideri nascosti.

Le relazioni che nascono sotto questo Cielo avranno ottimi requisiti per diventare vincoli significativi e duraturi. Un po’ di preoccupazione per il denaro: in questo periodo scarseggia sempre, ma per chi ha una propria attività c’è in gioco una bella gratificazione. In vista una fase di cambiamento: questo è il momento adatto per progettare il futuro: lunedì, martedì e mercoledì saranno giornate stimolanti per fare o per disfare, per rianimare ardori o per dare spago a desideri di libertà.

La classifica settimanale interessante il segno dell'Ariete:

★★★★★ lunedì 16 ottobre;

lunedì 16 ottobre; ★★★★★ martedì 17 e mercoledì 18;

★★★★ sabato 21 e domenica 22;

★★★ giovedì 19 ottobre;

★★ venerdì 20 ottobre.

♉ Toro: voto 7. L'oroscopo della settimana preannuncia un periodo buono ma a tratti monotono. Non disperate, c'è sempre un modo per dare un po' di brio alla vita.

Il consiglio è di approfittare di mercoledì, che sarà il vostro giorno più fortunato. Sarete al top e potrete avere delle opportunità sia in amore che nel lavoro o magari entrambe se sarete abbastanza intuitivi. Nel frattempo cercate di non perdere di vista i vostri obiettivi. Potreste dover cambiare i vostri piani improvvisamente e sentirvi un po' distanti da chi vi sta vicino. Che sia il partner o un amico, cercate di essere sinceri e comprensivi. Per qualcuno lunedì e domenica saranno i giorni della verità: un rapporto - d'amore o di altro genere - sarà messo alla prova e potreste avere dei conflitti in famiglia o con gli amici. Ma non lasciatevi sopraffare dalle emozioni negative. Ricordate che siete dei Toro, forti e determinati.

La classifica della settimana riguardante il segno del Toro:

★★★★★ mercoledì 18 ottobre;

mercoledì 18 ottobre; ★★★★★ giovedì 19 e sabato 21;

★★★★ martedì 17 e venerdì 20;

★★★ domenica 22 ottobre;

★★ lunedì 16 ottobre.

♊ Gemelli: voto 8. L'oroscopo settimanale promette, a tutti voi nati sotto il segno dei Gemelli, un periodo splendido per quanto riguarda l'amore. Dunque emozioni al centro della scena, tranne la giornata di sabato che potrebbe portare qualche grattacapo. Guardando la carta astrale, al contesto segnalato con tre stelle seguirà una domenica ancora più difficile, contrassegnata con due stelline. Tutti gli altri giorni saranno fantastici! Avrete una forte voglia di rifarvi gli occhi con gli affetti familiari, magari stare tra le cose che vi sono familiari, gustando il sapore della fiducia e dell'intimità: se ascolterete il vostro buon senso non incontrerete ostacoli di alcun tipo.

In molti ritroveranno la forza giusta per affrontare non solo questa ma anche la settimana successiva.

La classifica settimanale interessante il segno dei Gemelli:

★★★★★ giovedì 19 ottobre;

giovedì 19 ottobre; ★★★★★ martedì 17, mercoledì 18 e venerdì 20;

★★★★ lunedì 16 ottobre;

★★★ sabato 21 ottobre;

★★ domenica 22 ottobre.

♋ Cancro: voto 7. L'oroscopo della settimana vi propone un periodo positivo, anche se con dei momenti di luce e altri di ombra. Il vostro giorno migliore sarà sabato 21 ottobre, quando sarete al top del giorno e potrete godere di armonia in amore, di forma fisica e mentale, e di fortuna inaspettata. Venerdì 20 e domenica 22 saranno giornate assai positive, con energia e creatività. In amore sarete affascinanti e potrete vivere dei momenti intensi e romantici.

Lunedì 16 e giovedì 19 saranno discreti, con qualche ostacolo o difficoltà. In amore dovrete essere pazienti, per evitare contrasti o incomprensioni. Martedì 17 sarà mediocre, con stanchezza e nervosismo. In amore dovrete essere dolci, per ricevere attenzioni. Mercoledì 18 sarà il peggiore, con poca voglia di fare. In amore sarete irritabili e potreste avere dei litigi o delle crisi.

La classifica della settimana riguardante il segno del Cancro:

★★★★★ sabato 21 ottobre;

sabato 21 ottobre; ★★★★★ venerdì 20 e domenica 22;

★★★★ lunedì 16 e giovedì 19;

★★★ martedì 17 ottobre;

★★ mercoledì 18 ottobre.

♌ Leone: voto 6. In arrivo un periodo discreto, con dei momenti di soddisfazione e altri di delusione. I vostri giorni migliori saranno lunedì 16 e sabato 21, quando sarete al top del giorno e potrete godere di armonia in amore, di forma fisica e mentale, e di fortuna inaspettata.

Martedì 17, venerdì 20 e domenica 22 saranno buoni, con energia e creatività. In amore sarete affascinanti e potrete vivere dei momenti intensi e romantici. Mercoledì 18 sarà mediocre, con qualche ostacolo o difficoltà. In amore dovrete essere tolleranti, per evitare divergenze o aspettative diverse. Giovedì 19 sarà il peggiore, con poca fiducia in voi stessi. In amore dovrete essere sinceri, perché potreste avere dei rimorsi o dei dubbi.

La classifica settimanale interessante il segno del Leone:

★★★★★ lunedì 16 e sabato 21;

★★★★ martedì 17, venerdì 20 e domenica 22;

★★★ mercoledì 18 ottobre;

★★ giovedì 19 ottobre.

♍ Vergine: voto 6. L'oroscopo settimanale propone un periodo discreto, con dei momenti di serenità e altri di tensione.

I vostri giorni migliori saranno sabato 21 e domenica 22, quando potrete godere di tranquillità in amore, di salute e di fortuna imprevista. Mercoledì 18, giovedì 19 e venerdì 20 saranno buoni, con intelligenza e praticità. In amore sarete fedeli e sinceri e potrete vivere dei momenti dolci e affettuosi. Lunedì 16 sarà mediocre, con insicurezza e perfezionismo. In amore dovrete essere umili, per evitare orgoglio o arroganza. Martedì 17 sarà il peggiore, con stress e nervosismo. In amore dovrete essere cauti, perché potreste avere dei conflitti o delle delusioni.

La classifica della settimana riguardante il segno della Vergine:

★★★★★ sabato 21 e domenica 22;

★★★★ mercoledì 18, giovedì 19 e venerdì 20;

★★★ lunedì 16 ottobre;

★★ martedì 17 ottobre.

Oroscopo e stelline settimanali: ultimi sei segni

♎ Bilancia: voto 5.

Questa settimana sembra essere un po' altalenante per i nativi della Bilancia. Lunedì 16 ottobre inizia con un incoraggiante cinque stelle, suggerendo un avvio positivo. Martedì 17 porta una buona dose di energie e opportunità, così come il weekend con sabato 21 e domenica 22, che promettono momenti felici. Tuttavia, la settimana presenta alcune sfide. Mercoledì 18 e venerdì 20 hanno tre stelle indicando difficoltà e ostacoli da superare. Giovedì 19 ha due stelle, suggerendo un giorno con un livello leggermente inferiore di energia positiva. La chiave sarà mantenere la calma e la positività per affrontare questi giorni con determinazione e cercare di superare le sfide con successo.

La classifica settimanale attribuita al segno della Bilancia:

★★★★★ lunedì 16 ottobre;

★★★★ martedì 17, sabato 21, domenica 22;

★★★ mercoledì 18, venerdì 20;

★★ giovedì 19 ottobre 2023.

♏ Scorpione: voto 6.

Periodo sottoposto ad un mix di giorni positivi e un paio poco efficaci. La settimana inizia in modo eccezionale con cinque stelle per lunedì 16 e domenica 22, grazie all'influenza positiva di Mercurio in Scorpione. Questi due giorni potrebbero portare un'ottima chiarezza mentale e comunicazione efficace. Martedì 17, mercoledì 18 e giovedì 19 continuano ad offrire quattro stelle, indicando un periodo di buone opportunità e successi. Sarà un momento favorevole per affrontare nuove sfide e perseguire i vostri obiettivi. Sabato 21 porta un voto di tre stelle, suggerendo una giornata leggermente meno favorevole, ma nonostante ciò, ci sono ancora opportunità da sfruttare. Venerdì 20, con due stelle, potrebbe essere la giornata più impegnativa della settimana, quindi siate preparati a superare ostacoli.

La classifica della settimana pronosticata al segno dello Scorpione:

★★★★★ lunedì 16, domenica 22 - Mercurio in Scorpione;

★★★★ martedì 17, mercoledì 18, giovedì 19;

★★★ sabato 21 ottobre;

★★ venerdì 20 ottobre 2023.

♐ Sagittario: voto 10. Decisamente al top questa settimana, senz'altro disponibile per essere sfruttata al meglio. La Luna in Sagittario il martedì 17 promette di portare un'energia particolarmente favorevole, offrendo un'occasione unica per esprimere voi stessi e perseguire i vostri obiettivi con grande successo. Ma la settimana continua a regalare giorni eccezionali con mercoledì 18, giovedì 19 e venerdì 20 che vantano cinque stelle, indicando un periodo straordinariamente positivo, con molte opportunità e successi in arrivo.

Anche all'inizio e alla fine della settimana, con lunedì 16, sabato 21 e domenica 22 che ricevono quattro stelle, si prevede un flusso costante di energia positiva e opportunità.

La classifica settimanale attribuita al segno del Sagittario:

★★★★★ martedì 17 ottobre - Luna in Sagittario;

martedì 17 ottobre - Luna in Sagittario; ★★★★★ mercoledì 18, giovedì 19, venerdì 20;

★★★★ lunedì 16, sabato 21, domenica 22.

♑ Capricorno: voto 9. Posizione in classifica davvero eccellente questa settimana, con un voto di 9! La Luna in Capricorno di venerdì 20, promette di portare un'energia particolarmente favorevole, offrendoti un'occasione unica per esprimere il tuo potenziale e raggiungere importanti obiettivi. Martedì 17, sabato 21 e domenica 22 ricevono cinque stelle, indicando giorni particolarmente favorevoli. Questi giorni promettono un flusso costante di energia positiva e opportunità, offrendoti la possibilità di realizzare progressi significativi nei tuoi progetti. Mercoledì 18 e giovedì 19 ricevono quattro stelle, indicando giornate positive, sebbene potrebbero presentare alcune sfide. Sarà importante rimanere concentrati e determinati per superarle con successo. Anche lunedì 16, con tre stelle, promette un buon inizio di settimana, sebbene con una minore intensità rispetto agli altri giorni.

La classifica della settimana attribuita al segno del Capricorno:

★★★★★ venerdì 20 ottobre - Luna in Capricorno;

venerdì 20 ottobre - Luna in Capricorno; ★★★★★ martedì 17 sabato 21, domenica 22;

★★★★ mercoledì 18, giovedì 19;

★★★ lunedì 16 ottobre 2023.

♒ Acquario: voto 8. La settimana culmina con la Luna in Acquario il domenica 22 ottobre, il che promette di portare un'energia particolarmente positiva e gratificante, offrendo l'opportunità di esprimere al meglio sé stessi. Giovedì 19, venerdì 20 e sabato 21 ricevono il massimo punteggio di cinque stelle, indicando che saranno giorni eccezionalmente positivi, con molte opportunità e successi in arrivo. Questi sono i giorni in cui dovreste cercare di concentrarvi su ambizioni e obiettivi. Mercoledì 18 ottobre continua a essere un giorno positivo con quattro stelle, suggerendo un'energia ancora favorevole. Anche martedì 17 ottobre riceve tre stelle sottotono, sebbene con una minore intensità. Lunedì 16 ottobre 2023, con due stelle, potrebbe essere una giornata leggermente più sfibrante, ma è importante mantenere la determinazione e cercare di superare eventuali ostacoli.

La classifica settimanale attribuita al segno dell'Acquario:

★★★★★ domenica 22 ottobre - Luna in Acquario;

domenica 22 ottobre - Luna in Acquario; ★★★★★ giovedì 19, venerdì 20, sabato 21;

★★★★ mercoledì 18 ottobre;

★★★ martedì 17 ottobre;

★★ lunedì 16 ottobre 2023.

♓ Pesci: voto 6. Il segno dei Pesci può aspettarsi una settimana moderatamente positiva con un voto di 6. Martedì 17 e mercoledì 18 ricevono il massimo punteggio di cinque stelle, indicando giorni particolarmente favorevoli in cui potete aspettarvi opportunità e successi significativi. Lunedì 16, giovedì 19 e venerdì 20 continuano a essere giorni positivi con quattro stelle, suggerendo che ci sono buone possibilità di realizzare progressi nei vostri obiettivi e affrontare le sfide con successo. Domenica 22 ottobre riceve tre stelle, indicando un giorno sottotono, sebbene con una minore intensità rispetto a sabato 21 ottobre 2023, con due stelle, che potrebbe rivelarsi una giornata leggermente più complessa. In generale, questa settimana sembra essere un periodo abbastanza positivo per voi Pesci, con diverse opportunità per realizzare i vostri obiettivi. Tuttavia, è importante rimanere focalizzati e determinati per sfruttare al massimo queste opportunità.

La classifica della settimana attribuita al segno dei Pesci: